Прямая линия с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем
Прямая линия с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 16:48

Юрий Слюсарь провёл прямой эфир с жителями Ростовской области — обсуждали важнейшие вопросы региона

4 декабря губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провёл прямой эфир, который продолжался почти два часа.

За это время глава региона успел ответить на 57 вопросов, поступивших от жителей области. Интерес к мероприятию был значительным: в ходе эфира на различные платформы поступило 3847 обращений, а также было зарегистрировано 335 звонков в колл-центр. Для удобства жителей в Таганроге и Аксайском районе работали выездные студии с открытым микрофоном.

Какие вопросы волновали жителей региона

Наибольшее количество вопросов касалось таких тем, как жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), благоустройство, проблемы с транспортом, качество дорог, а также вопросы медицины, образования и социальной поддержки. Множество обращений поступило от семей ветеранов СВО. Жители интересовались состоянием общественного транспорта, состоянием остановок, строительством ливневых канализаций, ремонтом моста между Ростовом и Батайском, а также строительством нового автовокзала в Сальске.

Что ответил губернатор

Юрий Слюсарь подробно рассказал о планах по строительству новых школ и поликлиник в развивающихся жилых районах. Он отметил, что капитальный ремонт районных больниц и образовательных учреждений остаётся в числе приоритетных задач. Губернатор подчеркнул важность модернизации инженерных сетей и котельных, которые будут обновляться в ближайшие годы. Кроме того, Слюсарь рассказал о программе благоустройства, включая озеленение и обновление детских площадок, которая реализуется в рамках программы "Территория детства".

Отдельное внимание губернатор уделил проблеме нехватки медицинских кадров, особенно в отдалённых районах области. Важной темой стали и спортивные объекты, а также перспектива развития ипподрома и испытания новых скаковых пород лошадей.

Личные вопросы и заключительное обращение губернатора

Губернатор также ответил на несколько личных вопросов, рассказав о своём домашнем питомце и семейных традициях. В заключение Юрий Слюсарь выразил благодарность жителям региона и отметил, что прямой эфир стал хорошей возможностью для обсуждения насущных проблем.

"Я искренне надеюсь, что мои ответы смогли удовлетворить интерес и в первую очередь касаются вопросов, которые волнуют людей в Ростовской области. Мы затронули широкий спектр тем, однако в приоритете, конечно, остаются вопросы, которые затрагивают повседневную жизнь людей: ЖКХ, транспорт, благоустройство. Уверен, что наше общение сегодня было полезным", — сказал губернатор, завершив эфир.

Юрий Слюсарь заверил, что все обращения будут зафиксированы и рассмотрены, и подчеркнул, что никто не останется без внимания.

