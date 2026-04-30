Девушка сидит в автомобиле с документами
Девушка сидит в автомобиле с документами
Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:00

Платить юристу рано: вот где искать помощь правоведа без денег

Бесплатные консультации по жилищным вопросам можно получить в юридических компаниях, адвокатских палатах или на приемах у муниципальных депутатов, отметил эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев. Подробнее об этом специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

Сергеев пояснил, что один из самых доступных вариантов — обратиться в юридические компании, которые проводят первичные бесплатные консультации.

"Либо онлайн-консультации, такие компании есть, их надо поискать в интернете. Эта консультация будет достаточно поверхностная, но тем не менее, бесплатная", — сказал Сергеев.

Он добавил, что после первичного разбора юристы обычно предлагают уже платное сопровождение. При этом бесплатные варианты все же существуют: например, региональные адвокатские палаты периодически проводят дни бесплатной юридической помощи.

"Есть вариант обратиться в адвокатскую палату соответствующего, субъекта. Если мы говорим про Москву, то Москвы и Московской области. Получить там разъяснения относительно предоставления бесплатной юридической помощи, бесплатных консультаций адвокатов. В какие дни это возможно и возможно ли вообще", — посоветовал юрист.

Сергеев также назвал более теоретические варианты: прием у уполномоченного по правам человека или муниципального депутата. Помимо этого, человек может самостоятельно искать ответы в интернете или с помощью нейросетей, если вопрос не требует немедленного участия юриста.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

