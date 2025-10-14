Кражи и наркотики среди подростков в Тюмени: рост правонарушений, который пугает

В Тюмени подростки всё чаще становятся фигурантами дел, связанных с кражами и наркотиками. Заместитель главы города Павел Креков сообщил о тревожной тенденции на заседании комиссии гордумы по общественному самоуправлению.

Рост правонарушений среди несовершеннолетних

По словам Крекова, среди подростков наблюдается увеличение правонарушений. Но эти преступления, как правило, не относятся к категории тяжких. В основном речь идет о кражах. На втором месте стоят дела, связанные с хранением и распространением наркотиков.

"Мы фиксируем рост правонарушений среди несовершеннолетних. Это не тяжкие преступления, а, в первую очередь, кражи. На втором месте хранение и распространение наркотических средств. При этом количество детей, участвующих в нарушениях, практически не возросло", — рассказал заместитель главы города.

Как происходит преступление?

Подростки чаще всего воруют в торговых центрах. Это могут быть мелкие кражи или более серьёзные преступления, однако сам факт увеличения числа таких случаев вызывает беспокойство.

Позитивные моменты

Интересно, что по сравнению с предыдущими годами значительно снизилось количество тяжких преступлений и нарушений, связанных с половой неприкосновенностью. Это, безусловно, является положительным трендом в общем фоне.

Тем не менее, проблемы с подростковыми правонарушениями, связанными с наркотиками, остаются актуальными, и власти предпринимают шаги для борьбы с ними.