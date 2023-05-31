Губернатора Беглова попросили остановить кадастровую переоценку, о которой власти "умолчали"

Муниципальный депутат Вадим Сафонов попросил отсрочить начатую Смольным кадастровую переоценку и направил соответствующее обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову.
Главными претензиями Сафонова стали низкая информированность населения о начале переоценки и сжатые сроки, в которые владельцы квартир могут оспорить ее итоги. Чиновники отвели собственникам на это всего 30 дней. При этом переоценка будет начата летом, в разгар "отпускного" сезона. Сафонов просит перенести ее на сентябрь. Он особенно отметил, что о начатом кадастровом перерасчете петербуржцам неоткуда было узнать.
"Ни в городе ни СМИ, ни муниципалитеты вообще никак не рассказывают о том, что переоценка кадастровой стоимости жилья уже идёт. В таких условиях граждане могут не успеть воспользоваться предоставленным федеральным законом правом на подачу замечаний", — высказался Сафонов в своем ТГ-канале.
Следует отметить, что Смольный запустил переоценку также скрытно ото всех, как и при принятии закона о КРТ, у которого появилась масса противников. Тогда чиновники прибегли к "умалчиванию", чтобы не дать собственникам возможность оспорить их решение.
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