Как самостоятельно размножить можжевельник на своём участке? Рассказываем обо всех методах

Можжевельник - универсальное хвойное растение, которое широко используется в ландшафтном дизайне. Оно имеет компактную форму, декоративную хвою и ароматные ягодоподобные шишки. Многие садоводы хотели бы иметь это растение на своем участке, но не знают, как его правильно размножать. Рассмотрим основные способы размножения можжевельника.

Размножение семенамиСеменной способ размножения можжевельника подходит только для профессиональных питомников. В домашних условиях он не очень эффективен, так как семена прорастают крайне неравномерно, а всходы растут медленно.

Для посева используют свежие семена, которые отбирают из зрелых ягод-шишек. Их сначала замачивают на 1-2 суток в воде, а затем высевают в слабокислый питательный субстрат. Всходы появляются через 1-3 месяца, но настоящие сеянцы можжевельника сформируются только через 2-3 года.

Размножение черенками

Наиболее популярный и доступный для домашнего цветовода способ - вегетативное размножение можжевельника черенками. Черенкование дает возможность получить абсолютно идентичные материнскому растению экземпляры.

Для этого используют зелёные одревесневшие черенки длиной 10-15 см, срезанные с побегов текущего года. Их высаживают в увлажненный песчано-торфяной субстрат и укореняют в затененном месте. Процесс укоренения длится 1,5-3 месяца.

После появления корней черенки высаживают в индивидуальные горшки или пикируют на грядку. За ними ухаживают так же, как за взрослыми растениями можжевельника.

Размножение отводками

Ещё один способ вегетативного размножения можжевельника - укоренение отводков. Для этого выбирают молодые, хорошо развитые побеги, которые наиболее удобно пригнуть к земле.

Участок побега длиной 20-30 см заглубляют в грунт и хорошо фиксируют. Верхушку побега оставляют на поверхности. Через 1-2 года в месте контакта с почвой появятся корни, и можно будет отделить новое растение от материнского куста.

Размножение делением куста

Самый простой способ для опытных садоводов - деление взрослого можжевельника на несколько частей. Эту процедуру лучше проводить весной или осенью, когда растение находится в состоянии покоя.

Куст выкапывают, отделяют от него одну или несколько частей с корневой системой и высаживают в подготовленные лунки. Места срезов присыпают древесным углем или золой, чтобы предотвратить загнивание.

Все эти способы размножения можжевельника имеют свои особенности. Выбирая тот или иной метод, ориентируйтесь на свой опыт и возможности. Главное - соблюдать правила агротехники и обеспечить новым растениям оптимальные условия для укоренения и дальнейшего роста.

Фото: Athantor.