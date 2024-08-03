Простые оладьи из кабачков с сыром: получаются невероятно нежными и аппетитными

Александр Головин с энтузиазмом подходит к каждой новой роли. Он признаётся, что это не только способ получить заряд адреналина, но и, что более важно, работа, которая позволяет ему обеспечивать свою семью. Финансовая составляющая играет значительную роль в его карьере.