Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тюрьма
Тюрьма
© unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:26

Кражи и наркотики среди подростков в Тюмени: рост правонарушений, который пугает

В Тюмени наблюдается увеличение правонарушений среди подростков: кражи и наркотики на первом месте

В Тюмени подростки всё чаще становятся фигурантами дел, связанных с кражами и наркотиками. Заместитель главы города Павел Креков сообщил о тревожной тенденции на заседании комиссии гордумы по общественному самоуправлению.

Рост правонарушений среди несовершеннолетних

По словам Крекова, среди подростков наблюдается увеличение правонарушений. Но эти преступления, как правило, не относятся к категории тяжких. В основном речь идет о кражах. На втором месте стоят дела, связанные с хранением и распространением наркотиков.

"Мы фиксируем рост правонарушений среди несовершеннолетних. Это не тяжкие преступления, а, в первую очередь, кражи. На втором месте хранение и распространение наркотических средств. При этом количество детей, участвующих в нарушениях, практически не возросло", — рассказал заместитель главы города.

Как происходит преступление?

Подростки чаще всего воруют в торговых центрах. Это могут быть мелкие кражи или более серьёзные преступления, однако сам факт увеличения числа таких случаев вызывает беспокойство.

Позитивные моменты

Интересно, что по сравнению с предыдущими годами значительно снизилось количество тяжких преступлений и нарушений, связанных с половой неприкосновенностью. Это, безусловно, является положительным трендом в общем фоне.

Тем не менее, проблемы с подростковыми правонарушениями, связанными с наркотиками, остаются актуальными, и власти предпринимают шаги для борьбы с ними.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Екатеринбурге установят тысячу камер с распознаванием лиц — мэрия вчера в 19:18
Вышел за хлебом — попал в базу? Система слежки шагает по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в 2026 году может заработать система распознавания лиц. Более тысячи камер помогут следить за безопасностью и искать преступников.

Читать полностью » В Екатеринбурге повысят зарплаты охраны образовательных учреждений вчера в 18:11
116 рублей за безопасность детей: город решился на пересмотр позора

В Екатеринбурге повысят оплату охране школ и детсадов. Почему «зоопарк охраняется дороже, чем школы» — и когда ждать изменений?

Читать полностью » В Екатеринбурге депутаты предложили создать единый дизайн для охранных будок на парковках вчера в 17:16
Город застрял в будке: Екатеринбург обсуждает дизайн постов охраны

В Екатеринбурге решают, как избавиться от «будок из 90-х» на стоянках. Депутаты требуют единый стиль и отчётность от службы автопарковок.

Читать полностью » Илья Обабков: переезд СУНЦ УрФУ в Новокольцовский — шаг к созданию кампуса будущего вчера в 16:17
Не окраина, а новый центр: зачем УрФУ строит целый университет в поле

УрФУ готовится к масштабному переезду: СУНЦ сменит адрес и станет частью современного кампуса в Новокольцовском. Что ждёт студентов и зачем это нужно?

Читать полностью » В Свердловской области за неделю выявлено более 29 тысяч случаев ОРВИ — ситуация стабилизируется вчера в 15:56
Каждый второй чих — от риновируса: в Екатеринбурге болеют даже те, кто не выходит из дома

В Свердловской области фиксируют 29 тысяч случаев ОРВИ, но ситуация под контролем. Врачи рассказали, какие вирусы доминируют и как защититься этой осенью.

Читать полностью » В Пермском крае вырос спрос на санаторный отдых: путёвки на осенние каникулы почти закончились вчера в 12:26
Осенний отдых ушёл из-под носа: где в Перми ещё можно успеть забронировать санаторий

Путёвки в пермские санатории на осенние каникулы почти раскуплены. Свободные номера остались только в «Алмеде», «Демидкове», «Ключах» и «Усть-Качке» — цены начинаются от 25 тысяч рублей.

Читать полностью » Автоэксперт рекомендовал жителям Пермского края менять резину во второй половине октября вчера в 11:44
+5 на термометре — минус к безопасности: водителям Прикамья дали срочную рекомендацию

Автоэксперт Дмитрий Артюхин советует менять летнюю резину в Перми уже во второй половине октября — при температуре +5…+7°C, пока на шиномонтажах нет очередей.

Читать полностью » В Прикамье зафиксировано 17 профессиональных заболеваний, большинство — у женщин вчера в 10:44
Спина болит, уши не слышат: чем чаще всего заболевают работники Прикамья

В Пермском крае за 9 месяцев выявлено 17 профессиональных заболеваний, более половины из которых — нарушения опорно-двигательного аппарата. Большинство случаев зарегистрировано в Перми.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Учёные: отказ от углеводов после тренировки замедляет восстановление мышц
Садоводство
Берёзовый дёготь и сетка надёжно защищают луковицы тюльпанов от грызунов
Еда
La Cucina Italiana: лимонно-рикоттовый пирог признан классикой неаполитанской кухни
Еда
Пражский салат с говядиной и болгарским перцем сохраняет сочность мяса при приготовлении
Садоводство
Оптимальное время сбора шиповника — с конца сентября до начала ноября, напоминают травники
Еда
Картофель Айдахо в духовке получается с тонкой хрустящей корочкой
Авто и мото
ЦОДД: в Москве зафиксировано за год 157 аварий с мотоциклистами из-за превышения скорости
ПФО
Нижегородская область стала победителем Национальной премии по протоколу и этикету на Саммите 2025
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet