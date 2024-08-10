Кабачково-морковная запеканка: идеальное летнее блюдо, которое не добавит сантиметров к талии

Запеканка из кабачков и моркови: лёгкий и полезный ужин из сезонных овощей

Для приготовления вам понадобятся :

Запеканка из кабачков и моркови — это вкусное и полезное летнее блюдо, которое можно приготовить из доступных ингредиентов.

Присоединяйтесь к быстрому телеграм-каналу NewsInfo а также в ОК, ВК, Facebook*

Добавьте NewsInfo в свои источники в Дзене и News.Google.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.