Бейонсе и Леди Гага нервно курят в сторонке: Бибер побил их рекорд на Coachella
Джастин Бибер снова доказал, что способен удивлять не только музыкой, но и масштабом своих достижений. Уже сейчас его выступление на Coachella 2026 называют событием, которое изменит представление о гонорарах в музыкальной индустрии. Канадский артист получил рекордные 10 миллионов долларов за участие в фестивале, оставив позади Леди Гагу и Бейонсе, чьи выступления ранее считались вершиной финансового успеха в рамках этого события.
Новый уровень для Бибера
Организаторы Coachella подтвердили: билеты на фестиваль следующего года раскуплены буквально за сутки. Поклонники уверены, что именно имя Бибера сыграло ключевую роль в этом ажиотаже. Его популярность, помноженная на свежий альбом, вновь вывела певца на вершину музыкального Олимпа.
"Coachella распродана, танцуйте дальше. Увидимся в апреле", — говорилось в заявлении организаторов.
Особенность ситуации в том, что артист получил рекордный гонорар напрямую от промоутера Goldenvoice. Это редкость для индустрии, где традиционно задействованы лейблы и агентства. Такой шаг говорит о том, что Бибер все больше сам управляет своей карьерой и доходами.
Сравнение с другими артистами
|Артист
|Гонорар за Coachella
|Формат сотрудничества
|Джастин Бибер
|$10 млн
|Напрямую с промоутером
|Бейонсе
|~$8 млн
|Через лейбл и агентство
|Леди Гага
|~$7 млн
|Через агентство
Советы шаг за шагом: как фанатам подготовиться к Coachella
-
Следить за новостями на сайте фестиваля и официальных страницах артистов.
-
Приобрести билеты заранее — продажи традиционно закрываются очень быстро.
-
Подготовить экипировку: удобная обувь, солнцезащитные очки, головные уборы.
-
Заблаговременно забронировать жилье рядом с Индио, где проходит фестиваль.
-
Ознакомиться с плейлистом хедлайнеров, чтобы быть готовым подпевать любимым хитам.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ждать до последнего и покупать билеты у перекупщиков.
Последствие: завышенные цены или подделки.
Альтернатива: приобретать билеты исключительно на официальных ресурсах.
-
Ошибка: игнорировать климат Южной Калифорнии.
Последствие: тепловой удар или обезвоживание.
Альтернатива: брать воду, пользоваться солнцезащитой и носить легкую одежду.
-
Ошибка: рассчитывать только на интернет для навигации.
Последствие: потеря связи из-за перегруженных сетей.
Альтернатива: заранее распечатать карту фестиваля и план выступлений.
А что если…
А что если бы Бейонсе или Леди Гага снова выступили в 2026-м? Сравнения были бы неизбежны, но рекорд Бибера трудно было бы побить. С другой стороны, конкуренция среди звезд делает фестиваль еще более привлекательным для публики.
FAQ
Как выбрать лучший день для посещения фестиваля?
Стоит изучить расписание: хедлайнеры обычно выступают вечером в выходные. Для фанатов Бибера оптимальный выбор — день его выступления.
Сколько стоит билет на Coachella?
Цены варьируются от $500 за стандартный билет до нескольких тысяч долларов за VIP-пакеты.
Что лучше: купить билет сразу или ждать?
Лучше покупать сразу — Coachella славится тем, что билеты заканчиваются в течение суток.
Мифы и правда
-
Миф: на Coachella можно пройти бесплатно, если попасть "по знакомству".
Правда: вход только по билетам с проверкой документов.
-
Миф: хедлайнеры всегда зарабатывают больше всех.
Правда: не всегда, но в случае Бибера это именно так.
-
Миф: фестиваль доступен только американцам.
Правда: туда ежегодно приезжают фанаты со всего мира.
3 интересных факта
-
В 2023 году билеты на Coachella были распроданы за рекордные 40 минут.
-
На фестивале действует строгая экологическая политика: переработка отходов и запрет одноразового пластика.
-
Многие бренды одежды и косметики запускают спецколлекции именно к Coachella.
Исторический контекст
-
1999: первый фестиваль Coachella, скромное начало.
-
2018: триумф Бейонсе, ставший культурным явлением.
-
2020: отмена фестиваля из-за пандемии.
-
2026: рекордный гонорар Джастина Бибера и новая эпоха фестиваля.
