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Рецепт вкуснейших кабачков в сырной панировке
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Как приготовить вкуснейшие кабачки в сырной панировке

Рецепт вкуснейших кабачков в сырной панировке

Кабачки в сырной панировке — вкусное и лёгкое в приготовлении блюдо. Оно непременно порадует домочадцев. Рассказываем, как приготовить эту восхитительную закуску.

Ингредиенты:

  • Кабачок — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Панировочные сухари — 50 г
  • Мука — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу
  • Молотый чёрный перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Очистить кабачок от кожуры и нарезать палочками.
  2. В миске смешать яйцо, соль и чёрный перец.
  3. Натереть сыр на мелкой тёрке и смешать с панировочными сухарями.
  4. Обвалять каждую палочку в муке, яичной и сырной смеси.
  5. Поставить кабачки в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекать до золотистого цвета.

Фото: freepik.com/timolina

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