© commons.wikimedia.org by Lou Stejskal is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:57

Новый альбом Бибера вышел внезапно: поклонники не успели опомниться

Джастин Бибер снова удивил поклонников: музыкант представил второй альбом всего за два месяца. Его новая пластинка получила название Swag II и вышла в ночь на 5 сентября. Она стала логическим продолжением июльского релиза Swag, с которым артист закрепил успех на мировых чартах.

Новый релиз и треклист

Свежий альбом оказался масштабным — в него вошли 23 композиции. Среди них выделяются "Speed Demon", "Better Man", "Love Song", "I Do", "I Think Youʼre Special", "Mother In You". Часть треков записана совместно с приглашёнными артистами: Tems, Lil B, Bakar, Hurricane Chris и Эдди Бенджамином.

Как и в случае с первой частью Swag, Бибер не стал заранее разогревать аудиторию анонсами. Сообщение о выходе альбома появилось всего за несколько часов до релиза. В соцсетях он опубликовал обложку и фотографии рекламных билбордов, установленных в разных городах.

Продолжение истории Swag

Первая часть проекта — альбом Swag — вышла 11 июля. Для его промо Бибер снялся в фотосессии вместе с женой Хейли и их маленьким сыном, которому тогда было 11 месяцев. Седьмой студийный альбом певца включил 21 песню. Среди них — "All I Can Take", "Daisies", "Yukon", "Go Baby", "Things You Do", "Butterflies", "Way It Is".

Пластинка запомнилась большим количеством совместных работ: на ней отметились Gunna, Sexyy Red, Druski, Dijon, Lil B, Cash Cobain и другие исполнители. Интересно, что именно этот релиз принес музыканту новый рекорд — за первую неделю он собрал почти 199 миллионов прослушиваний, что стало лучшим результатом в его карьере.

