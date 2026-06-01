Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Цветущие яблони на даче
Цветущие яблони на даче
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
Главная / Садоводство
Ирина Малова Опубликована сегодня в 19:43

Насекомые атакуют яблоню после цветения: вот какой препарат пора использовать

Применение сильнодействующих химических средств в июне, когда на деревьях уже сформировалась завязь, требует от садоводов особой осторожности, пояснила плодовод Ольга Ефремова. В беседе с NewsInfo эксперт рассказала, к каким методам прибегать в этот период и почему спешка с опрыскиванием может оказаться бесполезной для будущего урожая.

При появлении первых признаков патогенов важно быстро идентифицировать угрозу, так как белый налет на яблоне способен за короткое время уничтожить значительную часть плодов. Однако выбор препарата для борьбы с вредителями должен быть тщательно выверен, говорит эксперт.

"Если это контактный препарат от насекомых, он попадает на поверхность плода. Насекомое идет лапками, цепляется и погибает. Есть системные препараты, которые впитываются в растения. С системными я работать не рекомендую по плодам. Системными препаратами работаем по голым веткам до цветения, до раскрытия листьев. А когда листья, плоды и завязь, работаем мягкой химией, более щадящей", — пояснила плодовод.

При этом специалист добавила, что оправданная обработка возможна, как правило, в середине или ближе к концу июня, когда завязь достигает стадии "зеленый орешек". Попытка провести эту процедуру слишком рано, в фазе формирования плодов, часто приводит к напрасной трате средств. Деревья склонны сбрасывать лишнюю часть завязей, поэтому препарат окажется на плодах, которые все равно упадут на землю.

Для защиты посадок от насекомых также важно уметь вычислить по внешним признакам вредителей, которые повреждают листву. Нередко вместо агрессивной химии можно использовать более простые и безопасные способы. В частности, садоводы нередко прибегают к тому, чтобы обработать молодую рассаду растворами на основе хозяйственного мыла или золы для борьбы с тлей.

"Тлю можно мыльными руками собирать с молочных побегов. Или работать с очень мягкими препаратами типа золы, табачной пыли. Они закупоривают сосущие органы у насекомых и у них нет возможности питаться. Погода не должна быть дождливая, роса должна уйти", — отметила специалист.

Подобные натуральные составы, такие как копеечный настой из печной золы, требуют регулярного обновления, так как их легко смывают осадки. Выбирая стратегию ухода, также учитывайте, что химическая война на шести сотках может принести вред соседствующим культурам, поэтому каждый шаг по обработке сада должен быть обоснованным и своевременным. Читайте также:

Проверено экспертом: Садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородочеству Елена Малинина, Садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородочеству Наталья Полетаева
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Золотой реактор на даче: смешайте отходы три к одному — этот трюк сотворит чудо за месяц 27.05.2026 в 18:49

Вместо многолетнего ожидания можно получить готовое органическое удобрение всего за пару месяцев: узнайте, какие процессы для этого нужно запустить.

Читать полностью » Обработайте молодую рассаду этим копеечным раствором — секрет из СССР остановит опасный налет 27.05.2026 в 14:43

В разгар летнего сезона опытные дачники предпочитают отказываться от токсичных препаратов в пользу проверенных методов борьбы с садовыми насекомыми.

Читать полностью » Повторите случайную ошибку бахчеводов XVII века — полученный результат поразит вас дома 27.05.2026 в 8:36

Превратить обычную квартиру в мини-ферму для сбора деликатесов проще, чем кажется на первый взгляд, если знать принципы контроля среды и влажности.

Читать полностью » Народный репеллент из кухонного шкафа: опрыскайте всю грядку — получите идеальный овощной прилавок на огороде 26.05.2026 в 19:26

Многие дачники стремятся найти простое решение для спасения посадок от насекомых, но даже самые привычные средства требуют высокого уровня осторожности.

Читать полностью » Один литр настоя на ведро чистой воды: смородина полностью избавится от кислинки и станет сахарной 26.05.2026 в 15:09

Забытый метод стимуляции роста кустарников позволяет добиться внушительных результатов с помощью обычных продуктов, найденных на любой кухне.

Читать полностью » Дальневосточный спартанец на подмосковных дачах: феноменальная способность сливы выдерживать морозы 26.05.2026 в 9:54

Выбор подходящего сорта для сурового климата требует учета множества природных факторов, чтобы обеспечить ежегодный урожай и долговечность посадок.

Читать полностью » Солнечные ожоги вместо защиты листвы: весеннее табу на опрыскивание растений и кустарников 25.05.2026 в 9:33

Майское потепление провоцирует стремительное размножение насекомых, способных за считанные дни уничтожить будущий урожай ягод и декоративность роз на участке.

Читать полностью » Главный спонсор сахарной ягоды: почему без этого бесплатного природного фактора любые удобрения окажутся пустой тратой сил 24.05.2026 в 18:29

Попытки улучшить вкус ягод с помощью домашних продуктов часто оборачиваются порчей почвы и нашествием паразитов, лишая надежд на богатый урожай.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Ванна больше не будет кошачьим кошмаром: один прием после купания закрепляет правильную привычку
ПФО
Многотонные детали уже под землей: в Нижнем Новгороде готовят к запуску ключевой механизм метро
Авто и мото
Забыли доехать до дилера? Готовьтесь к переплате за страховку: что придумали власти
Недвижимость
Сырое внутри и горелое снаружи: забытая функция духовки навсегда изменила кулинарный процесс
Недвижимость
Студенческий быт под жестким контролем: новые нормы перевернули привычный порядок заселения
ЦФО
Кошелек соседа не безграничен: Клычков нашел способ оплатить строительство набережной реки Оки
Недвижимость
Сантехник больше не нужен: как за 5 минут устранить течь, если вы никогда не держали ключ в руках
Экономика
Компании сокращают менеджеров пачками: причина оказалась не только в экономии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet