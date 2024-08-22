В ВСУ назвали самую главную угрозу со стороны ВС РФ

Командир украинской армии с позывным "Абдула" назвал российские корректируемые авиационные бомбы (КАБ) большой проблемой для ВСУ в зоне боевых действий. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Мы — Украина".

"На данный момент эта проблема не решена", — заявил "Абдула".

По его словам, только по одной позиции прилетает около 250-500 килограммов боевой составляющей. Также украинский военный командир подчеркнул, что КАБы прилетают очень точно.

Российские ВКС применяют авиационные бомбы, которые оснащены универсальными модулями планирования и коррекции в зоне проведения специальной военной операции. Теперь авиация ВКС может наносить удары по укрепрайонам ВСУ.

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