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Французский журналист незаконно пересек границу в Курской области
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Очередной западный журналист незаконно пересек границу РФ в Курской области

Французский журналист незаконно пересек границу в Курской области

Журналист французской газеты Croix Пьер Алонсо незаконно пересек границу и попал в Курскую область, о чем сообщил в своей статье. В своем материале он утверждает, что 19 августа посетил села Дарьино Суджанского района и Обуховка Кореневского района.

Москва неоднократно фиксировала случаи незаконного проникновения иностранных журналистов в Курскую область. Американская газета Washington Post 19 августа опубликовала статью, в которой говорилось, что журналисты Шивон О'Грейди и Татьяна Бурьянова вместе с фотографом Эдом Рамом посетили Суджу в сопровождении украинских военных. Они якобы опросили не менее дюжины местных жителей. В связи с этим в МИД России была вызвана временная поверенная в делах США Стефани Холмс, которой выразили протест, подчеркнув, что целью визита журналистов было освещение событий в пользу киевского режима.

Также 17 августа ФСБ возбудила дело против членов съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai Симони Трайни и Стефани Баттистини за незаконное пересечение границы России. Спецслужбы также проводят проверку в отношении информации, касающейся пребывания иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша на пункте пропуска Суджа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне предупредила, что каждый случай нелегального проникновения западных журналистов в Курскую область будет рассматриваться отдельно.

Фото: commons.wikimedia.org/Balamutov Alexander Vasilyevich (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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