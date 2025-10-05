Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:57

41 сантиметр, который изменил палеонтологию: на Шотландских островах нашли древнюю рептилию

На шотландском острове обнаружен новый вид древних рептилий

На шотландском острове Скай учёные нашли окаменелый скелет юрской рептилии, сочетающей черты змеи и ящерицы. Новый вид, получивший название Breugnathair elgolensis, жил около 167 миллионов лет назад и мог охотиться на мелких животных, включая ранних млекопитающих и даже юных динозавров.

Змеиная челюсть и тело ящерицы

B. elgolensis был длиной всего 41 см, но считался крупной рептилией в своей экосистеме. У него были крючковатые зубы, как у питона, и гибкая челюсть, позволяющая хватать добычу. При этом тело оставалось коротким, с полностью развитыми конечностями, а некоторые черепные кости напоминали строение геккона.

"Юрские ископаемые отложения на острове Скай имеют мировое значение для понимания ранней эволюции многих групп, включая ящериц", — отметила профессор палеонтологии Сьюзан Эванс.

Где нашли окаменелость

Фрагменты обнаружил ещё в 2015 году палеонтолог Стиг Уолш из Национальных музеев Шотландии. С тех пор образец почти 10 лет изучали с помощью мощных рентгеновских лучей и компьютерной томографии. Только детальный анализ показал, что речь идёт о новом виде, сочетающем черты змей и ящериц.

Сравнение признаков

Признак Змеи Ящерицы Breugnathair elgolensis
Зубы Изогнутые, захватывающие Разнообразные Крючковатые, как у питона
Конечности Нет 4 конечности 4 конечности
Челюсть Подвижная, змеевидная Менее гибкая Змеевидная
Череп Удлинённый Разнообразный Признаки геккона + змеи

Как исследовали находку

  1. Первичное извлечение окаменелости в 2015 году.

  2. Длительная подготовка и консервация костей.

  3. Облучение рентгеном для изучения структуры.

  4. Сканирование с помощью КТ.

  5. Сравнение с другими образцами Parviraptoridae.

  6. Определение уникальных признаков вида.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать кости частью разных животных.
    Последствие: потеря понимания уникальности.
    Альтернатива: комплексное исследование скелета.

  • Ошибка: приравнивать находку к змеям или ящерицам напрямую.
    Последствие: неверная реконструкция эволюции.
    Альтернатива: рассматривать как мозаичный переходный вид.

  • Ошибка: недооценивать значение окаменелостей Ская.
    Последствие: упущенные данные о юрской экосистеме.
    Альтернатива: систематические раскопки региона.

А что если…

Что если змеи действительно произошли от существ, подобных B. elgolensis? Тогда их история начинается не с постепенной утраты конечностей, а с мозаичной формы, совмещавшей признаки обоих направлений эволюции. Это могло бы изменить понимание всей линии чешуйчатых.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Новое свидетельство эволюции Squamata Неясно, связано ли напрямую с происхождением змей
Уникальное сочетание признаков Единичная находка, мало сравнительных материалов
Долгосрочные перспективы для исследований Сложность интерпретации мозаичных форм

FAQ

Сколько лет окаменелости?
Примерно 167 миллионов лет, средняя юра.

Кого мог есть B. elgolensis?
Мелких ящериц, ранних млекопитающих и даже молодых динозавров.

Зачем название "ложная змея Элгола"?
Потому что у рептилии змееподобные зубы и челюсть, но тело ящерицы.

Мифы и правда

  • Миф: змеи всегда произошли напрямую от ящериц без промежуточных форм.
    Правда: были мозаичные виды, сочетающие черты обоих направлений.

  • Миф: в юрский период змей ещё не существовало.
    Правда: их предки начали формироваться около 190 млн лет назад.

  • Миф: находки такого уровня возможны только в Азии.
    Правда: остров Скай — один из мировых центров юрской палеонтологии.

Три интересных факта

  1. Длина всего 41 см делала B. elgolensis гигантом среди своих собратьев.

  2. Череп сочетает признаки геккона и питона — редкая мозаика.

  3. Вид относится к группе Parviraptoridae, ранее известной только по фрагментам.

Исторический контекст

190 млн лет назад — появление отряда чешуйчатых.

167 млн лет назад — жизнь B. elgolensis на острове Скай.

2015 год — находка окаменелости.

2025 год — публикация в журнале Nature.

