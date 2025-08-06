Первые шаги плеврозавра: как новая находка меняет представление о древних рептилиях

Долгое время палеонтологи знали о существовании клювоголовых — древних рептилий, родственных современной гаттерии. Однако их ранние стадии развития оставались загадкой. Теперь впервые обнаружена молодая особь плеврозавра — морского клювоголового, жившего 150 миллионов лет назад.

Почему это открытие так важно?

Род Pleurosaurus известен по множеству окаменелостей из Германии и Франции, но все ранее найденные особи были взрослыми. Новый экземпляр, найденный в Баварии, позволил учёным впервые изучить, как выглядели детёныши этих рептилий.

"Эта окаменелость особенно интересна, поскольку она ясно демонстрирует признаки молодого животного, — говорят исследователи. — Его зубы мелкие и не имеют признаков износа, кости не полностью развиты, а позвонки всё ещё формируются".

Как выглядел молодой плеврозавр?

Размер — значительно меньше взрослых особей.

Зубы — мелкие, без следов износа.

Скелет — не до конца сформирован, особенно позвонки.

Открытие ставит под сомнение статус другого рода — Acrosaurus. Ранее считалось, что это отдельная группа, но теперь учёные предполагают, что это могли быть просто молодые плеврозавры.

"Годами мы пытались понять, как росли эти животные. Теперь у нас есть недостающее звено", — говорит Андреа Вилла из Каталонского палеонтологического института.

Экземпляр обнаружили в известняковых отложениях Мёрнсхайма (Германия). Эти породы славятся исключительной сохранностью ископаемых.