Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лимфодренажные прыжки дома
Лимфодренажные прыжки дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:50

Простое движение, которое тайно работает как жиросжигающая машина

ACE Fitness назвал прыжки джампинг джек эффективным упражнением для похудения

Кардио-нагрузка не всегда требует спортивного зала или дорогого оборудования. Одно из самых простых и эффективных упражнений — прыжки "джампинг джек". Они задействуют практически все группы мышц, ускоряют сердечный ритм и помогают тратить калории быстрее. Их можно выполнять где угодно: дома, в парке или даже на работе, если есть немного свободного места. Именно простота и доступность сделали "джампинг джек" одним из самых популярных способов поддерживать форму.

Полезная нагрузка для всего тела

При выполнении этого упражнения активно включаются в работу ноги, руки, пресс и спина. Такая нагрузка сочетает в себе и кардио, и укрепление мышц. В отличие от бега или велосипеда, здесь не требуется специальное место или оборудование.

Американский совет по физическим упражнениям (ACE Fitness) подчёркивает, что подобные прыжки стимулируют каждую крупную мышечную группу. Их можно использовать как разминку перед силовой тренировкой, как самостоятельное кардио или как часть высокоинтенсивного комплекса.

Эффект интервальных тренировок

Упражнение становится особенно результативным, если включать его в интервальные занятия. Согласно Американскому колледжу спортивной медицины, именно короткие, но интенсивные подходы дают наибольшую отдачу.

К плюсам интервальной нагрузки относятся:
• повышение активности мышц;
• ускорение работы сердца;
• усиленное сжигание калорий;
• снижение инсулинорезистентности;
• укрепление суставов;
• улучшение осанки.

"Короткие всплески напряжённых упражнений могут увеличить мышечную активность и частоту сердечных сокращений", — отметили в Американском колледже спортивной медицины.

Почему важна интенсивность

Результат во многом зависит от того, насколько интенсивно выполняется упражнение. При умеренной нагрузке дыхание остаётся относительно спокойным, и можно разговаривать. При высокой интенсивности человек дышит тяжело, говорить становится трудно, но именно в этот момент организм начинает активно избавляться от жира.

На количество сожжённых калорий влияют вес, возраст, рост, пол и общая физическая подготовка. Чем выше масса тела и дольше продолжительность подхода, тем больше энергии тратит организм.

Реалистичные цели и постепенный рост нагрузки

Национальный институт сердца, лёгких и крови рекомендует ставить перед собой конкретные и выполнимые задачи. Только так можно добиться устойчивого результата и не бросить занятия.

Чтобы похудеть на 0,5 кг в неделю, нужно создать дефицит около 500 калорий в день — за счёт питания, физической активности или их сочетания. Прыжки могут стать частью этого плана.

Начинать лучше с малого: новичкам достаточно 10 повторов в день, а более подготовленные могут выполнять по 25 и больше. Главное — регулярность и постепенное увеличение нагрузки.

Как встроить упражнение в день

  1. Используйте прыжки как разминку перед силовыми упражнениями.

  2. Включайте их в круговую тренировку между подходами.

  3. Делите на короткие сессии: по 2-3 минуты несколько раз в день.

Такой подход позволяет держать организм в тонусе, не перегружая его. Постепенно увеличивая нагрузку, можно укрепить мышцы, улучшить координацию и выносливость, а также заметно снизить вес.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование Sports Medicine показало, что для роста мышц оптимальны две тренировки в неделю сегодня в 7:30

Силовые без пауз: почему тело отвечает не ростом, а потерей массы

Мышцы растут не во время тренировки, а во время отдыха. Разбираем, почему перерывы важны и сколько дней нужно для полноценного восстановления.

Читать полностью » Врачи считают беговую дорожку подходящим тренажером для людей с морбидным ожирением сегодня в 7:10

Тренажёры, о которых молчат фитнес-залы: спасение для людей с лишним весом

Морбидное ожирение — не приговор. Узнайте, какие тренажёры и виды активности помогут безопасно начать путь к лучшему самочувствию.

Читать полностью » Эксперты по тренировкам: отжимания на одной руке требуют 12–15 классических повторений в базе сегодня в 4:10

Пресс, грудь, спина и руки — как одно движение заставляет работать всё тело

Отжимания на одной руке не только усложняют тренировку, но и раскрывают скрытый потенциал мышц груди и рук. Узнайте, как безопасно освоить технику.

Читать полностью » Вес после тренировки растёт из-за восстановления мышц и накопления воды — специалисты сегодня в 4:10

Лишние килограммы после спортзала: что скрывает стрелка весов

Почему стрелка весов может показывать больше после тренировки, хотя вы изнуряли себя в спортзале? Разбираемся, что скрывается за этими цифрами.

Читать полностью » Коэффициент силы к весу: данные College Sports Scholarships сегодня в 3:50

Один расчёт, который объяснит, почему тяжёлые спортсмены нередко слабее лёгких

Как понять, сильнее ли вы становитесь? Один показатель способен рассказать о прогрессе в спорте больше, чем цифры на штанге или весы.

Читать полностью » Университет Нью-Мексико сообщил, как часто тренировать мышцы кора сегодня в 3:30

Почему одни убирают живот за месяц, а другие годами ждут результата

Кубики на животе не появляются от одних лишь скручиваний. На результат влияют тренировки, питание и даже генетика.

Читать полностью » Эксперты по фитнесу назвали 7 упражнений с гантелями для рук и плечевого пояса сегодня в 3:11

Подъёмы гантелей не спасут: без этих движений руки не станут мощными

Главная ошибка при тренировке рук — упор лишь на бицепс и трицепс. Разбираем, какие мышцы на самом деле формируют силу и как работать с гантелями.

Читать полностью » Как коврик и фитбол помогают снизить нагрузку на копчик при выполнении упражнений на пресс сегодня в 3:10

Невидимая ловушка для пресса: почему копчик не выдерживает нагрузки

Почему при выполнении подъёмов корпуса иногда болит копчик и какие простые замены помогут избежать этой проблемы — рассказываем подробно.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Лебедева: бутылка пива по калорийности равна ломтю хлеба с маслом
Культура и шоу-бизнес

Лариса Долина призналась, что позволяет себе бутерброд с хлебом и сыром после концертов
Спорт и фитнес

Приседания эффективнее для пресса чем скручивания — врачи
Садоводство

Нижние листья капусты: агроном объяснила, почему их нельзя удалять
Еда

Торт Абрикотин по советскому рецепту включает песочные коржи и абрикосовый джем
Туризм

Жители Каппадокии продолжают использовать скальные дома для жизни
Спорт и фитнес

Сколько миль проезжают за 30 минут на велотренажёре — расчёты Harvard Health Publishing
Красота и здоровье

Диетолог Кабанов: сколько раз в неделю можно пить кефир без вреда для желудка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet