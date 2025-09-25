Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Джастин Бибер
Джастин Бибер
© commons.wikimedia.org by Jakub Janecki is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:46

Бейонсе и Леди Гага нервно курят в сторонке: Бибер побил их рекорд на Coachella

Джастин Бибер получил рекордные $10 млн за выступление на Coachella 2026 — Goldenvoice

Джастин Бибер снова доказал, что способен удивлять не только музыкой, но и масштабом своих достижений. Уже сейчас его выступление на Coachella 2026 называют событием, которое изменит представление о гонорарах в музыкальной индустрии. Канадский артист получил рекордные 10 миллионов долларов за участие в фестивале, оставив позади Леди Гагу и Бейонсе, чьи выступления ранее считались вершиной финансового успеха в рамках этого события.

Новый уровень для Бибера

Организаторы Coachella подтвердили: билеты на фестиваль следующего года раскуплены буквально за сутки. Поклонники уверены, что именно имя Бибера сыграло ключевую роль в этом ажиотаже. Его популярность, помноженная на свежий альбом, вновь вывела певца на вершину музыкального Олимпа.

"Coachella распродана, танцуйте дальше. Увидимся в апреле", — говорилось в заявлении организаторов.

Особенность ситуации в том, что артист получил рекордный гонорар напрямую от промоутера Goldenvoice. Это редкость для индустрии, где традиционно задействованы лейблы и агентства. Такой шаг говорит о том, что Бибер все больше сам управляет своей карьерой и доходами.

Сравнение с другими артистами

Артист Гонорар за Coachella Формат сотрудничества
Джастин Бибер $10 млн Напрямую с промоутером
Бейонсе ~$8 млн Через лейбл и агентство
Леди Гага ~$7 млн Через агентство

Советы шаг за шагом: как фанатам подготовиться к Coachella

  1. Следить за новостями на сайте фестиваля и официальных страницах артистов.

  2. Приобрести билеты заранее — продажи традиционно закрываются очень быстро.

  3. Подготовить экипировку: удобная обувь, солнцезащитные очки, головные уборы.

  4. Заблаговременно забронировать жилье рядом с Индио, где проходит фестиваль.

  5. Ознакомиться с плейлистом хедлайнеров, чтобы быть готовым подпевать любимым хитам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать до последнего и покупать билеты у перекупщиков.
    Последствие: завышенные цены или подделки.
    Альтернатива: приобретать билеты исключительно на официальных ресурсах.

  • Ошибка: игнорировать климат Южной Калифорнии.
    Последствие: тепловой удар или обезвоживание.
    Альтернатива: брать воду, пользоваться солнцезащитой и носить легкую одежду.

  • Ошибка: рассчитывать только на интернет для навигации.
    Последствие: потеря связи из-за перегруженных сетей.
    Альтернатива: заранее распечатать карту фестиваля и план выступлений.

А что если…

А что если бы Бейонсе или Леди Гага снова выступили в 2026-м? Сравнения были бы неизбежны, но рекорд Бибера трудно было бы побить. С другой стороны, конкуренция среди звезд делает фестиваль еще более привлекательным для публики.

FAQ

Как выбрать лучший день для посещения фестиваля?
Стоит изучить расписание: хедлайнеры обычно выступают вечером в выходные. Для фанатов Бибера оптимальный выбор — день его выступления.

Сколько стоит билет на Coachella?
Цены варьируются от $500 за стандартный билет до нескольких тысяч долларов за VIP-пакеты.

Что лучше: купить билет сразу или ждать?
Лучше покупать сразу — Coachella славится тем, что билеты заканчиваются в течение суток.

Мифы и правда

  • Миф: на Coachella можно пройти бесплатно, если попасть "по знакомству".
    Правда: вход только по билетам с проверкой документов.

  • Миф: хедлайнеры всегда зарабатывают больше всех.
    Правда: не всегда, но в случае Бибера это именно так.

  • Миф: фестиваль доступен только американцам.
    Правда: туда ежегодно приезжают фанаты со всего мира.

3 интересных факта

  1. В 2023 году билеты на Coachella были распроданы за рекордные 40 минут.

