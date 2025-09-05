Юрий Слюсарь: ставка на индустрию с высокой добавленной стоимостью — ключ к росту экономики

На форуме "Стратегия 2030" в Ростове-на-Дону врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обозначил курс на экономический рост через поддержку высокотехнологичных производств. В мероприятии приняли участие более тысячи представителей муниципалитетов региона.

Слюсарь отметил, что региону необходимо найти баланс между выполнением социальных обязательств и стимулированием бизнеса. В рамках обновлённой стратегии предлагается увеличить планку валового регионального продукта до 4,6 трлн рублей, а инвестиций — до 1 трлн.

По мнению главы региона, акцент должен быть сделан на предприятия, создающие продукцию с высокой добавленной стоимостью и локализующие производственные цепочки. Это поможет не только пополнить бюджет, но и создать рабочие места, а также укрепить позиции области на внутреннем и внешнем рынках.