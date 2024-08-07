Вы не поверите, что можно приготовить из обычного кабачка: попробуйте этот рецепт и удивите всех

В советские времена хозяйки консервировали на зиму компоты из кабачков и фруктов, утверждая, что их вкус напоминает ананас. Хотя времена дефицита остались в прошлом, энтузиазм в приготовлении необычных заготовок сохранился.
Если французы варят варенье из лука, почему бы не попробовать сделать варенье из кабачков?
Ингредиенты:
- кабачок — 1,5 кг;
- апельсин — 2 шт;
- лайм — 1 шт;
- лимон — ½ шт;
- сахар — 1 кг;
- желатин — 20 гр.
Способ приготовления:
-
Для варенья выбирайте только молодые кабачки. Очистите их от кожицы и семян, затем нарежьте мелкими кубиками. Желатин предварительно залейте водой.
-
Цитрусовые фрукты чистить не нужно, но их следует тщательно вымыть и обдать кипятком.
-
Нарежьте фрукты вместе с цедрой, смешайте с кабачками, добавьте сахар и перемешайте.
-
Когда смесь даст сок и сахар растворится, поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и варите 25 минут на слабом огне.
-
Введите желатин, тщательно перемешайте и разлейте варенье по стерилизованным банкам. Приятного аппетита!
Фото: commons.wikimedia.org/Forest and Kim Starr (Creative Commons Attribution 3.0 United States license).
Парламент Болгарии принял закон о переходе на евро
Издание БТА сообщает, что болгарский парламент одобрил переход с национальной валюты на евро в качестве основной
NI: Пентагону повезёт, если из 300 он получит 20 бомбардировщиков B-21
Пентагону повезёт, если при запросе в 300 единиц он получит 20 бомбардировщиков B-21, которых из-за высокой цены не хватит для сдерживания угроз для США, пишет National Interest.
Актёр Иван Охлобыстин назвал главную цель России
Звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин рассказал, какая важная миссия возложена на нашу страну.
Супруги-авиаторы Калагурова и Фёдоров разбились в Приморском крае
Трагедией закончился перелёт на личном самолёте из Сахалина в Приморье известных пилотов-путешественников Алёны Калагуровой и Сергея Фёдорова.