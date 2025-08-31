Призрачные частицы на службе науки: как Китай пытается разгадать главную загадку Вселенной

Видимая часть Вселенной — звёзды, планеты и галактики — составляет лишь малую долю всего космоса. Остальное скрыто в загадочной материи и энергии, природу которых люди пытаются разгадать десятилетиями. Один из ключей к этой тайне — нейтрино, неуловимые частицы-призраки, пролетающие сквозь вещество почти без следа. Чтобы поймать их, в Китае построили крупнейшую в мире нейтринную обсерваторию JUNO.

Как устроена обсерватория

Главная часть комплекса — огромная акриловая сфера диаметром 35 метров, погружённая на глубину 700 метров. Внутри неё находится 20 тысяч тонн сцинтилляционной жидкости, которая вспыхивает при редчайшем столкновении с нейтрино. Эти краткие световые сигналы фиксируют тысячи сверхчувствительных детекторов, превращая невидимое в измеримые данные.

"Запуск нейтринной обсерватории позволит получить ответы на вопросы о природе материи и Вселенной", — отметил представитель проекта Ван Ифан.

Что будут изучать

Новый детектор способен ловить нейтрино самых разных источников: от солнечных лучей и сверхновых звёзд до взаимодействий в атмосфере Земли. Особый интерес представляют потоки от атомных электростанций Тайшань и Янцзя, расположенных всего в 53 километрах от установки.

Таким образом, JUNO станет универсальной лабораторией для изучения фундаментальных процессов, происходящих как в далёком космосе, так и рядом с нами.

Масштаб и значение проекта

Строительство обсерватории длилось более десяти лет. В проекте приняли участие около 700 учёных из 74 организаций в 17 странах. Срок службы установки рассчитан на три десятилетия, и за это время она может перевернуть наше понимание устройства материи.

Для Китая JUNO — не только научный, но и имиджевый проект, подчеркивающий роль страны в глобальных исследованиях. А для мировой науки — ещё один шаг к разгадке фундаментальных законов Вселенной.

Интересные факты