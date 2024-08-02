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Кабачки, запечённые с фаршем и рисом: сытный обед в кабачковый сезон
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  • Опубликована сегодня в 7:09

Запекаем кабачки с фаршем и рисом: в сезон кабачков лучше обеда не придумать

Кабачки, запечённые с фаршем и рисом: сытный обед в кабачковый сезон

Кабачки, запечённые с фаршем и рисом, — сытное и полезное блюдо, идеально подходящее для сезона кабачков.


Ингредиенты:

  • 2 кабачка;
  • 500 г фарша;
  • 2 репчатых луковицы;
  • 70 г риса;
  • 100 г твёрдого сыра;
  • пучок укропа;
  • 2 ст. ложки растительного масла;
  • специи и соль по вкусу;
  • чеснок по вкусу;
  • 250 г сметаны;
  • 2 ст. ложки кетчупа;
  • 150 мл воды.

Приготовление:

  1. Промойте рис, залейте его водой и варите 12-15 минут до готовности.
  2. Выложите фарш в миску, добавьте остывший рис, мелко нарезанный лук, укроп, соль и специи, тщательно перемешайте.
  3. Помойте кабачки и нарежьте их кружками средней толщины.
  4. Смажьте форму для выпечки маслом и сформируйте блюдо: между кружками кабачков поместите начинку из фарша и риса. Кружки кабачков должны располагаться вертикально, чередуясь с начинкой.
  5. Смешайте в миске кетчуп и сметану, добавьте тёплую воду и хорошо перемешайте. Залейте этим соусом кабачки.
  6. Натрите сыр на крупной тёрке и посыпьте им блюдо.
  7. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 40-50 минут. За 15-20 минут до готовности снимите фольгу, чтобы получить золотистую корочку.

Фото: commons.wikimedia.org/cyclonebill (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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