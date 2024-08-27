Космические кабачки: 2 хитрости, которые удвоят урожай

Кабачок — это один из самых популярных овощей на огородах благодаря своей неприхотливости и высокой урожайности. Однако, чтобы получить действительно большой и качественный урожай, стоит воспользоваться некоторыми хитростями, которые помогут вам вырастить крепкие растения и собрать больше плодов.

1. Выбирайте урожайные семена

Первый шаг на пути к богатому урожаю — это правильный выбор семян. Не стоит пренебрегать этим моментом, ведь именно от сорта зависит потенциальная продуктивность ваших кабачков. Для больших урожаев рекомендуется выбирать проверенные сорта и гибриды, которые зарекомендовали себя с наилучшей стороны.

Гибриды, как правило, имеют ряд преимуществ перед обычными сортами, включая устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям, а также более продолжительный период плодоношения.

2. Выращивайте кабачки через рассаду

Выращивание кабачков через рассаду — еще один эффективный способ увеличить урожай. Особенно этот метод актуален в регионах с умеренным климатом, где весна может затягиваться и быть прохладной. Рассадный метод позволяет начать выращивание в условиях защищенного грунта, что значительно ускоряет развитие растений и приближает момент получения первого урожая.

Фото: pixabay.com/Alexei Hulsov(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)