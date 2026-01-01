Качественных объектов почти не осталось: инвесторы начали охоту за готовыми активами

Объём инвестиций в коммерческую недвижимость Петербурга по итогам 2025 года оказался заметно ниже, чем годом ранее, однако структура сделок изменилась принципиально. Рынок сместился в сторону готовых и качественных объектов, а крупнейшие вложения пришлись не на склады или офисы, как прежде, а на торговую недвижимость. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург" со ссылкой на предварительные оценки консультантов.

Итоги года и смена инвестиционного лидера

Совокупный объём инвестиций в коммерческую недвижимость Петербурга в 2025 году составил около 70 млрд рублей без учёта участков под девелопмент. Этот показатель оказался ниже уровня 2024 года, что участники рынка связывают с ограниченным предложением качественных активов и осторожностью инвесторов.

При этом ключевым отличием года стала смена лидера по объёму вложений. На первое место вышла торговая недвижимость, чему способствовали крупные сделки с долями в торговых центрах и аутлетах. На втором месте оказались складские объекты, а офисный сегмент занял третью позицию.

Крупнейшие сделки в торговом сегменте

Среди наиболее заметных операций — переход ТРЦ "Жемчужная Плаза" полностью под контроль российских компаний. После выкупа доли финской SRV компанией Central Properties оставшиеся 50% у китайской Shanghai Industrial Investment Company приобрела петербургская управляющая компания "Аврора". Рыночную стоимость сделки участники рынка оценивают в 6-7 млрд рублей.

Ещё одной значимой сделкой стала продажа аутлета Outlet Village Пулково. Американская Hines реализовала объект инвесткомпании "Кама капитал" вместе с подмосковным аутлетом. Площадь петербургского комплекса составляет 35,5 тыс. м², а его рыночная стоимость оценивается в 7-8 млрд рублей, хотя итоговая цена могла быть ниже из-за согласований с правительственной комиссией.

Склады, офисы и роль аукционов

Крупнейшей сделкой в складском сегменте стала покупка логистического комплекса "Адмирал" фондом под управлением "ВИМ Сбережения". За три здания общей площадью около 110 тыс. м² было заплачено порядка 7,5 млрд рублей. Объект полностью арендован Ozon, однако эксперты отмечают, что качественных складов для покупки в городе почти не осталось.

Отдельным трендом года стал рост аукционных продаж, прежде всего за счёт реализации активов банкротов. Так, на торгах был продан имущественный комплекс гостиницы "Талион Империал Отель" площадью около 25 тыс. м² за 4,4 млрд рублей. Новый владелец планирует перепрофилировать объект под бизнес-центр.

Фокус на готовые активы

Инвесторы всё чаще выбирают объекты, не требующие существенных дополнительных вложений. Исключением стали сделки Смольного: город приобрёл корпуса 8 и 9 делового квартала "Невская Ратуша" общей площадью более 67 тыс. м², направив на покупку 22 млрд рублей бюджетных средств.

Таким образом, 2025 год показал смещение интереса к стабильным и понятным активам, а также рост роли торговой недвижимости и аукционных механизмов на рынке Петербурга.