Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Как управлять мыслями
Как управлять мыслями
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Эти древние гены в мозге запускают цепочку, от которой нет спасения

Университет Брауна выявил роль ретротранспозонов в прогрессировании нейродегенерации

Учёные всё больше склоняются к мысли, что тайные "жители" нашего генома могут играть куда более зловещую роль, чем считалось ранее. Речь идёт о ретротранспозонах — так называемых "прыгающих генах", которые когда-то были вирусами, а теперь встроены в ДНК каждого из нас.

Древние вирусы в нашем геноме

Наш геном буквально усеян следами древних вирусов, появившихся миллионы лет назад. Эти генетические обломки составляют более 40% человеческой ДНК. Чаще всего они относятся к ретротранспозонам — мобильным элементам, умеющим копировать себя через РНК.

Многие из них безвредны и пребывают в спячке. Но с возрастом или под действием болезней часть этих "фрагментов прошлого" оживает. Они начинают вырабатывать вирусоподобные белки и РНК, которые могут нарушать работу клеток и запускать воспаление — процесс, тесно связанный с нейродегенерацией.

Когда гены пробуждаются

"Я думаю, что токсичность при активации транспозонов на самом деле обусловлена тем, что они производят все эти факторы, которые воспринимаются клеткой как вирус", — заявил нейробиолог Бесс Фрост из Университета Брауна.

Именно такая реакция — воспалительная — может запускать разрушение нервных клеток. Более того, ретротранспозоны часто вступают в "союз" с патологическими белками, такими как тау-белок или TDP-43, усиливая прогрессирование болезней вроде Альцгеймера или бокового амиотрофического склероза (БАС).

Связь с БАС: от догадок к доказательствам

Подозрения о связи вирусов и БАС появились ещё в начале 2000-х годов, когда у некоторых пациентов в крови находили фермент обратную транскриптазу. Но вируса так и не обнаружили.

Перелом произошёл, когда нейровирусолог Рене Дувиль выявила в мозге умерших пациентов с БАС активность HERV-K — разновидности ретротранспозона. Эксперименты на мышах показали, что этот элемент может повреждать нервные клетки и вызывать симптомы, схожие с БАС.

Позднее исследователи заметили, что в процесс вовлечён белок TDP-43. Когда он выходит из ядра клетки и образует сгустки в цитоплазме, нарушается регуляция генов и активируются ретротранспозоны. Возникает замкнутый круг, в котором и белки, и "прыгающие гены" подпитывают друг друга.

Болезнь Альцгеймера и тау-белок

Параллельно учёные изучали взаимодействие ретротранспозонов с другим белком — тау. Именно он образует патологические клубки в мозге при болезни Альцгеймера. Когда тау разрушается, структура клеточного скелета меняется, и ДНК, сдерживающая ретротранспозоны, теряет "замок".

Фрост и её коллеги показали, что у плодовых мушек это приводит к активации "прыгающих генов" и гибели нейронов. Позднее схожие результаты были получены и на мышах, и на образцах мозга людей.

Новые подходы к лечению

Так как ретротранспозоны во многом ведут себя как вирусы, исследователи обратились к антиретровирусным препаратам, применяемым для терапии ВИЧ. Первые клинические испытания дали обнадёживающие результаты: у части пациентов с БАС уровень HERV-K снизился, а прогрессирование симптомов замедлилось.

Фрост также проводила исследование на людях с ранней стадией болезни Альцгеймера. Курс ингибиторов обратной транскриптазы оказался безопасным и показал снижение воспаления в нервной системе.

Тем не менее, как отмечают сами учёные, одних лишь противовирусных средств недостаточно. Они блокируют лишь определённые механизмы, но не способны подавить все виды активности ретротранспозонов.

Взгляд в будущее

Сегодня становится ясно: "прыгающие гены" могут быть вовлечены не только в БАС и болезнь Альцгеймера, но и в другие неврологические патологии — от болезни Паркинсона до рассеянного склероза.

