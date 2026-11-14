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F-15E Strike Eagle
F-15E Strike Eagle
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 7:17

На Окинаве никак не дождутся новых истребителей: Кадене пришлось перейти на временный порядок

На авиабазу Кадена на Окинаве временно перебросили эскадрильи истребителей F-22 Raptor и F-15C Eagle. Они должны поддерживать боеготовность базы, пока туда не прибудут на постоянной основе новые F-15EX Eagle II.

Как сообщили газета Stars and Stripes и 18-е крыло ВВС США, к 30 сентября на Кадену прибыли F-22 с объединенной базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Кроме того, туда перелетела эскадрилья F-15 из 159-го истребительного крыла Национальной гвардии Луизианы, базирующегося на объединенной базе резерва ВМС Новый Орлеан.

С ноября 2022 года ВВС США выводят из Кадены устаревшие F-15C/D. Заменить их 36 истребителями F-15EX планируется к концу 2027 финансового года. До тех пор на базе будут по очереди размещаться временные подразделения F-35, F-22, F-16 и различных вариантов F-15.

Поставки F-15EX задержались из-за трудового конфликта на заводах Boeing и других производственных проблем. Первый F-15EX для Кадены покинул завод в Сент-Луисе 28 августа. Сейчас он находится в Портленде (штат Орегон), где базируется первая строевая часть на F-15EX: там самолету доводят бортовые системы и обновляют программное обеспечение, после чего он отправится на Окинаву.

Часть F-22 с Аляски заметили на японской авиабазе Цуики: они участвуют в учениях Keen Sword 27, на которых американские и японские силы отрабатывают совместные действия.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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