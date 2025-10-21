Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:17

Сердце не ржавеет от времени: как Тимберлейк и Бил прошли через болезни и остались едины

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил отметили 13 лет брака в кругу семьи

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил отпраздновали 13 лет брака — пара, которую уже давно считают одной из самых крепких в Голливуде, отметила годовщину в кругу семьи. Их история началась более десяти лет назад: свадьба состоялась 19 октября 2012 года на юге Италии, и с тех пор актер и певец неизменно демонстрируют взаимную поддержку.

По данным Page Six, в последние месяцы супруги стали еще ближе. После завершения мирового тура Forget Tomorrow Джастин столкнулся с последствиями болезни Лайма, о которой рассказал этим летом. По словам источников, именно забота и участие Джессики помогли певцу быстрее восстановиться.

"После того как Джастин завершил тур, они сосредоточились на том, чтобы все время проводить друг с другом, — сообщил инсайдер. — Джастин и Джессика счастливы и едины, они думают только о семье".

Как изменилась жизнь пары

Тур Forget Tomorrow стал для музыканта серьезным испытанием. Фанаты заметили, что выступления стали короче, а сам Тимберлейк меньше поет и чаще делает паузы. Инсайдеры утверждают, что гастроли действительно дались ему непросто: постоянные перелеты, нагрузка и первые симптомы болезни привели к тому, что артисту пришлось скорректировать планы.

"Тур был тяжелым для всех", — отметил источник из окружения певца.

Тем не менее Бил оставалась рядом на протяжении всего времени — сопровождала мужа на концертах, помогала с организацией поездок и заботилась о его состоянии.

Семья как опора

Сегодня 44-летний Тимберлейк и 43-летняя Бил полностью посвятили себя воспитанию сыновей — 10-летнего Сайласа и 5-летнего Финеаса. Пара предпочитает проводить время вдали от камер, в собственном доме, занимаясь спортом, готовкой и семейными путешествиями.

А что если…

Если бы болезнь застала артиста в начале карьеры, когда он постоянно находился на гастролях и съемках, справиться с ней было бы куда сложнее. Сегодня, благодаря опыту и поддержке семьи, певец может позволить себе замедлиться и уделить время главному — здоровью и близким.

FAQ

— Сколько лет вместе Джастин Тимберлейк и Джессика Бил?
С момента свадьбы прошло 13 лет, но их отношения начались еще в 2007 году.

— Как певец узнал о болезни Лайма?
По словам Джастина, симптомы — усталость, боли в суставах и высыпания — появились еще во время тура. Диагноз подтвердили после обследования.

— Продолжит ли Тимберлейк карьеру после болезни?
Да, но с меньшей нагрузкой. Он сосредоточен на записи новой музыки и работе продюсера.

— Как Джессика Бил поддерживает мужа?
Она сопровождает его на мероприятиях, помогает соблюдать режим и следит за тем, чтобы он больше отдыхал.

