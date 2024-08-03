Простые оладьи из кабачков с сыром: получаются невероятно нежными и аппетитными

Эти румяные оладьи из кабачков получаются мягкими и нежными. Они прекрасно подойдут для завтрака, полдника или лёгкого летнего ужина.
Ингредиенты:
- кабачки — 2 штуки;
- соль — ⅓ чайной ложки;
- сыр чеддер или другой сыр — 70-80 грамм;
- яйца — 2 штуки;
- мука — 60-70 грамм;
- растительное масло — 3-4 столовые ложки;
- зелень (по желанию).
Приготовление:
- Натрите кабачки на крупной тёрке, посолите и оставьте на 10-15 минут. Затем отожмите сок.
- Натрите сыр на крупной тёрке. Взбейте яйца. Мелко нарежьте зелень (если используете).
- Смешайте кабачки, яйца, сыр, муку и зелень.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте оладьи по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Подавайте оладьи из кабачков с сыром со сметаной или томатным соусом. Приятного аппетита!
Фото: commons.wikimedia.org/William Neuheisel (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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