Южная группировка России теснит ВСУ в районе Дробышево и Диброво: новые перспективы для наступления на Северск

Российская армия зажимает ВСУ в районе Дробышево, Диброво и Озерного на краснолиманском направлении, что расширяет возможности наступления на Северск Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

Операции на краснолиманском направлении

"Работает 25-я общевойсковая армия. Они зажимают противника в районе Дробышева и со стороны Диброва. Ведут очень успешные бои в районе населенного пункта Озерное. <…> Я думаю, что у них там будет серьезное продвижение в ближайшее время. Они очень плотно работают с группировкой "Южная", давят противника. Озерное — это туда, в сторону Северска. Там идет накат практически со всех сторон", — сказал Кимаковский.

Ожидания от наступления

По мнению эксперта, российские силы смогут развить наступление, используя опыт боев в Серебрянском лесничестве, что дает им дополнительные возможности для продвижения и укрепления позиций в этом ключевом районе.