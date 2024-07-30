Итальянский журналист Анджело Джулиано в беседе с РИА Новости сообщил, что пока не вступал в контакт с российским дипломатическим представительством по вопросу получения гражданства, однако не исключает такой возможности в будущем.
Ранее Джулиано обратился через социальную сеть X с просьбой о предоставлении убежища в России после церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля, которую он охарактеризовал крайне негативно. Многие пользователи социальных сетей выразили возмущение элементами церемонии, в частности, пародией на "Тайную вечерю" с участием представителей ЛГБТ-сообщества*. Джулиано также критически отозвался о действиях президента Франции Эммануэля Макрона.
В дальнейшем журналист заявил о готовности обменять итальянский паспорт на российский, отметив двойственность своей позиции: отчасти шутливую, отчасти серьезную.
По мнению Джулиано, современная Россия вдохновляет не только Глобальный Юг, но и консервативную часть западного общества, которая восхищается российским общественным устройством в противовес навязываемым глобалистскими элитами ценностям.
Журналист подчеркнул ухудшающееся положение западных, особенно независимых, журналистов, отметив растущую самоцензуру среди коллег. Он рассматривает переезд в Россию как возможность сохранить свободу слова.
Джулиано выразил желание инициировать обсуждение вариантов получения российского гражданства, подчеркнув свое недоверие к итальянским властям. По его мнению, Италия утратила суверенитет, полностью подчинившись Вашингтону и оказавшись под контролем глобалистских элит.
* Признано в России экстремистским движением и запрещено
Фото: commons.wikimedia.orgЭнн Джеа.(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
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