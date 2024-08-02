Запекаем кабачки с фаршем и рисом: в сезон кабачков лучше обеда не придумать

Кабачки, запечённые с фаршем и рисом, — сытное и полезное блюдо, идеально подходящее для сезона кабачков.
Ингредиенты:
- 2 кабачка;
- 500 г фарша;
- 2 репчатых луковицы;
- 70 г риса;
- 100 г твёрдого сыра;
- пучок укропа;
- 2 ст. ложки растительного масла;
- специи и соль по вкусу;
- чеснок по вкусу;
- 250 г сметаны;
- 2 ст. ложки кетчупа;
- 150 мл воды.
Приготовление:
- Промойте рис, залейте его водой и варите 12-15 минут до готовности.
- Выложите фарш в миску, добавьте остывший рис, мелко нарезанный лук, укроп, соль и специи, тщательно перемешайте.
- Помойте кабачки и нарежьте их кружками средней толщины.
- Смажьте форму для выпечки маслом и сформируйте блюдо: между кружками кабачков поместите начинку из фарша и риса. Кружки кабачков должны располагаться вертикально, чередуясь с начинкой.
- Смешайте в миске кетчуп и сметану, добавьте тёплую воду и хорошо перемешайте. Залейте этим соусом кабачки.
- Натрите сыр на крупной тёрке и посыпьте им блюдо.
- Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 40-50 минут. За 15-20 минут до готовности снимите фольгу, чтобы получить золотистую корочку.
Фото: commons.wikimedia.org/cyclonebill (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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