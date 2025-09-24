Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Динозавр, рычащий в лесу
Динозавр, рычащий в лесу
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:42

Юрский парк остаётся фантастикой: биомолекулы нашли, но ДНК для "воскрешения" динозавров всё ещё нет

Палеонтолог Мэри Швейцер подтвердила сохранность сосудоподобных структур в окаменелостях динозавров

Новые исследования показывают: в костях динозавров могут сохраняться фрагменты биомолекул, включая поврежденный гемоглобин. Это открытие меняет представление о том, что от мягких тканей спустя десятки миллионов лет ничего не остаётся.

Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society A. Её авторы использовали современные методы спектроскопии, чтобы обнаружить молекулы гема в костях тираннозавра и брахилофозавра.

Первые находки и скепсис

Около двадцати лет назад палеонтолог Мэри Швейцер из Университета штата Северная Каролина сообщила о сосудоподобных структурах в костях динозавров из Монтано. Тогда это вызвало бурную реакцию: многие учёные не верили, что белки или сосуды могут пережить миллионы лет.

"Думаю, в сообществе сложилось предубеждение, что эти вещи не могут сохраняться", — сказала Швейцер.

Чтобы убедить коллег, команда использовала десятки методов анализа, но доказательства долгое время оставались спорными.

Новые методы исследования

В свежем проекте применили резонансную рамановскую спектроскопию. Суть метода — лазер освещает материал, а отражённый свет позволяет определить состав молекул.

Физик Ганс Халлен пояснил:

"С молекулярной точки зрения, окаменелости — это хаос. Резонансное рамановское рассеяние позволяет усилить сигнал именно той молекулы, которую мы ищем".

Учёные использовали зелёный лазер (532 нм), чтобы обнаружить гемоглобин в связанной форме. Для контроля применили синий лазер (473 нм), но он почти не дал сигнала.

Сравнение динозавров

Вид динозавра Возраст окаменелостей Результаты анализа
Тираннозавр ~68 млн лет Сохранилось больше гема, чёткие следы гетита
Брахилофозавр ~80 млн лет Менее выраженные структуры, меньше гетита

Учёные отметили: в костях тираннозавра гем сохранился лучше. Возможно, роль сыграли условия захоронения или меньший возраст находки.

Как гемоглобин помогает сохранению тканей

При разрушении гемоглобина выделяется железо. Оно окисляется и превращается в минерал гетит. Этот процесс создаёт чередование светлых и тёмных зон в сосудах и одновременно "сшивает" белки. В результате ткани становятся плотнее и темнее, а вероятность их сохранения возрастает.

Швейцер проверила гипотезу на опытах со свежими костями страусов: добавление гемоглобина ускоряло образование подобных минералов и делало ткани более стойкими.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью отрицать возможность сохранения органики в окаменелостях.
    Последствие: упускаются потенциальные данные о физиологии динозавров.
    Альтернатива: использовать современные методы спектроскопии для проверки гипотез.

  • Ошибка: интерпретировать все тёмные зоны в костях как загрязнение.
    Последствие: искажение научных выводов.
    Альтернатива: учитывать минерализацию (например, образование гетита).

  • Ошибка: использовать разрушительные методы анализа.
    Последствие: утрата уникальных образцов.
    Альтернатива: неразрушающая спектроскопия.

А что если мы сможем изучать ДНК динозавров?

Пока найден только повреждённый гемоглобин и белковые фрагменты. Полноценной ДНК учёные не обнаружили. Но если новые технологии позволят находить даже её следы, это станет революцией. Исследования помогут глубже понять не только внешний облик динозавров, но и их метаболизм, особенности крови и даже окраску.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Подтверждает сохранность органики Молекулы сильно повреждены
Даёт новые данные о физиологии Споры в научном сообществе продолжаются
Метод безопасен для окаменелостей Требуются точные условия анализа

FAQ

Что нашли в костях динозавров?
Повреждённый гемоглобин и минералы, возникшие при его разрушении.

Почему это важно?
Это доказывает, что органические молекулы могут сохраняться миллионы лет и быть объектом исследований.

Можно ли восстановить внешний вид динозавров по этим данным?
Частично: анализ гемоглобина и пигментов может дать подсказки о цвете и физиологии, но не полную картину.

Мифы и правда

  • Миф: мягкие ткани не могут сохраниться миллионы лет.
    Правда: доказано, что молекулы гема и белковые структуры могут выживать при определённых условиях.

