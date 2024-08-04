Как приготовить вкуснейшие кабачки в сырной панировке

Кабачки в сырной панировке — вкусное и лёгкое в приготовлении блюдо. Оно непременно порадует домочадцев. Рассказываем, как приготовить эту восхитительную закуску.
Ингредиенты:
- Кабачок — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Твёрдый сыр — 100 г
- Панировочные сухари — 50 г
- Мука — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
- Молотый чёрный перец — по вкусу
Приготовление:
- Очистить кабачок от кожуры и нарезать палочками.
- В миске смешать яйцо, соль и чёрный перец.
- Натереть сыр на мелкой тёрке и смешать с панировочными сухарями.
- Обвалять каждую палочку в муке, яичной и сырной смеси.
- Поставить кабачки в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекать до золотистого цвета.
Фото: freepik.com/timolina
Руководство Мьянмы обратилось к РФ за поддержкой в борьбе с терроризмом
Руководитель крупнейшей в Мьянме партии обратился к России с просьбой поддержать правительственные силу республики в борьбе с террористической угрозой, сообщает РИА Новости. По словам Кхин Йи то, что происходит на территории страны, не внутренние разборки, а реальный террор.
ВВС Израиля заявили об атаке на "Хезболлу" на юге Ливана
Израильские ВВС нанесли удары по "террористическим объектам" и "военным зданиям" шиитов "Хезболлы" в районе Кфаркелы на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Жена Петросяна рассказала, куда отправилась отдыхать с детьми
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала, где отдыхает с сыном Ваганом и дочерью Матильдой.
Анфиса Чехова: от бракофобии к новой надежде на личное счастье
Анфису Чехову в прошлом убеждали, что у нее венец безбрачия, и она смирилась с мыслью, что никогда не выйдет замуж.