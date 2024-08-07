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Что приготовить из кабачков: необычный десерт за 30 минут
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Вы не поверите, что можно приготовить из обычного кабачка: попробуйте этот рецепт и удивите всех

Что приготовить из кабачков: необычный десерт за 30 минут

В советские времена хозяйки консервировали на зиму компоты из кабачков и фруктов, утверждая, что их вкус напоминает ананас. Хотя времена дефицита остались в прошлом, энтузиазм в приготовлении необычных заготовок сохранился.

Если французы варят варенье из лука, почему бы не попробовать сделать варенье из кабачков?

Ингредиенты:

  • кабачок — 1,5 кг;
  • апельсин — 2 шт;
  • лайм — 1 шт;
  • лимон — ½ шт;
  • сахар — 1 кг;
  • желатин — 20 гр.

Способ приготовления:

  1. Для варенья выбирайте только молодые кабачки. Очистите их от кожицы и семян, затем нарежьте мелкими кубиками. Желатин предварительно залейте водой.

  2. Цитрусовые фрукты чистить не нужно, но их следует тщательно вымыть и обдать кипятком.

  3. Нарежьте фрукты вместе с цедрой, смешайте с кабачками, добавьте сахар и перемешайте.

  4. Когда смесь даст сок и сахар растворится, поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и варите 25 минут на слабом огне.

  5. Введите желатин, тщательно перемешайте и разлейте варенье по стерилизованным банкам. Приятного аппетита!

Фото: commons.wikimedia.org/Forest and Kim Starr (Creative Commons Attribution 3.0 United States license).

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