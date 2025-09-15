Юпитер на грани переворота: меньший размер планеты угрожает нашим представлениям о космосе
Юпитер, крупнейшая планета Солнечной системы, всегда впечатлял своими размерами и скоростью вращения. Его сутки длятся менее десяти часов, из-за чего планета сильно сплюснута у полюсов и расширена на экваторе. Однако последние данные показали, что размеры газового гиганта оказались немного меньше, чем считалось ранее.
Точная оценка формы Юпитера осложняется тем, что у планеты нет твердой поверхности — её границы определяют по уровню давления в газовой атмосфере. За точку отсчёта берут уровень давления в один бар, примерно соответствующий давлению на Земле на уровне моря.
Ранее данные о размерах Юпитера основывались на измерениях миссий NASA "Вояджер" и "Пионер". Они использовали метод радиозатмения: радиосигналы, проходя через атмосферу планеты, меняли свои характеристики, что позволяло оценить давление на разных высотах. Однако точность этих измерений была ограничена, а влияние сильных ветров на разных широтах не учитывалось.
Ситуация изменилась с запуском космического аппарата "Юнона" в 2016 году. Его приборы гораздо чувствительнее, и международная команда учёных под руководством Эли Галанти из Института Вейцмана в Израиле провела 13 сеансов радиозатмений. Они сопоставили данные с известными скоростями зональных ветров, что позволило получить наиболее точные размеры Юпитера на сегодняшний день.
Результаты показали, что диаметр Юпитера уменьшился примерно на восемь километров в среднем. Особенно заметно уменьшение полярных радиусов — на четыре километра сократился и экваториальный радиус. Это сделало планету ещё более сплющенной. Теперь экваториальный диаметр составляет около 142 984 километров, а полярный — почти 133 708 километров. Разница в 9 276 километров (около 7%) наглядно демонстрирует влияние быстрого вращения на форму планеты.
Новые данные помогают лучше понять атмосферу Юпитера. Учёные подтвердили, что направления и особенности ветров в верхних слоях практически не меняются с глубиной, по крайней мере до тех уровней, которые можно исследовать с помощью радиоволн. Это позволяет создавать более точные карты распределения давления и улучшать модели движения облаков и ветров.
Кроме того, уточнённые размеры планеты свидетельствуют о большем содержании тяжёлых элементов в атмосфере и более низкой температуре, чем предполагали ранее. Это поможет объяснить расхождения между теоретическими моделями и результатами измерений, полученных ещё в эпоху миссий "Вояджер".
Исторический контекст
Миссии "Вояджер" и "Пионер", запущенные в 1970-х, впервые подробно изучили Юпитер и его систему. Их данные заложили основу для понимания планеты, но новые технологии, как у "Юноны", позволяют уточнять эти знания.
