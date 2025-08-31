Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Учёный, исследующий пятую силу природы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:54

Призрачные частицы на службе науки: как Китай пытается разгадать главную загадку Вселенной

Китай запустил крупнейшую нейтринную обсерваторию JUNO: детали проекта за $300 млн

Видимая часть Вселенной — звёзды, планеты и галактики — составляет лишь малую долю всего космоса. Остальное скрыто в загадочной материи и энергии, природу которых люди пытаются разгадать десятилетиями. Один из ключей к этой тайне — нейтрино, неуловимые частицы-призраки, пролетающие сквозь вещество почти без следа. Чтобы поймать их, в Китае построили крупнейшую в мире нейтринную обсерваторию JUNO.

Как устроена обсерватория

Главная часть комплекса — огромная акриловая сфера диаметром 35 метров, погружённая на глубину 700 метров. Внутри неё находится 20 тысяч тонн сцинтилляционной жидкости, которая вспыхивает при редчайшем столкновении с нейтрино. Эти краткие световые сигналы фиксируют тысячи сверхчувствительных детекторов, превращая невидимое в измеримые данные.

"Запуск нейтринной обсерватории позволит получить ответы на вопросы о природе материи и Вселенной", — отметил представитель проекта Ван Ифан.

Что будут изучать

Новый детектор способен ловить нейтрино самых разных источников: от солнечных лучей и сверхновых звёзд до взаимодействий в атмосфере Земли. Особый интерес представляют потоки от атомных электростанций Тайшань и Янцзя, расположенных всего в 53 километрах от установки.

Таким образом, JUNO станет универсальной лабораторией для изучения фундаментальных процессов, происходящих как в далёком космосе, так и рядом с нами.

Масштаб и значение проекта

Строительство обсерватории длилось более десяти лет. В проекте приняли участие около 700 учёных из 74 организаций в 17 странах. Срок службы установки рассчитан на три десятилетия, и за это время она может перевернуть наше понимание устройства материи.

Для Китая JUNO — не только научный, но и имиджевый проект, подчеркивающий роль страны в глобальных исследованиях. А для мировой науки — ещё один шаг к разгадке фундаментальных законов Вселенной.

Интересные факты

  1. Каждую секунду через тело человека проходит около 100 триллионов нейтрино, и мы этого не ощущаем.

  2. Первые нейтрино от сверхновой звезды удалось зарегистрировать в 1987 году — это стало прорывом в астрофизике.

  3. Нейтрино почти не взаимодействуют с веществом: для их надёжного "улова" нужны установки с десятками тысяч тонн жидкости.

Читайте также

Калифорнийские учёные разработали оптический генератор изображений — альтернатива Stable Diffusion сегодня в 6:54

Учёные против прожорливого ИИ: как свет заменит процессоры и спасёт экологию — революционный прорыв

Учёные создали оптический генератор изображений, использующий свет вместо процессоров. Новая технология снижает энергозатраты на порядки, сохраняя качество Stable Diffusion, и открывает путь к «зелёному» ИИ для VR и смартфонов.

Читать полностью » Взгляд как ключ к воспоминаниям: ученые расшифровали сигналы мозга сегодня в 5:54

Память на выданье: как взгляд выдает наши секреты – новое исследование поражает

Ученые выяснили, что глаза могут выдавать, помнит ли человек информацию. Антиципаторный взгляд предвосхищает события и отражает воспоминания.

Читать полностью » Профессор Университета Южной Флориды предложила новую шкалу оценки ураганов сегодня в 4:26

Штормовые дожди опаснее ветра: новая шкала переворачивает привычные прогнозы

Учёные предлагают заменить устаревшую шкалу ураганов новой системой, которая учитывает не только ветер, но и опасность наводнений и ливней.

Читать полностью » Телескоп Джеймса Уэбба показал детали туманности Бабочка в созвездии Скорпиона сегодня в 3:51

Умирающая звезда превратилась в белого карлика — и кадр потряс даже учёных: телескоп Джеймса Уэбба все показал

Телескоп "Джеймс Уэбб" показал туманность Бабочка в новом свете: умирающая звезда раскрыла крылья из пыли и пламени, а в них — тайну рождения планет.

Читать полностью » В Перу археологи Папского католического университета нашли фреску возрастом 3000 лет сегодня в 2:16

Огромная птица с крыльями три метра: археологи раскопали загадочную фреску

Археологи в Перу нашли уникальную фреску возрастом 3000 лет. Необычные образы и редкая сохранность картины открывают новые тайны древних обществ региона.

Читать полностью » Исследователи встроили вычислительные компоненты в ткань: одежда распознаёт движения сегодня в 1:22

Машинная стирка не страшна: одежда с компьютером внутри уже работает

Учёные создали волокно, объединяющее датчики и вычислительные модули. Ткань можно стирать, а одежда на её основе распознаёт движения с точностью до 95%.

Читать полностью » В Израиле зафиксировали 13 случаев острого повреждения почек после процедур с глиоксиловой кислотой — исследование сегодня в 0:26

После салонного выпрямления девушки оказались на капельницах: врачи в шоке от причины

Новые данные ставят под сомнение безопасность средств для выпрямления волос без формальдегида: выяснилось, что альтернатива может повредить почки.

Читать полностью » Кардиологи объяснили, как белки влияют на здоровье сердца после инфаркта вчера в 23:13

Сердце на грани: как операция может обернуться трагедией

Учёные выявили белок, усугубляющий повреждения сердца после операций. Блокировка его активности может стать прорывом в лечении инфаркта и снижении рисков для пациентов с диабетом.

Читать полностью »

