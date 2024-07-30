Итальянский журналист Анджело Джулиано в беседе с РИА Новости выступил с предложением к российским властям упростить визовый режим для европейцев. По его мнению, это позволило бы им приезжать в Россию с целью работы и отдыха, а затем делиться своими впечатлениями о жизни в стране.

Ранее Джулиано привлек внимание общественности, когда в социальной сети X обратился с просьбой о предоставлении убежища в России после церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля. Журналист резко раскритиковал мероприятие, особенно отметив неуместную, по его мнению, пародию на "Тайную вечерю" с участием представителей ЛГБТ-сообщества*. Он также выразил мнение, что действия президента Франции Эммануэля Макрона унижают страну.

Джулиано полагает, что Россия могла бы извлечь выгоду из текущей ситуации на Западе, привлекая людей, несогласных с навязываемыми им изменениями и определенными аспектами общественной повестки. Он предложил России рассмотреть возможность приглашения европейцев для работы и ознакомления со страной.

Журналист подчеркнул потенциальную пользу такого подхода не только для экономики России, но и для улучшения ее имиджа на Западе. Он считает, что снижение барьеров для получения визы могло бы способствовать этому процессу.

Особое внимание Джулиано обратил на отсутствие доступа к российским СМИ в Европе. По его мнению, возможность лично посетить Россию позволила бы европейцам составить собственное мнение о стране. Он привел в пример визит американского журналиста Такера Карлсона, который, по его словам, оказал значительное влияние на восприятие России в мире.

Джулиано выразил уверенность, что если тысячи европейцев получат возможность посетить Россию и поделиться своим опытом, это может существенно повлиять на формирование более объективного представления о стране в мировом сообществе.

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