Змея с ногами? На Шотландских островах нашли существо, которого не должно было существовать

На острове Скай, расположенном у северо-западного побережья Шотландии, археологи сделали находку, которая может изменить представления учёных об эволюции змей. В слоях юрского периода был обнаружен окаменевший скелет рептилии, сочетающей признаки как ящерицы, так и змеи. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает: этот древний хищник обладал крючковатыми зубами, изогнутыми, как у питона, и использовал их для охоты 167 миллионов лет назад.

Древняя "ложная змея" с острова Скай

Обнаруженный вид получил научное имя Breugnathair elgolensis, что можно перевести как "ложная змея Элгола". Название связано с анатомическими особенностями рептилии и районом Элгол на юге острова Скай, где была найдена окаменелость. Несмотря на длину всего 41 сантиметр, это существо было одним из крупнейших хищников своего времени в локальной экосистеме.

Учёные считают, что оно охотилось на более мелких ящериц, ранних млекопитающих и даже детёнышей динозавров — например, травоядных гетеродонтозаврид и хищных паравианов. Его строение удивительно: змеевидная голова с изогнутыми зубами сочеталась с коротким телом и четырьмя полностью развитыми конечностями.

"Юрские ископаемые отложения на острове Скай имеют мировое значение для нашего понимания ранней эволюции многих живых групп, включая ящериц, которые начали свою диверсификацию примерно в это время", — отметила профессор морфологии позвоночных и палеонтологии Университетского колледжа Лондона Сьюзан Эванс.

Как изучали окаменелость

Уникальную находку сделал в 2015 году Стиг Уолш, старший куратор отдела палеобиологии позвоночных Национальных музеев Шотландии. После обнаружения команда учёных почти десять лет занималась очисткой, реставрацией и изучением окаменелости. Исследователи применили современные технологии: мощные рентгеновские лучи и компьютерную томографию (КТ), что позволило воссоздать трёхмерную модель черепа и тела рептилии.

"Эта окаменелость позволяет нам прояснить довольно многое, но не всё", — заявил куратор Маколея из Американского музея естественной истории Роджер Бенсон.

Согласно данным анализа, B. elgolensis принадлежал к подгруппе чешуйчатых рептилий Parviraptoridae - малоизученной ветви, известной прежде лишь по фрагментарным останкам. Теперь стало ясно, что находки, ранее считавшиеся останками двух разных животных — змеи и геккона, — на самом деле принадлежат одному виду.

Мозаика признаков и эволюционные загадки

У B. elgolensis сочетались признаки как примитивных, так и специализированных существ. Его зубы и челюсть напоминали змеиные, но череп и конечности сохраняли черты ящерицы. Такая мозаика показывает, что эволюция змей могла идти не по прямой линии, а через сложные ответвления и промежуточные формы.

"Я впервые описал парвирапторид около 30 лет назад, основываясь на более фрагментарном материале, так что это немного похоже на поиск верхней части пазла спустя много лет после того, как вы сложили исходную картинку из нескольких фрагментов", — сказал Эванс.

Учёные пока не уверены, была ли B. elgolensis предком современных змей или развивалась параллельно с ними. Одна из гипотез утверждает, что это стволовая форма — древняя линия, от которой впоследствии произошли все чешуйчатые рептилии, включая и ящериц, и змей.

Таблица "Сравнение"

Отличия между древней B. elgolensis и современными змеями

Признак B. elgolensis Современные змеи Конечности Четыре полностью развитые Отсутствуют Форма тела Короткое и крепкое Удлинённое Зубы Крючковатые, как у питона Изогнутые, часто ядовитые Размер Около 41 см От 10 см до 8 м Среда обитания Суша, тропические зоны юрского периода Земля, вода, леса и пустыни

Как палеонтологи исследуют древние находки

Поиск и обнаружение. Учёные обследуют осадочные слои, где могут сохраниться кости. Очистка образцов. Камень удаляют вручную или с помощью химических реагентов. Сканирование. Используются микротомографы для изучения внутренней структуры. 3D-реконструкция. На основе снимков создают цифровую модель. Сравнительный анализ. Форма костей сравнивается с другими известными видами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать окаменелость принадлежностью двух разных животных.

Последствие: неправильная классификация вида.

Альтернатива: комплексное сканирование и морфологический анализ, который подтвердил единство образца.

А что если…

Если B. elgolensis действительно стоит у истоков эволюции змей, это означает, что конечности исчезли гораздо позже, чем предполагалось. Возможно, первые "змеи" сохраняли ноги, но постепенно утратили их, приспосабливаясь к рытью нор или ползанию по узким трещинам. Это открытие заставляет пересмотреть теории о происхождении змей — вероятно, они происходят не от водных, а от наземных предков.

Таблица "Плюсы и минусы" открытия

Плюсы Минусы Расширяет знания об эволюции чешуйчатых Вызывает новые споры среди палеонтологов Подтверждает существование переходных форм Данных пока недостаточно для окончательных выводов Демонстрирует эффективность современных технологий Исследование заняло почти десятилетие Повышает значение острова Скай как палеонтологического центра Ограниченный доступ к оригинальным находкам

FAQ

— Когда жила B. elgolensis?

Примерно 167 миллионов лет назад, в середине юрского периода.

— Где хранится окаменелость?

Образец находится в коллекции Национальных музеев Шотландии.

— Можно ли увидеть реплику?

Да, цифровые модели и изображения будут представлены на выставках в Эдинбурге и Лондоне.

Мифы и правда

Миф 1: Все змеи произошли от водных ящериц.

Правда: Новые данные указывают, что предки змей могли быть наземными.

Миф 2: Древние рептилии были гигантами.

Правда: Многие, как B. elgolensis, были небольшими и весили всего несколько сот граммов.

Миф 3: Палеонтология — наука прошлого.

Правда: Современные технологии позволяют открывать новое даже в старых находках.

Исторический контекст

В юрский период, когда по Земле ходили динозавры, архипелаг, на месте которого сегодня находится Скай, был тёплым и влажным. Здесь текли мелкие реки, среди густых папоротников и хвойных деревьев ползали ящерицы, питавшиеся насекомыми. Именно в таких условиях появилась B. elgolensis - существо, стоявшее на перекрёстке эволюции.