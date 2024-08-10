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Запеканка из кабачков и моркови: лёгкий и полезный ужин из сезонных овощей
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  • Опубликована сегодня в 5:15

Кабачково-морковная запеканка: идеальное летнее блюдо, которое не добавит сантиметров к талии

Запеканка из кабачков и моркови: лёгкий и полезный ужин из сезонных овощей

Запеканка из кабачков и моркови — это вкусное и полезное летнее блюдо, которое можно приготовить из доступных ингредиентов.

Для приготовления вам понадобятся:

  • 2 кабачка;
  • 1 морковь;
  • 200 мл кефира;
  • 2 куриных яйца;
  • 80 г муки;
  • 5 стеблей укропа;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 0,5 чайной ложки соды.

Процесс приготовления:

  1. Натрите кабачки и морковь на крупной тёрке, приправьте солью (½ чайной ложки) и оставьте в стороне.
  2. В отдельной миске взбейте яйца с оставшейся солью, добавьте кефир и просеянную муку с содой. Тщательно перемешайте.
  3. Отожмите овощную массу от сока и добавьте её к остальным ингредиентам.
  4. Добавьте измельчённый укроп и переложите смесь в форму для запекания, смазанную растительным маслом.
  5. Готовьте запеканку в предварительно разогретой до 180 °C духовке около 40-45 минут.

Фото: flickr.com/ Katrin Gilger (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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