Форум Стратегия 2030 в Ростове-на-Дону
Форум Стратегия 2030 в Ростове-на-Дону
© Пресс-служба врио губернатора Ростовской области
Главная / Южный федеральный округ
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 11:11

Юрий Слюсарь: ставка на индустрию с высокой добавленной стоимостью — ключ к росту экономики

На форуме "Стратегия 2030" в Ростове-на-Дону врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обозначил курс на экономический рост через поддержку высокотехнологичных производств. В мероприятии приняли участие более тысячи представителей муниципалитетов региона.

Слюсарь отметил, что региону необходимо найти баланс между выполнением социальных обязательств и стимулированием бизнеса. В рамках обновлённой стратегии предлагается увеличить планку валового регионального продукта до 4,6 трлн рублей, а инвестиций — до 1 трлн.

По мнению главы региона, акцент должен быть сделан на предприятия, создающие продукцию с высокой добавленной стоимостью и локализующие производственные цепочки. Это поможет не только пополнить бюджет, но и создать рабочие места, а также укрепить позиции области на внутреннем и внешнем рынках.

