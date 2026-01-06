Йогурт попал в чёрный список: что не так с продуктами, которые больше нельзя рекламировать детям

В Великобритании решили ударить по детскому ожирению там, где влияние может быть незаметным, но постоянным — в рекламных блоках. Об этом сообщает UK Department of Health and Social Care, объявив о запрете на продвижение продуктов с низкой питательной ценностью в дневное и вечернее время. Ограничение будет действовать с 5:30 до 21:00 и затронет телевидение и интернет, то есть каналы, где дети и подростки чаще всего сталкиваются с маркетинговыми сообщениями. Власти объясняют меру стремлением сократить влияние рекламы "вредной" еды в часы максимальной активности детской аудитории.

Решение стало частью правительственной стратегии, которую в министерстве называют нацеленной на формирование "самого здорового поколения детей за всю историю". Ведомство подчёркивает, что речь идёт о комплексном подходе и о попытке изменить пищевые привычки через снижение рекламного давления. По оценкам властей, такие шаги должны ежегодно исключать из рациона детей до 7,2 млрд калорий, что рассматривается как важный вклад в профилактику лишнего веса и связанных с ним заболеваний.

Когда и где будет действовать запрет

В пресс-релизе UK Department of Health and Social Care указано, что запрет на рекламу неполезных продуктов будет распространяться на временной промежуток с 5:30 до 21:00. Ограничения вводятся сразу на двух ключевых площадках — в телевизионном эфире и в интернете, что расширяет охват регулирования и делает его более жёстким по сравнению с точечными запретами на отдельные форматы.

Ведомство объясняет выбранный временной коридор тем, что именно в эти часы дети чаще всего могут столкнуться с рекламой — как дома, так и через мобильные устройства. Мера направлена на снижение регулярного контакта с маркетинговыми посылами, которые стимулируют интерес к сладким напиткам, снекам и высококалорийным блюдам. Таким образом, акцент делается не на разовом запрете, а на системном ограничении рекламной среды.

Какие продукты попали в список

Министерство перечисляет конкретные категории продуктов, реклама которых будет ограничена. В список включены безалкогольные напитки, шоколад и сладости, пицца, пирожные и мороженое, сухие завтраки и каши, бутерброды, подслащённые хлебобулочные изделия и йогурты. Такой перечень показывает, что запрет касается не только очевидных "десертных" товаров, но и популярных повседневных продуктов, которые часто воспринимаются как нейтральные.

Особенность списка в том, что он охватывает как продукты, которые дети покупают самостоятельно, так и те, что нередко появляются в семейной корзине. Власти прямо указывают, что именно эти категории являются значимыми источниками избытка сахара и калорий. По их логике, снижение рекламного давления на эти товары должно уменьшить вероятность того, что дети будут регулярно выбирать именно такую еду.

Почему ограничения связали с борьбой с ожирением

UK Department of Health and Social Care подчёркивает, что цель регулирования — сократить воздействие рекламы "вредной" пищи на детскую аудиторию в часы её наибольшей активности. В ведомстве считают, что реклама напрямую влияет на пищевые предпочтения и формирует устойчивые модели выбора, которые затем сохраняются во взрослом возрасте. Поэтому ограничение рекламных сообщений рассматривается как инструмент профилактики, а не как борьба с отдельными производителями.

В рамках стратегии власти дают количественную оценку эффекта: ожидается, что меры будут ежегодно исключать из детского рациона до 7,2 млрд калорий. Именно эта цифра фигурирует в пресс-релизе как аргумент в пользу необходимости запрета. Ведомство называет шаги "решительными и передовыми" и подчёркивает, что они должны помочь приблизиться к заявленной цели — вырастить "самое здоровое поколение детей за всю историю".