Чума как вечный гость: геном, который доказывает — история повторяется, но не так, как вы думали

Представьте: почти 1500 лет назад мир столкнулся с первой зарегистрированной пандемией, которая унесла миллионы жизней и изменила ход истории. А что, если бы мы могли найти прямые доказательства её причины? Теперь это возможно — благодаря сенсационному открытию учёных.

Открытие, которое перевернуло историю

Междисциплинарная команда из Университета Южной Флориды, Флоридского Атлантического университета, а также исследователей из Индии и Австралии обнаружила Yersinia pestis — бактерию, вызывающую чуму — в братской могиле древнего города Джераш в Иордании. Это место находится недалеко от эпицентра вспышки, описанной в исторических источниках. Находка напрямую связывает патоген с чумой Юстиниана (541-750 гг. н. э.), разрешая одну из величайших загадок прошлого.

Вековая тайна: историки давно спорили о причинах эпидемии, которая опустошила Византийскую империю и повлияла на западную цивилизацию. Косвенные улики были, но прямых генетических доказательств не хватало — до недавнего времени.

Две свежие статьи, опубликованные под руководством учёных из USF и FAU, изменили всё. Они не только подтверждают присутствие Y. pestis, но и подчёркивают её актуальность сегодня: бактерия циркулирует по миру, и недавние случаи в Аризоне и Калифорнии напоминают о рисках.

Голоса экспертов: что говорят учёные

"Это открытие предоставляет долгожданное неопровержимое доказательство присутствия Y. pestis в эпицентре Юстиниановой чумы", — заявил Рэйс Х. Й. Цзян из Колледжа общественного здравоохранения Университета Южной Флориды.

Веками мы полагались на письменные свидетельства, описывающие эту разрушительную болезнь, но не имели никаких веских биологических доказательств присутствия чумы. Наши результаты — недостающий фрагмент этой головоломки, открывая первое прямое генетическое окно в историю развития этой пандемии в самом сердце империи.

Чума впервые упоминается в Пелусии (современный Телль-эль-Фарама) в Египте, а затем распространилась по Византийской империи. Ранее следы Y. pestis находили далеко на западе, но не в самом очаге.

"Используя целевые методы изучения древней ДНК, мы успешно восстановили и секвенировали генетический материал из восьми человеческих зубов, извлеченных из погребальных камер под бывшим римским ипподромом в Джераше, городе, расположенном всего в 200 милях от древнего Пелусия", — сказал соавтор исследования профессор Грег О'Корри-Кроу из Института океанографии Харбор-Бранч при Университете Флориды и исследователь National Geographic.

Анализ генома: что показали данные

Геномный анализ выявил: жертвы были инфицированы почти идентичными штаммами Y. pestis, что подтверждает вспышку в Византии между 550 и 660 годами нашей эры. Это говорит о быстрой и массовой эпидемии, как описано в хрониках.

"Раскопки в Джераше дают редкую возможность увидеть, как древние общества реагировали на катастрофу в области общественного здравоохранения", — сказал Цзян.

Джераш был одним из ключевых городов Восточной Римской империи, известным торговым узлом с великолепными сооружениями. Тот факт, что место, некогда построенное для развлечений и гражданской гордости, превратилось в массовое кладбище во время чрезвычайного положения, показывает, насколько, вероятно, были перегружены городские центры.

Широкий контекст: эволюция пандемий

Сопутствующее исследование анализирует сотни геномов Y. pestis — древних и современных. Оно показывает, что бактерия циркулировала среди людей тысячелетиями до чумы Юстиниана. Позже пандемии, включая Чёрную смерть, возникали не от одного штамма, а независимо из животных резервуаров — в отличие от COVID-19, который начался с одного события и распространялся от человека к человеку.

Эти открытия меняют взгляд на пандемии: они не случайны, а связаны с плотностью населения, мобильностью и экологией. Сегодня это особенно актуально.

"Это исследование было одновременно и научно убедительным, и личностно резонансным. Оно предоставило исключительную возможность углубиться в изучение истории человечества через призму древней ДНК в то время, когда мы сами переживали глобальную пандемию", — сказал Грег О'Корри-Кроу.

Не менее глубоким был опыт работы с древними человеческими останками — людей, которые жили, страдали и умерли столетия назад — и использования современной науки для восстановления и распространения их историй. Это смиряющее напоминание о нашей общей человечности сквозь время и трогательное свидетельство силы науки, позволяющей дать голос тем, кто долго молчал.

Чума и COVID-19 различаются, но подчёркивают: взаимосвязанность несёт риски, а некоторые патогены неискоренимы.

"Мы боремся с чумой уже несколько тысяч лет, и люди до сих пор от неё умирают", — сказал Цзян.

Как и COVID, она продолжает эволюционировать, и меры сдерживания, очевидно, не могут полностью её устранить. Нам нужно быть осторожными, но угроза никогда не исчезнет.

Команда расширяет работу на Венецию и Лазаретто Веккьо — место захоронений жертв Чёрной смерти. Более 1200 образцов из этого кладбища помогут изучить ранние меры здравоохранения, эволюцию патогенов и культурную память.