Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дельфин в атмосфере Юпитера
Дельфин в атмосфере Юпитера
© dailygalaxy.com by NASA is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:12

Время Юпитера под микроскопом: неожиданные свидетельства из метеоритов

Ученые определили время формирования Юпитера по хондрам в метеоритах

Представьте: внутри метеоритов, падающих на Землю, прячутся загадочные капли — хондры. Эти крошечные сферы шириной от 0,1 до 2 миллиметров десятилетиями интриговали учёных. Они словно капсулы времени, хранящие память о зарождении Солнечной системы. И вот японские исследователи разгадали их секрет, точно определив время образования Юпитера. Как им это удалось? Давайте разберёмся.

Бурное рождение гигантской планеты

История уходит корнями в хаотичный период ранней Солнечной системы. Вокруг молодого Солнца кружились бесчисленные каменистые и ледяные тела — планетезимали. Когда Юпитер стремительно рос, его гравитация заставляла эти тела сталкиваться с невероятной силой. Столкновения были настолько мощными, что камни полностью расплавлялись.

Ключевую роль сыграла вода. Когда богатые водой планетезимали сталкивались, вода мгновенно испарялась, превращаясь в расширяющийся пар. Это действовало как крошечные взрывы, дробя расплавленную силикатную породу на идеально круглые капли. Они остывали в космическом вакууме, сохраняя форму и встраиваясь в астероиды.

"Когда планетезимали сталкивались друг с другом, вода мгновенно испарялась, превращаясь в расширяющийся пар. Это действовало подобно крошечным взрывам и раздробило расплавленную силикатную породу на мельчайшие капли, которые мы сегодня видим в метеоритах", — объясняет профессор Син-ити Сироно из Нагойского университета.

Открытие японских учёных

Учёные из Нагойского университета в Японии и Итальянского национального института астрофизики проанализировали эти древние капли. Их исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало: хондры образовались 4,5 миллиарда лет назад во время рождения Юпитера. Гигантская планета достигла своих размеров всего через 1,8 миллиона лет после начала формирования Солнечной системы.

Десятилетиями учёные пытались объяснить округлую форму хондр и их скорость охлаждения. Предыдущие гипотезы требовали редких условий, но новая модель доказала: формирование происходило естественно в период бурного роста Юпитера, когда он поглощал газ из туманности.

Компьютерное моделирование

Исследователи создали сложную модель, отслеживающую рост Юпитера и столкновения планетезималей. Результаты поразили: смоделированные хондры идеально совпали с реальными образцами по размерам, охлаждению и другим характеристикам.

Это открытие — первый надёжный метод датирования планет. Модель связывает образование хондр с накоплением газа Юпитером. Пик хондрообразования в метеоритах приходится на 1,8 миллиона лет после рождения Солнца, что точно фиксирует время Юпитера.

Выводы для всей Вселенной

Хондры разного возраста в метеоритах намекают: другие гиганты, как Сатурн, могли вызывать похожие процессы. Изучая их, учёные проследят порядок рождения планет в Солнечной системе.

Это исследование проливает свет на формирование планет у других звёзд. Интенсивные столкновения, создавшие хондры, вероятно, универсальны — аналогичные процессы формируют планетные системы по Галактике.

Открытие изящно соединяет микроскопические сферы в метеоритах с ключевым событием в истории Солнечной системы. Эти "капли расплавленного камня", пережившие миллиарды лет, наконец раскрыли тайну: они — свидетельство рождения Юпитера, запечатлённое в камне.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные восстановили сердце приматов после инфаркта с помощью генной терапии сегодня в 14:44

После инфаркта не осталось шрамов: секретное оружие кардиологов удивило даже скептиков

Учёные Университета Дьюка впервые применили генную терапию для восстановления сердца у приматов после инфаркта. Инновационный метод улучшил функцию тканей и снизил риск аритмий, открывая путь к лечению сердечных заболеваний у человека.

Читать полностью » Учёные обнаружили связь между сбросом клеточного мусора и воспалением сегодня в 13:44

Клетки открыли опасный секрет: мгновенное заживление тканей, за которое придётся заплатить дорогую цену

Учёные открыли катартоцитоз — клеточный механизм, который ускоряет регенерацию, но провоцирует воспаление и рак. Связь с палигенозом и новые методы диагностики.

Читать полностью » Африканская находка возрастом 165 млн лет раскрыла раннее появление хвостового оружия сегодня в 12:44

Не только защита: учёные обнаружили неожиданное применение костных структур древнего ящера

В Марокко обнаружили Spicomellus afer — динозавра с уникальными костными наростами длиной 87 см. Находка возрастом 165 млн лет переворачивает представления об эволюции анкилозавров, демонстрируя раннее развитие защитного арсенала и хвостового оружия.

Читать полностью » Ученые обнаружили червя, производящего токсичный аурипигмент в экстремальных условиях сегодня в 11:44

Токсичный сюрприз океана: создавая смертельный минерал внутри себя, существо бросает вызов науке

Учёные обнаружили глубоководного червя Paralvinella hessleri, который синтезирует токсичный аурипигмент для защиты в экстремальных условиях гидротермальных источников. Уникальный механизм биоминерализации с участием мышьяка раскрывает новые грани адаптации организмов.

Читать полностью » Снижение углеродного следа: реакторы нового типа решат две проблемы энергетики сегодня в 10:44

Первое за 40 лет: почему натриевая технология вернулась в США — детали сенсационного проекта

Стартовало строительство Aalo-X — первого за 40 лет натриевого реактора в США. Модульная станция на 50 МВт для дата-центров обещает революцию в энергетике к 2026 году с безопасным охлаждением и снижением выбросов CO₂.

Читать полностью » Прорыв в медицине: искусственный интеллект создает идеальные имплантаты позвоночника сегодня в 9:44

Революция в хирургии позвоночника: ИИ и 3D-печать против старых методов – что изменилось

Врачи впервые провели операцию с уникальным 3D-имплантатом шейного отдела позвоночника. ИИ и 3D-печать совершили революцию в хирургии! Узнайте, как это изменит медицину.

Читать полностью » Загадка летучих элементов решена: планетологи рассказали, зачем протоЗемле нужна была катастрофа сегодня в 8:26

Изотопный детектив: как следы хрома-53 раскрыли главную катастрофу в истории Земли

Исследование Бернского университета раскрыло: жизнь на Земле стала возможна благодаря катастрофическому удару планеты Тейя 4.5 млрд лет назад. Анализ изотопов марганца подтвердил, что протоЗемля изначально была сухой — вода и ключевые элементы прибыли извне.

Читать полностью » Древние люди переносили камни за 13 км 3 млн лет назад — Science Advances сегодня в 7:26

Древнее ноу-хау: технология, которая переписала историю человечества — открытие от Science Advances

Исследование в Science Advances: древние предки человека транспортировали камни на 13 км 2,6 млн лет назад. Открытие на 600 тыс. лет старше предыдущих данных. Вероятное участие Paranthropus boisei в создании орудий Олдувана.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Владельцы Ford F-150 с двигателем V8 подали коллективный иск из-за повышенного расхода масла
Культура и шоу-бизнес

Стивен Кинг представит собственную версию сказки "Гензель и Гретель"
Спорт и фитнес

Джефф Трипп предложил 30-минутную тренировку с гантелями для новичков и опытных спортсменов
Дом

Архитектор Алина Князева рассказала, как использовать стеклоблоки в современном интерьере
Еда

The Guardian: из пустых гороховых стручков можно приготовить полезное ризотто
Питомцы

Кошки могут переохладиться при низкой температуре
Садоводство

Яблоки и груши в Амурской области лучше собирать до заморозков
Туризм

Россиянин пожаловался на курортный сбор и жёсткий режим в санатории под Гродно
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet