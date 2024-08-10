Кабачково-морковная запеканка: идеальное летнее блюдо, которое не добавит сантиметров к талии

Запеканка из кабачков и моркови — это вкусное и полезное летнее блюдо, которое можно приготовить из доступных ингредиентов.
Для приготовления вам понадобятся:
- 2 кабачка;
- 1 морковь;
- 200 мл кефира;
- 2 куриных яйца;
- 80 г муки;
- 5 стеблей укропа;
- 1 чайная ложка соли;
- 0,5 чайной ложки соды.
Процесс приготовления:
- Натрите кабачки и морковь на крупной тёрке, приправьте солью (½ чайной ложки) и оставьте в стороне.
- В отдельной миске взбейте яйца с оставшейся солью, добавьте кефир и просеянную муку с содой. Тщательно перемешайте.
- Отожмите овощную массу от сока и добавьте её к остальным ингредиентам.
- Добавьте измельчённый укроп и переложите смесь в форму для запекания, смазанную растительным маслом.
- Готовьте запеканку в предварительно разогретой до 180 °C духовке около 40-45 минут.
Фото: flickr.com/ Katrin Gilger (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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