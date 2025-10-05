Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© nasa.gov by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS and Tanya Oleksuik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:58

Атмосфера Юпитера играет в прятки с водой: концентрация различается в 10 раз

Компьютерная модель показала десятикратную разницу содержания воды в атмосфере Юпитера

Юпитер, крупнейшая планета Солнечной системы, продолжает удивлять исследователей сложностью своей атмосферы. Новая компьютерная модель показала: вода в его верхних и средних слоях распределена крайне неравномерно. В одних областях её содержание может быть в десять раз выше, чем в других. Такой результат объясняется взаимодействием осадков и мощных атмосферных вихрей.

Почему это важно

Понимание того, где именно на Юпитере сосредоточена вода, имеет значение не только для изучения самой планеты. Эти данные помогают лучше понять происхождение воды на Земле и историю всей Солнечной системы. Юпитер сформировался первым из планет, его гравитация изменила орбиты многих тел, а значит, сыграла роль и в "доставке" воды на нашу планету.

Ранее миссия Galileo в 1990-х зафиксировала воду в районе экватора Юпитера. Но оставался вопрос: отражает ли это всю планету или лишь локальные особенности? Теперь модель даёт ответ — распределение крайне неоднородное.

Как создавалась модель

Учёные из Калифорнийского технологического института смоделировали гидрологический цикл Юпитера в высоком разрешении. В виртуальной атмосфере были учтены:

  • быстрые суточные обороты планеты (одни сутки длятся всего 10 земных часов);

  • процесс конденсации и испарения влаги;

  • вертикальные дожди, уносящие влагу вниз;

  • турбулентные потоки и вихри, перемещающие воду по широте.

Модель охватила область размером 45 тысяч километров в ширину и 60 тысяч километров в длину. Диапазон давления — от 87 бар в глубинах до 0,002 бара в верхних слоях.

Основные результаты

  • Дожди уносят влагу вниз, осушая верхние слои и делая нижние более влажными.

  • Вертикальная неоднородность создаётся именно осадками.

  • Горизонтальное перемешивание по широте происходит под действием вихрей и волн.

  • На уровне давления в 7 бар концентрация воды может различаться в 10 раз.

Таким образом, локальные измерения не дают точной картины запасов воды: нужна системная карта глубинных слоёв.

Сравнение миссий

Миссия Год запуска Основные результаты по воде Ограничения
Galileo 1989 Обнаружена вода у экватора Локальные данные
Juno 2011 Измерения глубинных слоёв, уточнение содержания воды Сложности интерпретации
Будущие зонды - Цель — "опуститься" ниже уровня испарения осадков Пока проектируются

Советы шаг за шагом: как измеряют воду на газовых гигантах

  1. Космический аппарат выходит на орбиту планеты.

  2. С помощью радиоволн и спектрометров оценивается состав атмосферы.

  3. Аппаратура измеряет концентрацию водяного пара на разных глубинах.

  4. Данные сравниваются с компьютерными моделями.

  5. Учёные строят глобальную карту распределения влаги.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться на единичное измерение.

  • Последствие: искажённое представление о составе атмосферы.

  • Альтернатива: проводить масштабные карты по всей планете.

  • Ошибка: игнорировать роль вихрей.

  • Последствие: недооценка горизонтальных различий.

  • Альтернатива: учитывать потенциальную завихренность и её влияние.

А что если…

А что если на Уране и Нептуне процессы распределения будут такими же, только с метаном вместо воды? Это значит, что у всех газовых гигантов измерения состава будут связаны с теми же трудностями: вертикальной и горизонтальной неоднородностью.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы Минусы
Компьютерная модель охватывает огромную область атмосферы Теория требует проверки данными
Помогает понять взаимодействие осадков и вихрей Реальные условия сложнее смоделировать
Даёт рекомендации для будущих миссий Нужны глубокие зондирующие аппараты

FAQ

Почему Юпитер так важен для изучения воды?
Потому что именно он мог повлиять на доставку воды в Солнечной системе, включая Землю.

Сколько раз отличается концентрация воды по широте?
Иногда более чем в десять раз.

Что нужно для точного измерения?
Аппараты должны спуститься на глубину, где испаряются все осадки, и там фиксировать влагу.

Мифы и правда

  • Миф: вода на Юпитере распределена равномерно.

  • Правда: вихри и дожди делают её концентрацию сильно различающейся.

  • Миф: данные Galileo полностью описывают атмосферу.

  • Правда: они отражают только локальную область.

  • Миф: у ледяных гигантов вода ведёт себя так же.

  • Правда: там конденсируются метан и аммиак, но процессы аналогичны.

3 интересных факта

  1. Юпитер вращается быстрее всех планет: сутки длятся 10 часов.

  2. Миссия Juno работает у планеты с 2016 года и уже дважды продлевалась.

  3. Давление в атмосфере Юпитера в десятки раз выше земного — до сотен бар.

Исторический контекст

1610 — Галилей впервые наблюдает спутники Юпитера.

1979 — "Вояджер" присылает первые снимки вихрей.

1990-е — Galileo фиксирует воду в атмосфере.

2011 — запуск миссии Juno.

2025 — опубликована новая модель распределения воды.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

