Насекомые атакуют яблоню после цветения: вот какой препарат пора использовать

Применение сильнодействующих химических средств в июне, когда на деревьях уже сформировалась завязь, требует от садоводов особой осторожности, пояснила плодовод Ольга Ефремова. В беседе с NewsInfo эксперт рассказала, к каким методам прибегать в этот период и почему спешка с опрыскиванием может оказаться бесполезной для будущего урожая.

При появлении первых признаков патогенов важно быстро идентифицировать угрозу, так как белый налет на яблоне способен за короткое время уничтожить значительную часть плодов. Однако выбор препарата для борьбы с вредителями должен быть тщательно выверен, говорит эксперт.

"Если это контактный препарат от насекомых, он попадает на поверхность плода. Насекомое идет лапками, цепляется и погибает. Есть системные препараты, которые впитываются в растения. С системными я работать не рекомендую по плодам. Системными препаратами работаем по голым веткам до цветения, до раскрытия листьев. А когда листья, плоды и завязь, работаем мягкой химией, более щадящей", — пояснила плодовод.

При этом специалист добавила, что оправданная обработка возможна, как правило, в середине или ближе к концу июня, когда завязь достигает стадии "зеленый орешек". Попытка провести эту процедуру слишком рано, в фазе формирования плодов, часто приводит к напрасной трате средств. Деревья склонны сбрасывать лишнюю часть завязей, поэтому препарат окажется на плодах, которые все равно упадут на землю.

Для защиты посадок от насекомых также важно уметь вычислить по внешним признакам вредителей, которые повреждают листву. Нередко вместо агрессивной химии можно использовать более простые и безопасные способы. В частности, садоводы нередко прибегают к тому, чтобы обработать молодую рассаду растворами на основе хозяйственного мыла или золы для борьбы с тлей.

"Тлю можно мыльными руками собирать с молочных побегов. Или работать с очень мягкими препаратами типа золы, табачной пыли. Они закупоривают сосущие органы у насекомых и у них нет возможности питаться. Погода не должна быть дождливая, роса должна уйти", — отметила специалист.

Подобные натуральные составы, такие как копеечный настой из печной золы, требуют регулярного обновления, так как их легко смывают осадки. Выбирая стратегию ухода, также учитывайте, что химическая война на шести сотках может принести вред соседствующим культурам, поэтому каждый шаг по обработке сада должен быть обоснованным и своевременным.