Юрский парк остаётся фантастикой: биомолекулы нашли, но ДНК для "воскрешения" динозавров всё ещё нет

Новые исследования показывают: в костях динозавров могут сохраняться фрагменты биомолекул, включая поврежденный гемоглобин. Это открытие меняет представление о том, что от мягких тканей спустя десятки миллионов лет ничего не остаётся.

Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society A. Её авторы использовали современные методы спектроскопии, чтобы обнаружить молекулы гема в костях тираннозавра и брахилофозавра.

Первые находки и скепсис

Около двадцати лет назад палеонтолог Мэри Швейцер из Университета штата Северная Каролина сообщила о сосудоподобных структурах в костях динозавров из Монтано. Тогда это вызвало бурную реакцию: многие учёные не верили, что белки или сосуды могут пережить миллионы лет.

"Думаю, в сообществе сложилось предубеждение, что эти вещи не могут сохраняться", — сказала Швейцер.

Чтобы убедить коллег, команда использовала десятки методов анализа, но доказательства долгое время оставались спорными.

Новые методы исследования

В свежем проекте применили резонансную рамановскую спектроскопию. Суть метода — лазер освещает материал, а отражённый свет позволяет определить состав молекул.

Физик Ганс Халлен пояснил:

"С молекулярной точки зрения, окаменелости — это хаос. Резонансное рамановское рассеяние позволяет усилить сигнал именно той молекулы, которую мы ищем".

Учёные использовали зелёный лазер (532 нм), чтобы обнаружить гемоглобин в связанной форме. Для контроля применили синий лазер (473 нм), но он почти не дал сигнала.

Сравнение динозавров

Вид динозавра Возраст окаменелостей Результаты анализа Тираннозавр ~68 млн лет Сохранилось больше гема, чёткие следы гетита Брахилофозавр ~80 млн лет Менее выраженные структуры, меньше гетита

Учёные отметили: в костях тираннозавра гем сохранился лучше. Возможно, роль сыграли условия захоронения или меньший возраст находки.

Как гемоглобин помогает сохранению тканей

При разрушении гемоглобина выделяется железо. Оно окисляется и превращается в минерал гетит. Этот процесс создаёт чередование светлых и тёмных зон в сосудах и одновременно "сшивает" белки. В результате ткани становятся плотнее и темнее, а вероятность их сохранения возрастает.

Швейцер проверила гипотезу на опытах со свежими костями страусов: добавление гемоглобина ускоряло образование подобных минералов и делало ткани более стойкими.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : полностью отрицать возможность сохранения органики в окаменелостях.

Последствие : упускаются потенциальные данные о физиологии динозавров.

Альтернатива : использовать современные методы спектроскопии для проверки гипотез.

Ошибка : интерпретировать все тёмные зоны в костях как загрязнение.

Последствие : искажение научных выводов.

Альтернатива : учитывать минерализацию (например, образование гетита).

Ошибка: использовать разрушительные методы анализа.

Последствие: утрата уникальных образцов.

Альтернатива: неразрушающая спектроскопия.

А что если мы сможем изучать ДНК динозавров?

Пока найден только повреждённый гемоглобин и белковые фрагменты. Полноценной ДНК учёные не обнаружили. Но если новые технологии позволят находить даже её следы, это станет революцией. Исследования помогут глубже понять не только внешний облик динозавров, но и их метаболизм, особенности крови и даже окраску.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Подтверждает сохранность органики Молекулы сильно повреждены Даёт новые данные о физиологии Споры в научном сообществе продолжаются Метод безопасен для окаменелостей Требуются точные условия анализа

FAQ

Что нашли в костях динозавров?

Повреждённый гемоглобин и минералы, возникшие при его разрушении.

Почему это важно?

Это доказывает, что органические молекулы могут сохраняться миллионы лет и быть объектом исследований.

Можно ли восстановить внешний вид динозавров по этим данным?

Частично: анализ гемоглобина и пигментов может дать подсказки о цвете и физиологии, но не полную картину.

Мифы и правда

Миф : мягкие ткани не могут сохраниться миллионы лет.

Правда : доказано, что молекулы гема и белковые структуры могут выживать при определённых условиях.

Миф : найденные структуры — просто современные загрязнения.

Правда : спектроскопия показывает их связь именно с древними тканями.

Миф: такие находки означают, что можно "воскресить динозавра".

Правда: пока найден только фрагментарный белковый материал, а не ДНК.

Исторический контекст

Интерес к мягким тканям в ископаемых возник ещё в XIX веке, когда учёные находили отпечатки кожи и сосудов в сланцах. Но всерьёз гипотеза о сохранении органики получила развитие в конце XX века благодаря работам Швейцер. Сначала её идеи воспринимались с недоверием, но с развитием неразрушающих методов многие доводы нашли подтверждение.

Три интересных факта