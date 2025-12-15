Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:40

Южное направление сорвалось за одну ночь: аэропорты ушли в режим ограничений

Росавиация вводит ограничения на полёты в трёх аэропортах юга России — ТАСС

Аэропорты на юге России временно приостановили работу — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации. Ограничения затронули сразу три воздушные гавани и введены в целях обеспечения безопасности полётов.

Какие аэропорты приостановили работу

Временные ограничения действуют в аэропортах Владикавказа, Магаса и Грозного. Речь идёт о воздушных гаванях Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный) и Магас. В настоящий момент они не принимают и не отправляют воздушные суда, что может повлиять на расписание рейсов и планы пассажиров.

Меры носят временный характер и вводятся в соответствии с установленными авиационными процедурами. Подобные решения принимаются при возникновении факторов, способных повлиять на безопасность выполнения полётов, однако причины введения ограничений в сообщении не уточняются.

Позиция Росавиации

В ведомстве подчеркнули, что приоритетом остаётся безопасность экипажей и пассажиров. Работа аэропортов будет возобновлена после снятия ограничений и стабилизации ситуации.

"Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — сообщили в пресс-службе Росавиации.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов у авиакомпаний и следить за обновлениями официальной информации. О сроках действия ограничений и возможных изменениях в расписании будет сообщено дополнительно.