  2. На фестивале действует строгая экологическая политика: переработка отходов и запрет одноразового пластика.

  3. Многие бренды одежды и косметики запускают спецколлекции именно к Coachella.

Исторический контекст

  • 1999: первый фестиваль Coachella, скромное начало.

  • 2018: триумф Бейонсе, ставший культурным явлением.

  • 2020: отмена фестиваля из-за пандемии.

  • 2026: рекордный гонорар Джастина Бибера и новая эпоха фестиваля.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стас Михайлов рассказал, почему путь к популярности занял два десятилетия сегодня в 9:52

Звезда, которая зажигалась двадцать лет: как Михайлов шёл к любви публики

Стас Михайлов рассказал, когда впервые почувствовал себя звездой и почему путь к настоящему признанию оказался гораздо длиннее, чем он ожидал.

Читать полностью » Дженнифер Энистон раскрыла свой рацион и режим тренировок в 56 лет сегодня в 8:35

Бургер вместо диеты: как Дженнифер Энистон ломает стереотипы о женской стройности

Дженнифер Энистон раскрыла, как ей удаётся поддерживать стройность и хорошее настроение. Оказалось, секрет кроется в простых привычках.

Читать полностью » Рита Ора назвала Кайли Миноуг своей близкой подругой сегодня в 7:16

Когда поп-дивы становятся сёстрами: Рита Ора и Кайли Миноуг рушат миф о конкуренции

Рита Ора представила новый сингл и рассказала о близкой дружбе с Кайли Миноуг. Артистка раскрыла неожиданные подробности о своём вдохновении.

Читать полностью » ФНС приостановила ликвидацию компании Филиппа Киркорова сегодня в 6:57

Звёздный балаган замер на паузе: Киркоровский бутик и имя Рубальской всплыли в странной истории Провокация

ФНС неожиданно остановила ликвидацию бренда Киркорова. История его бутика оказалась длиннее, чем думали поклонники.

Читать полностью » Лариса Рубальская назвала рэп энергичным жанром, но далёким от авторской песни сегодня в 5:50

Рифмы бьются о струны: Рубальская объяснила, чем рэп отличается от авторской песни

Лариса Рубальская рассказала, как относится к русскому рэпу, объяснила различия с авторской песней и призналась, почему никогда не уедет из Москвы.

Читать полностью » Мать Шона Комбса попросила судью смягчить приговор Пи Дидди сегодня в 4:43

Мать плачет — суд колеблется: спасёт ли Пи Дидди её последняя просьба

Мать Пи Дидди обратилась к судье с эмоциональным письмом, в котором признала ошибки сына и попросила смягчить его судьбу.

Читать полностью » Ольга Орлова рассказала о новых проблемах со зрением после операции на глазах сегодня в 3:04

47 лет и уже вторая операция: что скрывает Ольга Орлова о своём здоровье

Ольга Орлова призналась подписчикам, что после операции на глазах столкнулась с новыми трудностями. Что это значит для её здоровья?

Читать полностью » Джессика Честейн раскритиковала решение Apple отложить премьеру сериала сегодня в 2:56

Герои остались за кулисами: Честейн бьётся за сериал, который Apple спрятала от зрителей

Джессика Честейн открыто выступила против переноса премьеры "The Savant" и заявила, что именно сейчас проект особенно важен для зрителей.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Обратные отжимания — польза и вред для трицепса
Туризм

Испанский город-призрак Бельчите оставили в руинах как памятник Гражданской войне
Дом

Сушка на солнце и замачивание помогают избавиться от плесени
Садоводство

Замачивание семян перед посадкой ускоряет всходы и повышает урожайность овощных культур
Технологии

"Палач" назвал лучшие игровые смартфоны 2025 года в ценовом сегменте от 10 до 17 тысяч рублей
Красота и здоровье

ГОСТ в России: сливочное масло должно состоять только из пастеризованных сливок
Наука

Субнептуны теряют воду ещё на стадии формирования
Авто и мото

Stellantis приостановил работу заводов в Италии, Франции, Польше, Германии и Испании из-за падения спроса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet