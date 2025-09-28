Космический гигант удивил: Юпитер хранит секрет, меняющий представление о планетах

Юпитер — самая большая планета нашей Солнечной системы. Его масса в 318 раз превышает массу Земли, а гравитация настолько сильна, что удерживает вокруг себя целое семейство спутников. Но самое загадочное скрыто глубоко внутри. Аппарат NASA "Юнона", работающий на орбите газового гиганта с 2016 года, показал: у Юпитера нет привычного каменистого ядра. Вместо этого наблюдается плавный переход от плотных материалов к водородно-гелиевым слоям.

Астрономы называют это явление разреженным ядром. Оно размыто, не имеет чёткой границы и не похоже на ядро Земли или других планет. Более того, подобная структура обнаружена и у Сатурна. Это открытие полностью меняет понимание того, как формировались газовые гиганты.

Первые гипотезы: теория удара

Когда данные "Юноны" только появились, популярным объяснением стала версия о гигантском столкновении. Учёные предположили, что на раннем этапе развития в Юпитер мог врезаться массивный объект, содержащий до половины его будущего ядра. Сила удара была столь велика, что перемешала тяжёлые породы и лёд с водородом и гелием.

Но недавние симуляции, проведённые на суперкомпьютере DiRAC COSMA в Даремском университете, показали другое.

"В наших моделях мы видим, что подобное столкновение буквально сотрясает планету до самого её ядра, но это не объясняет то внутреннее строение Юпитера, которое мы видим сегодня", — сказал Томас Сэнднес из Даремского университета.

Сравнение теорий

Теория Суть Проблема Гигантский удар Столкновение перемешало ядро и газы Симуляции показывают формирование резкой границы Постепенное накопление Планета росла, поглощая разные материалы Лучше объясняет "размытую" структуру Комбинированная версия Сочетание роста и нескольких столкновений Требует дополнительных данных

Новая картина: медленное формирование

Результаты моделирования показали: после сильного удара тяжёлые материалы быстро оседают вниз, образуя чёткую границу. Это противоречит наблюдениям "Юноны". Следовательно, ядро Юпитера вряд ли появилось в результате катастрофы.

Более вероятный сценарий — постепенное формирование. На ранних этапах Юпитер собирал в себя и тяжёлые породы, и лёгкие газы. Вместо того чтобы образовать плотное ядро, они перемешивались, создавая плавный переход от центра к атмосфере.

Советы шаг за шагом: как изучают Юпитер

Используют гравитационные измерения аппарата "Юнона" для определения структуры планеты. Сравнивают данные с моделями эволюции газовых гигантов. Применяют суперкомпьютеры для симуляций столкновений и роста. Сопоставляют результаты с наблюдениями Сатурна. Экстраполируют выводы на экзопланеты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что у всех планет есть плотное ядро.

Последствие: неверное понимание эволюции.

Альтернатива: учитывать разреженные ядра как норму для гигантов.

Ошибка: объяснять аномалии только катастрофами.

Последствие: чрезмерный упор на редкие сценарии.

Альтернатива: рассматривать постепенные процессы накопления вещества.

Ошибка: ограничивать исследование только Солнечной системой.

Последствие: упущение связи с экзопланетами.

Альтернатива: проверять гипотезы на наблюдениях далёких миров.

А что если…

…разреженные ядра — не исключение, а правило? Тогда тысячи открытых экзопланет-гигантов могут обладать схожей структурой. Это изменит понимание того, какие планеты могут иметь стабильные системы спутников и какую роль играют гиганты в формировании обитаемых миров.

Плюсы и минусы гипотезы постепенного формирования

Плюсы Минусы Объясняет структуру Юпитера и Сатурна Сложно проверить напрямую Подходит для множества планетных систем Требует больших вычислительных ресурсов Не требует редких катастроф Оставляет вопросы о деталях процессов Согласуется с данными "Юноны" Нужны новые миссии для подтверждения

FAQ

Почему ядро Юпитера называют разреженным?

Потому что нет резкой границы между твёрдым центром и газовыми слоями — состав плавно меняется.

Какую роль сыграл аппарат "Юнона"?

Он измерил гравитацию и магнитное поле, что позволило построить модель внутренней структуры.

Может ли теория удара всё же быть верной?

Частично — отдельные столкновения были, но они не объясняют нынешнее состояние ядра.

Мифы и правда

Миф: Юпитер — просто газовый шар.

Правда: у него есть сложная структура с ядром, хоть и разреженным.

Миф: разреженное ядро — уникальная особенность.

Правда: Сатурн имеет похожую структуру.

Миф: гигантские столкновения формируют все планеты.

Правда: многие особенности объясняются постепенными процессами.

Три интересных факта

Юпитер защищает Землю, притягивая на себя множество астероидов. Его магнитное поле в 20 000 раз мощнее земного. Разреженное ядро занимает до половины радиуса планеты.

Исторический контекст

Долгое время считалось, что газовые гиганты устроены так же, как Земля: плотное ядро в центре, сверху оболочка. Но данные "Юноны" разрушили эту модель. Теперь астрономы ищут новые теории, а суперкомпьютерные симуляции позволяют проверять гипотезы на практике.