  • Миф: найденные структуры — просто современные загрязнения.
    Правда: спектроскопия показывает их связь именно с древними тканями.

  • Миф: такие находки означают, что можно "воскресить динозавра".
    Правда: пока найден только фрагментарный белковый материал, а не ДНК.

Исторический контекст

Интерес к мягким тканям в ископаемых возник ещё в XIX веке, когда учёные находили отпечатки кожи и сосудов в сланцах. Но всерьёз гипотеза о сохранении органики получила развитие в конце XX века благодаря работам Швейцер. Сначала её идеи воспринимались с недоверием, но с развитием неразрушающих методов многие доводы нашли подтверждение.

Три интересных факта

  1. В костях некоторых динозавров удавалось найти не только сосудистые структуры, но и остатки белков коллагена.

  2. Гемоглобин способен "самоконсервации" — железо в его составе блокирует разложение тканей.

  3. Резонансная рамановская спектроскопия используется также для исследования древних рукописей и произведений искусства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

MBARI: у побережья Калифорнии описаны три новых вида рыб-улиток сегодня в 2:16

Рыбы с лицами загадок: в Тихом океане нашли виды, которых не было в каталогах

Ученые нашли в Тихом океане три ранее неизвестных вида глубоководных рыб. Их необычные черты и условия жизни переворачивают представление о биоразнообразии.

Читать полностью » Журналист Ной Смит: общий рост рабочих мест сохраняется несмотря на ИИ сегодня в 1:27

Машины против молодежи: почему ИИ помогает старшим программистам, а не начинающим

ИИ постепенно меняет правила игры на рынке труда, и особенно остро это чувствуют молодые специалисты. Но действительно ли ситуация так однозначна?

Читать полностью » CNRS: солнечное излучение сделает планету непригодной для жизни сегодня в 0:26

Земля готовит сюрприз: океаны исчезнут, даже если люди не вмешаются

Учёные рассчитали, что Солнце изменит Землю до неузнаваемости. Через миллиарды лет планета станет сухой и горячей, но есть важная деталь.

Читать полностью » Высокий уровень образования снижает сексуальную активность вчера в 23:48

Карьерные амбиции против личной жизни: как диплом меняет интимную сферу

Учёные выяснили: высокий уровень образования связан со снижением сексуальной активности. Причины — не гены, а карьера, стереотипы и социальные факторы.

Читать полностью » Арктические диатомеи научились кататься на коньках по льду при экстремальном морозе вчера в 23:15

В толще арктического льда происходит невероятное: одноклеточные устроили соревнования по скольжению

Учёные обнаружили: диатомовые водоросли в арктическом льду двигаются при -15 °C, меняя представление о жизни в экстремальных условиях.

Читать полностью » На границе ядра и мантии Земли произошла деформация в 10 сантиметров вчера в 22:42

Земная мантия сдвинулась: это может изменить всё, что мы знаем о нашей планете

Учёные зафиксировали сдвиг на границе ядра и мантии Земли в 2006–2008 годах. Даже 10 см деформации повлияли на магнитное поле планеты.

Читать полностью » Чрезмерная активность иммунитета запускает процесс старения организма вчера в 22:10

Иммунитет предал: учёные раскрыли механизм, который превращает защиту в медленное разрушение

Учёные выяснили: чрезмерная активность иммунитета запускает скрытое воспаление и ускоряет старение организма через механизм пироптоза.

Читать полностью » Влияние кетодиеты на организм зависит от пола вчера в 21:37

Шокирующее открытие: кетодиета ускоряет старение — но только у мужчин

Учёные выяснили: кетогенная диета может ускорять старение клеток у мужчин, но женщины защищены гормоном эстрогеном.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

На Чукотке черешню и вишню укрывают лапником и агроволокном для защиты от морозов
Наука

Зоолог Николь Хьюз доказала, что кошки едят траву для выведения шерсти из желудка
Технологии

Минцифры сообщило о запуске функции QR-паспорта в сервисе "ГосДоки"
Культура и шоу-бизнес

Итальянская актриса Клаудия Кардинале умерла во Франции в возрасте 87 лет
Красота и здоровье

Перепады температуры и влажность провоцируют обострение хронических болезней
Спорт и фитнес

Врач Аржаков: отсроченная мышечная боль связана с микротравмами и воспалением волокон
Авто и мото

Mash сообщил о возможной остановке производства Lada Aura — АвтоВАЗ опроверг
Дом

Эксперты рассказали, как выбрать термос для прогулок и работы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet