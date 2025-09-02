Время Юпитера под микроскопом: неожиданные свидетельства из метеоритов

Представьте: внутри метеоритов, падающих на Землю, прячутся загадочные капли — хондры. Эти крошечные сферы шириной от 0,1 до 2 миллиметров десятилетиями интриговали учёных. Они словно капсулы времени, хранящие память о зарождении Солнечной системы. И вот японские исследователи разгадали их секрет, точно определив время образования Юпитера. Как им это удалось? Давайте разберёмся.

Бурное рождение гигантской планеты

История уходит корнями в хаотичный период ранней Солнечной системы. Вокруг молодого Солнца кружились бесчисленные каменистые и ледяные тела — планетезимали. Когда Юпитер стремительно рос, его гравитация заставляла эти тела сталкиваться с невероятной силой. Столкновения были настолько мощными, что камни полностью расплавлялись.

Ключевую роль сыграла вода. Когда богатые водой планетезимали сталкивались, вода мгновенно испарялась, превращаясь в расширяющийся пар. Это действовало как крошечные взрывы, дробя расплавленную силикатную породу на идеально круглые капли. Они остывали в космическом вакууме, сохраняя форму и встраиваясь в астероиды.

"Когда планетезимали сталкивались друг с другом, вода мгновенно испарялась, превращаясь в расширяющийся пар. Это действовало подобно крошечным взрывам и раздробило расплавленную силикатную породу на мельчайшие капли, которые мы сегодня видим в метеоритах", — объясняет профессор Син-ити Сироно из Нагойского университета.

Открытие японских учёных

Учёные из Нагойского университета в Японии и Итальянского национального института астрофизики проанализировали эти древние капли. Их исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало: хондры образовались 4,5 миллиарда лет назад во время рождения Юпитера. Гигантская планета достигла своих размеров всего через 1,8 миллиона лет после начала формирования Солнечной системы.

Десятилетиями учёные пытались объяснить округлую форму хондр и их скорость охлаждения. Предыдущие гипотезы требовали редких условий, но новая модель доказала: формирование происходило естественно в период бурного роста Юпитера, когда он поглощал газ из туманности.

Компьютерное моделирование

Исследователи создали сложную модель, отслеживающую рост Юпитера и столкновения планетезималей. Результаты поразили: смоделированные хондры идеально совпали с реальными образцами по размерам, охлаждению и другим характеристикам.

Это открытие — первый надёжный метод датирования планет. Модель связывает образование хондр с накоплением газа Юпитером. Пик хондрообразования в метеоритах приходится на 1,8 миллиона лет после рождения Солнца, что точно фиксирует время Юпитера.

Выводы для всей Вселенной

Хондры разного возраста в метеоритах намекают: другие гиганты, как Сатурн, могли вызывать похожие процессы. Изучая их, учёные проследят порядок рождения планет в Солнечной системе.

Это исследование проливает свет на формирование планет у других звёзд. Интенсивные столкновения, создавшие хондры, вероятно, универсальны — аналогичные процессы формируют планетные системы по Галактике.

Открытие изящно соединяет микроскопические сферы в метеоритах с ключевым событием в истории Солнечной системы. Эти "капли расплавленного камня", пережившие миллиарды лет, наконец раскрыли тайну: они — свидетельство рождения Юпитера, запечатлённое в камне.