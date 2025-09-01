Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Прыжки на скакалке
Прыжки на скакалке
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:10

Скакалка против жира: почему простые прыжки сжигают больше, чем бег

Прыжки на скакалке и расход калорий: исследование American Heart Association

Кардионагрузка — это не только бег или велотренажёр. Обычная скакалка может дать телу гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Прыжки укрепляют сердце и сосуды, улучшают координацию и баланс, сжигают жир и калории. При этом для занятий не нужен спортзал — достаточно пары квадратных метров свободного пространства и самой скакалки.

Сколько калорий сжигает скакалка

Каждый прыжок требует от организма усилий: тело отрывается от земли и возвращается обратно, тратя энергию на этот процесс. Поэтому затраты калорий во время тренировки впечатляют. По данным Американской кардиологической ассоциации, человек весом около 68 кг может потратить до 816 калорий за час интенсивных прыжков. Если вес составляет примерно 90 кг, расход энергии возрастает до 1088 калорий за тот же период.

"150-pound person could burn approximately 816 calories jumping rope at a fast pace for an hour", — отметила American Heart Association.

Таким образом, чем больше вес и выше темп, тем выше итоговый результат по сжиганию калорий. Это делает скакалку одним из самых эффективных доступных инструментов для снижения веса.

Как разнообразить тренировку

Чтобы прогрессировать и сжигать больше энергии, важно не зацикливаться на одном ритме. Начинают обычно с простых прыжков на обеих ногах, отталкиваясь от пола на 5-10 сантиметров. Когда движение становится привычным, можно переходить к более сложным элементам.

  1. Двойные прыжки — увеличьте высоту отталкивания и скорость вращения скакалки, чтобы она успела пройти под ногами дважды.

  2. Бег на месте — имитируйте шаги с ускорением, чередуя ноги в быстром темпе.

  3. Высокие колени — поднимайте бёдра выше, что заметно повышает нагрузку на мышцы.

  4. Прыжки на одной ноге — усложняют задачу и одновременно тренируют равновесие.

Каждая новая вариация делает тренировку более интенсивной и помогает активнее расходовать энергию. Кроме того, нагрузка на мышцы распределяется по-разному, что снижает риск перегрузки.

Почему это работает для похудения

Любая программа по снижению веса строится на дефиците калорий: организм должен расходовать больше энергии, чем получает с пищей. Прыжки со скакалкой прекрасно вписываются в эту стратегию, ведь они ускоряют обмен веществ и позволяют сжечь внушительное количество калорий за короткое время.

Важно понимать: итог зависит не только от спорта, но и от питания. Даже самая энергозатратная тренировка не поможет похудеть, если рацион будет избыточным по калориям. Однако совмещение скакалки с правильным питанием делает процесс снижения веса заметно быстрее и эффективнее.

Дополнительные плюсы прыжков

Скакалка полезна не только для контроля веса. Регулярные занятия укрепляют сердечно-сосудистую систему, развивают дыхательную выносливость и координацию движений. Прыжки также задействуют мышцы пресса, ягодиц, ног и рук, что делает их универсальным упражнением для всего тела.

К тому же это один из самых доступных способов тренировки: скакалка стоит недорого, легко помещается в сумку и подходит для занятий дома, на улице или даже в поездке.

Чем выше темп и дольше продолжительность, тем больше энергии тратит организм. Вариативность движений позволяет тренироваться интереснее и результативнее, а совмещение со сбалансированным питанием делает скакалку мощным инструментом для похудения и укрепления здоровья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Эван Джонсон объяснил, какие мышцы работают на эллиптическом тренажёре сегодня в 19:50

Почему велосипед без дороги сжигает больше калорий, чем бег по улице

Эллиптический тренажёр часто недооценивают. На самом деле он способен заменить бег и вело, а также помочь сжечь больше калорий, чем многие думают.

Читать полностью » Как беговая дорожка считает километры и мили: данные компании Treadmill Doctor сегодня в 15:10

Беговая дорожка показывает километры не так, как вы думаете

Беговая дорожка показывает километры и мили, но всегда ли этим данным можно доверять? Разбираемся, как формируются цифры на дисплее и что влияет на их точность.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала упражнение пуловер эффективным для мышц груди сегодня в 14:17

Пуловер: движение, о котором забывают даже опытные спортсмены

Фитнес-эксперт рассказала, как всего одно упражнение помогает прокачать грудь, улучшить осанку и сделать тело более гибким.

Читать полностью » Яблокова: беговая дорожка, велотренажёр и эллипсоид подходят для кардионагрузки дома сегодня в 13:14

Как выбрать тренажёры для дома, чтобы не тратить деньги зря

Фитнес-тренер объяснила, какие кардио- и силовые тренажёры лучше всего купить домой, чтобы тренироваться эффективно и без лишних затрат.

Читать полностью » Тренировался 5 раз в неделю и не видел результата: причина оказалась банальнее, чем думал сегодня в 12:56

Как правильно выбрать нагрузку для тренировок, чтобы избежать травм и выгорания? Узнайте 5 эффективных шагов на пути к вашим целям!

Читать полностью » Фитнес-тренер Лайла Аджани рассказала, как правильно качать пресс для рельефа сегодня в 12:11

Без кардио и правильного питания кубики не появятся никогда

Фитнес-тренер рассказала, какие упражнения и привычки помогут прокачать пресс и добиться рельефного живота без лишнего жира.

Читать полностью » Секрет лёгкого похудения в повседневных мелочах: фигура благодарит за честность с собой сегодня в 11:50

Откройте секреты эффективного похудения с помощью трех простых принципов: умеренный дефицит калорий, необходимость повседневной активности и дисциплина без изнуряющих диет.

Читать полностью » Максим Стулий: интервальные нагрузки в сквоше лучше тренируют сердечно-сосудистую систему сегодня в 11:08

Почему беговая дорожка уступает сквошу в борьбе за выносливость

Чем сквош лучше беговой дорожки? Тренер объяснил, почему этот вид спорта развивает тело и выносливость эффективнее привычного кардио.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Почему Марк Цукерберг выбрал бразильское джиу-джитсу и называет его лучшим видом спорта
Садоводство

Константин Пулькин назвал главные ошибки при покупке загородного дома
Наука и технологии

Китайское исследование показывает, как отцовская теплота влияет на социальные навыки студентов
Туризм

Россиянам и белорусам придётся оформлять ETA за 48 часов до въезда в Латвию
Еда

Эксперт объяснила, чем отличается поваренная, морская и калиевая соль
Еда

Исследование: витамин D3 замедляет биологическое старение, сохраняя длину теломер
Наука и технологии

Астрономы изучили двойную звёздную систему NGC 3603-A1 с массами 70–93 солнечных масс
Питомцы

Ветеринары предупредили об опасности инжира для кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru