В ВСУ назвали самую главную угрозу со стороны ВС РФ

Командир украинской армии с позывным "Абдула" назвал российские корректируемые авиационные бомбы (КАБ) большой проблемой для ВСУ в зоне боевых действий. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Мы — Украина".
"На данный момент эта проблема не решена", — заявил "Абдула".
По его словам, только по одной позиции прилетает около 250-500 килограммов боевой составляющей. Также украинский военный командир подчеркнул, что КАБы прилетают очень точно.
Российские ВКС применяют авиационные бомбы, которые оснащены универсальными модулями планирования и коррекции в зоне проведения специальной военной операции. Теперь авиация ВКС может наносить удары по укрепрайонам ВСУ.
Фото: commons.wikimedia.org/Allocer
Iltalehti: в Финляндии около российской границы разместят бронетанковую бригаду НАТО
В Финляндии в городе Миккели около российской границы Североатлантический альянс намерен разместить бронетанковую бригаду, численность которой будет составлять 4-5 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает издание Iltalehti.
Ирландский наемник пропал без вести на Украине
Юный ирландский наемник, Алекс Рыжук, отправившийся на Украину воевать за нее в составе ВСУ, исчез без вести в зоне боевых действий на востоке страны несколько недель назад. Его судьба, по информации ирландской газеты Irish Examiner, предположительно, трагична.
РБК: Альфа-банк представил опцию снижения ипотечной ставки в зависимости от ключевой ставки ЦБ
Альфа-банк ввел новую опцию для ипотечного кредитования, позволяющую клиентам уменьшать процентную ставку в зависимости от ключевой ставки Центробанка. Эта новация, доступная с 22 августа, позволит заемщикам указывать данный пункт при оформлении ипотечного договора как на новое, так и на готовое жилье. Снижение можно будет произвести один раз в любой период кредита, достаточно будет подать запрос в банк.
Опасные БАДы на маркетплейсах: Роскачество бьет тревогу
Роскачество провела исследование рынка биологически активных добавок (БАД) на популярных онлайн-площадках и выявила более 400 товаров с запрещенными ингредиентами.