"Процесс действительно набирает обороты", — отмечает Фрост.

И хотя пока учёные осторожны в прогнозах, всё больше данных указывает на то, что в этих древних генах может скрываться ключ к пониманию самых тяжёлых заболеваний мозга.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Историки выявили закономерности насилия в городах Англии XIV века вчера в 21:30

Насилие в центре торговли и церемоний: неожиданные карты средневековья

Средневековые города кажутся хаосом насилия, но исследование раскрывает: убийства следовали четким закономерностям в Лондоне, Йорке и Оксфорде XIV века. Что общего с современностью?

Читать полностью » Учёные раскрыли механизм регресса мозга человека за последние 25 тысяч лет вчера в 20:23

Секрет успешных: мозг сжался, но связи нейронов дают преимущество, которым пользуются избранные

Учёные выяснили, когда и почему рост мозга человека остановился и даже пошёл на спад. Открытие объясняет, как изменялись условия жизни и интеллект наших предков.

Читать полностью » Учёные обнаружили сажевые планеты вместо водных экзопланет с помощью JWST вчера в 20:18

Загадка космоса: почему многие планеты оказались не теми, кем казались

Астрономы предлагают: многие "водные" экзопланеты на деле могут быть сажевыми мирами. Что это значит для поиска жизни? Разбираемся в новой гипотезе.

Читать полностью » Ученые определили время формирования Юпитера по хондрам в метеоритах вчера в 19:12

Время Юпитера под микроскопом: неожиданные свидетельства из метеоритов

В метеоритах скрыты тайны Юпитера: крошечные хондры раскрывают время его рождения. Японские учёные нашли ключ к загадке Солнечной системы.

Читать полностью » Археологи нашли древний календарь в Гёбекли-Тепе вчера в 19:07

Шокирующее открытие в Анатолии: поселения, которые перевернут вашу картину мира

Археологи в Турции нашли древнейшее поселение Мендик-Тепе, старше Гёбекли-Тепе. Оно переписывает историю неолита и открывает секреты ранних сообществ.

Читать полностью » Археологи обнаружили золотой венок в фракийском кургане в Болгарии вчера в 18:59

2100 лет в земле: как одна находка меняет представление о древних эпохах

В Болгарии нашли 2100-летний золотой венок фракийского воина. Роскошные артефакты раскрывают секреты древнего общества. Что ещё скрывают эти курганы?

Читать полностью » Ученые университета объяснили влияние генетики на языковые изменения вчера в 18:53

Эмоциональный шторм генетики: как смешение популяций взрывает границы языков

Гены влияют на языки? Ученые из Цюриха раскрыли связь генетики и эволюции языков через анализ миграций и контактов народов.

Читать полностью » Ученые Университета Миннесоты обнаружили вечные химикаты ПФАС в большинстве сортов пива вчера в 17:48

Пиво с ядом: 95% сортов несут "вечные" токсины для вашего организма

В пиве нашли "вечные химикаты"! Исследование раскрывает связь с водой и здоровьем. Экология, ПФАС, пиво — что скрыто в вашем бокале?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Осенняя пересадка фиалки: как не навредить и добиться повторного цветения
Наука и технологии

TLS-сертификат: как браузеры Chrome и Firefox проверяют безопасность сайтов
Культура и шоу-бизнес

Орландо Блум заявил о планах получить ирландский паспорт
Авто и мото

Цены на новые автомобили в России в сентябре: эксперты прогнозируют рост до 5%
Красота и здоровье

Профессор Некрасов: осенью усиливаются проявления сезонной депрессии
Авто и мото

ГИБДД напомнила о штрафах за использование клаксона в жилых зонах
Спорт и фитнес

Тренер Каролина Араухо объяснила, какие мышцы работают на скамье для скручиваний
Еда

Королевские креветки варят в панцире без разморозки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet