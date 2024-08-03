Как вырастить крупные кабачки: полезные советы садоводам

Кабачок — простое в выращивании растение.

Как правильно выращивать кабачки

Выращивайте кабачки на хорошо освещенном участке сада. Территория также должна быть защищена от ветра. Овощ не будет хорошо расти в тени или при сильном ветре.

Что касается почвы, то идеально подойдет нейтральная или слабощелочная почва. Кроме того, кабачки нельзя выращивать в местах, где ранее были посажены другие представители тыквенных культур. Например, тыква, дыня, арбузы.

Сначала перекопайте грядку и сделайте ямы. Добавьте туда удобрения согласно инструкции. Еще одним важным условием для выращивания кабачков является стабильное тепло. Чтобы вырастить овощ, температура воздуха днем должна быть не ниже +20°С, а почвы до 15 градусов. Выбирайте для выращивания плодородную и хорошо дренированную почву.

Чтобы сохранить влагу в очень жаркую погоду, можно использовать мульчу из опилок, коры деревьев или соломы. Также в жаркую погоду поливайте растение рано утром или поздно вечером.

Как правильно поливать

Кабачки любят воду, поэтому поливать их нужно обильно, но не слишком часто. В зависимости от погодных и почвенных условий, поливайте растение 1-2 раза в неделю.

Однако стоит помнить, что кабачок плохо переносит переувлажнение почвы. Поэтому поливать растения лучше умеренно, чтобы избежать застоя воды и загнивания корней.

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