Прикуривание автомобиля
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:06

Разрядился аккумулятор? Эта ошибка при прикуривании обернется тысячами на ремонт

Для успешного прикуривания автомобиля после запуска нужно проехать не менее 20 километров

Вы когда-нибудь сталкивались с проблемой разряженного аккумулятора? Это может стать настоящей головной болью для водителей. Однако есть способ избежать неприятностей и дорогостоящего ремонта. Автоэлектрик поделился советами о том, как правильно прикуривать автомобиль, чтобы все прошло гладко.

Качество проводов — залог успеха

Первое, на что стоит обратить внимание, — это качество проводов для прикуривания. Они должны быть достаточно прочными и иметь нужное сечение. Особенно это важно, если вы прикуриваете автомобиль с мощным двигателем, например, на 3,0 литра. Некачественные провода могут привести к серьезным проблемам.

При подключении проводов важно следовать определенной последовательности. Сначала подключаем плюсовой провод к аккумулятору машины с разряженной батареей, затем минусовой провод — к кузову. Для автомобиля-донор процесс аналогичен: сначала плюс, затем минус. Это поможет избежать короткого замыкания.

После подключения проводов, автомобиль-донор должен работать несколько минут. Это необходимо, чтобы его генератор подзарядил севший аккумулятор. Через 3-5 минут можно попробовать запустить двигатель с разряженной батареей. Однако не забудьте, что запускать машину нужно только с отключенным генератором, чтобы избежать перегрузки.

Завершение процесса: отключение проводов

После успешного запуска, дайте двигателю поработать еще несколько минут, чтобы аккумулятор успел подзарядиться. Отключать провода следует в обратной последовательности: сначала плюсовые, затем минусовые.

Важно помнить, что после прикуривания желательно проехать на автомобиле 10-20 километров, чтобы аккумулятор смог подзарядиться. Полное восстановление заряда возможно только после длительной поездки, примерно на 100 километров.

Если вы часто сталкиваетесь с проблемами с аккумулятором, возможно, стоит задуматься о его замене. Если же замена не помогает, следует проверить проводку и другие электрические системы автомобиля.

