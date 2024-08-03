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Оладьи из кабачков с сыром: готовятся просто и быстро
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  • Опубликована сегодня в 5:24

Простые оладьи из кабачков с сыром: получаются невероятно нежными и аппетитными

Оладьи из кабачков с сыром: готовятся просто и быстро

Эти румяные оладьи из кабачков получаются мягкими и нежными. Они прекрасно подойдут для завтрака, полдника или лёгкого летнего ужина.

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 штуки;
  • соль — ⅓ чайной ложки;
  • сыр чеддер или другой сыр — 70-80 грамм;
  • яйца — 2 штуки;
  • мука — 60-70 грамм;
  • растительное масло — 3-4 столовые ложки;
  • зелень (по желанию).

Приготовление:

  1. Натрите кабачки на крупной тёрке, посолите и оставьте на 10-15 минут. Затем отожмите сок.
  2. Натрите сыр на крупной тёрке. Взбейте яйца. Мелко нарежьте зелень (если используете).
  3. Смешайте кабачки, яйца, сыр, муку и зелень.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте оладьи по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  5. Подавайте оладьи из кабачков с сыром со сметаной или томатным соусом. Приятного аппетита!

Фото: commons.wikimedia.org/William Neuheisel (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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