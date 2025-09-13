Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Джастин Бальдони
Джастин Бальдони
© commons.wikimedia.org by SAMHSA from Rockville is licensed under Public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:59

Новые обвинения в адрес Джастина Бальдони: что скрывают детали его токсичного поведения на съёмках

Актёр Джастин Бальдони обвинён в токсичном поведении на съёмочной площадке

Джастин Бальдони оказался в центре нового скандала, связанного с обвинениями в домогательствах, что только добавляет драматизма к его непростой судебной ситуации. Эти обвинения, по сути, обостряют и без того сложные отношения актера с другими участниками съемочной группы фильма "Все закончится на нас". В этом фильме, помимо Бальдони, играет и Блейк Лайвли, и, судя по всему, их взаимодействия на съемочной площадке не ограничивались профессиональными рамками.

Скандал на съемках

Согласно судебным документам, которые оказались в распоряжении СМИ, новые обвинения касаются не только словесных оскорблений, но и токсичного поведения актера. Истец, чье имя пока не раскрыто, утверждает, что на протяжении съемок фильма он столкнулся с несколькими негативными ситуациями, в том числе с прямыми угрозами и унижениями со стороны Бальдони. Эти моменты затрудняли работу, и, по словам обвинителя, продюсеры были вынуждены вмешаться.

В конечном итоге, Джастину запретили появляться на съемочной площадке на протяжении значительной части съемок. Его поведение стало настолько неприемлемым, что продюсеры даже настоятельно рекомендовали режиссеру отказаться от участия Бальдони в маркетинговых и PR-кампаниях, связанных с фильмом.

Дополнительные обвинения и судебная тяжба

Однако на этом не заканчиваются сложности актера. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что обвинитель, вероятно, выступит в поддержку Блейк Лайвли в ее судебном процессе, который состоится в марте 2026 года. Напомним, что Лайвли обвиняет Бальдони в домогательствах, и этот процесс обещает быть долгим и скандальным.

Влияние на карьеру

Джастин Бальдони, который не так давно завоевал популярность благодаря своей роли в сериале "Моя личная семья", теперь рискует потерять доверие не только коллег, но и поклонников. Этот скандал уже стал темой обсуждения в крупных таблоидах, а следовательно, негативное внимание может серьезно повлиять на его репутацию в Голливуде.

Важно отметить, что пока что никаких официальных комментариев от самого Джастина не поступало. Известно лишь, что он продолжает бороться с обвинениями, но если они будут признаны обоснованными, его карьера окажется под угрозой.

