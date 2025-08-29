Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Окаменелость Mollisonia symmetrica
Окаменелость Mollisonia symmetrica
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:47

Палеонтологи нашли не жертву, а оружие: кто на самом деле был главным хищником

Учёные изучили окаменелость рыбы с застрявшим в горле белемнитом

Даже самые осторожные хищники иногда совершают роковые ошибки. Исследование немецких палеонтологов проливает свет на то, как, казалось бы, безопасная охота на мелкую добычу оборачивалась трагедией для рыб юрского периода.

Кто такие тарсисы?

Тарсисы (род Tharsis) — вымершие лучепёрые рыбы, обитавшие около 152 миллионов лет назад. Они принадлежали к группе микрохищников, то есть питались в основном планктоном и другими мелкими организмами. Их рот раскрывался не более чем на сантиметр, что, по идее, должно было уберечь их от проглатывания крупной добычи.

Рыбы-тарсисы в норме не могли открыть рот больше, чем на один сантиметр. В теории это предупреждало их от проглатывания слишком крупной добычи. Но был один класс живых существ, у которых малый диаметр сочетался с большим линейными размерами и другими неприятными особенностями.

Роковая встреча с белемнитами

Учёные обнаружили в останках тарсисов части скелетов белемнитов — древних головоногих моллюсков, напоминающих кальмаров. Их ростры (твёрдые заострённые части раковин) застревали в пасти, пищеводе и жабрах рыб, что неминуемо вело к гибели.

Белемниты плавали хвостом вперед и имели очень узкое, веретенообразное тело, несколько расширяющееся к хвосту. За счет этого их останки проскакивали в узкий рот тарсисов, но застревали там с фатальным исходом.

Вот ключевые моменты трагического сценария:

  • белемниты после смерти некоторое время плавали благодаря газам разложения.
  • их раковины покрывались планктоном и мелкими моллюсками.
  • тарсисы, привлечённые лёгкой добычей, засасывали воду вместе с раковиной.
  • ростр белемнита застревал в узком горле или жабрах рыбы, вызывая удушье.

Эта особенность, возможно, сыграла роль в эволюционном успехе белемнитов. Даже после смерти их раковины оставались опасными для хищников, что помогало виду выживать на протяжении миллионов лет.

