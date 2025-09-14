Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
прыжки на скакалке
прыжки на скакалке
© flickr.com by LongitudeLatitude is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Кардио без перегрузки суставов: когда Джампин Джекс стоит отложить

Упражнение Джампин Джекс: врачи объяснили пользу для сердца и выносливости

Во время тренировок есть простое движение, которое знают даже те, кто никогда не занимался фитнесом. Его называют "Джампин Джекс" или по-русски "ноги вместе — ноги врозь". Прыжки с разведением рук и ног помогают разогреть тело и одновременно прокачивают выносливость.

Чем полезно упражнение

Это движение часто включают в разминку перед бегом, силовыми тренировками или занятиями на коврике. Всего пара минут прыжков увеличивает частоту сердечных сокращений почти в два раза и согревает мышцы.

Польза "Джампин Джекс" в том, что упражнение задействует разные группы мышц сразу: ноги, руки, корпус. Оно помогает подготовить тело к нагрузке и может стать самостоятельным элементом кардиотренировки.

Советы шаг за шагом

  1. Встаньте прямо, соедините стопы, руки свободно опустите вниз.

  2. С прыжком разведите ноги на ширину плеч, руки поднимите через стороны и хлопните над головой.

  3. Ещё одним прыжком вернитесь в исходное положение.

  4. Повторяйте движение в течение 1-2 минут.

Чтобы сделать упражнение сложнее:

  • ускоряйте темп, стараясь выполнить больше прыжков за минуту;
  • добавьте присед во время разведения ног — это нагрузит бёдра;
  • выполняйте скрещивания рук и ног — для тренировки координации;
  • попробуйте вариант со скакалкой, совмещая прыжки с прокручиванием.

Мифы и правда

Считается, что "Джампин Джекс" может полностью заменить разминку. На самом деле это не так. Движение эффективно для общего разогрева, но для бега лучше включить лёгкий трусцой, а для приседаний — упражнения с грифом.

Ещё один миф — что от "Джампин Джекс" можно сильно похудеть. На деле это упражнение тратит меньше калорий, чем длительное кардио вроде бега или плавания. Оно помогает увеличить выносливость и подготавливает к нагрузке, но не является волшебным средством для снижения веса.

FAQ

Сколько раз нужно делать "Джампин Джекс"?
Для разминки достаточно 1-2 минут в умеренном темпе. В кардиотренировке можно выполнять по 30-60 секунд в подходе.

Можно ли делать это упражнение каждый день?
Да, оно не перегружает суставы и подходит для ежедневной практики, если нет противопоказаний со стороны сердца или опорно-двигательного аппарата.

Что лучше: бёрпи или "Джампин Джекс"?
Бёрпи сложнее и энергозатратнее, а "Джампин Джекс" мягче и универсальнее. Многие тренеры комбинируют их в одном комплексе.

Исторический контекст

По легенде, автором упражнения стал американский генерал Джон Першинг. Будучи кадетом, он заставлял однокурсников прыгать в качестве наказания. Позже движение распространилось в армии, а название позаимствовали у деревянной игрушки Jumping Jack, которая размахивает руками и ногами при рывке за нитку.

А что если…

Если нет возможности выйти на улицу для пробежки, несколько минут "Джампин Джекс" дома помогут разогреться и зарядиться энергией. Это упражнение не требует инвентаря и занимает минимум места — отличный вариант для зимних утренних тренировок или коротких перерывов в офисе.

Интересные факты

  • Мировой рекорд — 136 прыжков за 60 секунд.
  • При быстром темпе за минуту можно потратить до 10 калорий.
  • Многие фитнес-приложения включают "Джампин Джекс" как базовое движение в бесплатные программы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Комплекс упражнений EMOM с гантелями: программа на полчаса для ног, рук и пресса вчера в 18:50

Пять движений вместо часа в зале: как формат EMOM собирает силу и выносливость за полчаса

Эта тренировка займёт всего 30 минут, но заставит работать всё тело и поможет развить выносливость. Подходит даже тем, кто давно не занимался.

Читать полностью » Дыхательные упражнения снижают пульс в покое на 3 удара в минуту — кардиологи вчера в 18:10

Сердцебиение под контролем: простой лайфхак работает на дистанции

Можно ли сбить частое сердцебиение простым дыхательным упражнением? Мы проверили популярный лайфхак и узнали неожиданные результаты.

Читать полностью » Исследователи подтвердили, что упражнения с сопротивлением не делают мышцы менее эластичными вчера в 17:50

Крепатура уходит, а подвижность растёт: что делает железо с суставами

Силовые нагрузки часто кажутся врагами гибкости. Но так ли это на самом деле и что помогает сохранить лёгкость движений после тренировки?

Читать полностью » Медики назвали безопасные упражнения для стретчинга в домашних условиях вчера в 17:10

Как убрать дискомфорт в растяжке: рабочая схема для спины и бёдер

Растяжка может быть лёгкой и приятной, если знать правильные приёмы. Всего 10 минут в день — и тело становится свободнее и гибче.

Читать полностью » Врачи пояснили, какие упражнение птица-собака помогает при хронической боли в пояснице вчера в 16:50

Боль в пояснице отступает быстрее, чем кажется: четыре упражнения, которые держат корпус в тонусе

Простая тренировка для корпуса поможет снять нагрузку с поясницы и улучшить осанку. Узнайте, какие четыре упражнения стоит включить в свой день.

Читать полностью » Учёные выяснили, что удержание языка у нёба активирует глубокие сгибатели шеи вчера в 16:10

Язык у нёба, а не шея в зажиме — тренажёрный парадокс, который работает

Иногда даже во время привычных упражнений неожиданно напрягается шея. Проверяем необычный способ из соцсетей, чтобы понять, действительно ли он работает.

Читать полностью » Врачи: упражнение кошка-корова улучшает кровообращение и снижает скованность мышц спины вчера в 15:50

Обычное движение, которое скрывает секрет здоровья позвоночника

Простое упражнение "кошка-корова" способно быстро облегчить дискомфорт в спине. Узнайте, как выполнять его правильно и какие есть нюансы, о которых молчат в интернете.

Читать полностью » Упражнения с гирей для плеч — порядок и повторы, рекомендации тренеров вчера в 15:10

Гири без рывков: как тренировка на полу прокачивает плечи и пресс

Короткий комплекс с гирей поможет укрепить плечи и пресс, даже если у вас нет времени на полноценную тренировку.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Кэролайн Эрвин: капуста и корнеплоды укрепляют друг друга в осеннем огороде
Авто и мото

Штраф за езду без стоп-сигналов составляет 500 рублей — напомнил эксперт Коротков
Авто и мото

Проблемы с коррозией у подержанных автомобилей Citroen C4: мнение экспертов
Питомцы

Платиносомоз у собак: ветеринары назвали симптомы и опасные последствия болезни
Туризм

Геолог Марк Аллен объяснил происхождение каменной арки в Джунгарских воротах
Еда

Рецепты корейской моркови на зиму: острый вариант с чили и классический
Еда

Мясо в духовке без майонеза получается нежным с использованием йогурта
Спорт и фитнес

Тренеры назвали оптимальные сочетания упражнений для спины и рук
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet