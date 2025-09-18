Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Выполнение упражнения берпи
Выполнение упражнения берпи
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Кто бы мог подумать: прыжки из детства оказались оружием против жира

Бёрпи и прыжки со скакалкой в одной тренировке задействуют более 70% мышц тела

В короткой, но насыщенной тренировке можно совместить прыжки через скакалку и простые упражнения с собственным весом. Такой формат позволяет держать высокий темп, не перегружая тело однообразной нагрузкой. Пока вы переходите к отжиманиям или выпадам, сердце продолжает работать активно, а мышцы получают дополнительную стимуляцию. За 20 минут удастся сжечь много калорий и укрепить руки, пресс и ноги.

Как построена тренировка

Комплекс включает 10 движений. Каждое выполняется по 20 секунд, затем следует пауза в 10 секунд. После прохождения всех упражнений сделайте минутный перерыв и начинайте заново. Всего рекомендуется пройти три круга.

  1. Прыжки через скакалку.

  2. Отжимания.

  3. Прыжки вперёд-назад со скакалкой.

  4. Приседания.

  5. Прыжки из стороны в сторону со скакалкой.

  6. Бёрпи.

  7. Обычные прыжки со скакалкой.

  8. Выпады.

  9. Бег со скакалкой.

  10. Бег с высоким подниманием колен.

Как выполнять упражнения

Прыжки через скакалку

Старайтесь держать локти ближе к корпусу, вращая кистями, а не руками полностью. Пружинистые и лёгкие прыжки помогут дольше сохранять ритм.

Отжимания

Примите упор лёжа, напрягите пресс и держите спину ровной. Локти разводите не шире 45°. Новичкам можно поставить руки на низкую опору и касаться её грудью.

Прыжки вперёд-назад

Делайте шаг-прыжок вперёд, затем назад, удерживая дистанцию около половины шага. Такой формат добавляет разнообразие и нагрузку на координацию.

Приседания

Опускайтесь вниз, не отрывая пятки. Чем глубже присед, тем больше включаются мышцы ягодиц и бёдер.

Прыжки из стороны в сторону

Перемещайтесь вправо и влево на шаг или чуть меньше. Это создаёт динамичную нагрузку и развивает баланс.

Бёрпи

Из положения стоя уйдите в упор лёжа, коснитесь пола грудью и бёдрами, затем подпрыгните вверх, хлопнув ладонями над головой. Это одно из самых энергозатратных упражнений.

Выпады

Отводите ногу назад, касаясь коленом пола, слегка наклоняя корпус. Держите спину прямой и не смещайте колено вперёд носка.

Бег со скакалкой

Имитируйте лёгкий бег на месте, прокручивая скакалку. Колени поднимайте невысоко, движения должны быть ритмичными.

Бег с высоким подниманием колен

Поднимайте колени как можно выше. Можно согнуть руки в локтях и выставить ладони вниз, стараясь касаться их при каждом шаге.

Советы шаг за шагом

  • Для тренировки подберите лёгкую скоростную скакалку — она позволяет легче держать темп.
  • Заранее настройте таймер с интервалами "20 секунд работы — 10 секунд отдыха".
  • Постелите коврик, чтобы снизить нагрузку на суставы при бёрпи и выпадах.
  • Если чувствуете, что дыхание сбивается слишком быстро, делайте движения в более спокойном ритме, не пропуская упражнения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Прыжки на прямых ногах → риск перегрузки коленей → выполняйте мягкие пружинящие движения.
  • Отжимания с провалом поясницы → боли в спине → держите пресс в напряжении и сокращайте амплитуду.
  • Бёрпи без контроля техники → быстрое утомление → уменьшите темп, исключив прыжок в конце.
  • Выпады с наклоном колена внутрь → травма коленного сустава → следите, чтобы колено двигалось по линии стопы.

А что если нет скакалки?

Можно заменить её воображаемыми прыжками или бегом на месте. Эффект будет чуть ниже, но пульс сохранится на уровне, а тренировка останется эффективной. Альтернативой также станут степ-платформа или лёгкие гантели для включения кардио-элементов.

FAQ

Сколько калорий сжигает такая тренировка?
В среднем 200-300 ккал за 20 минут, точное число зависит от веса и интенсивности.

Можно ли делать суперкардио каждый день?
Нет, оптимально — 3-4 раза в неделю, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Какая скакалка лучше для новичков?
Пластиковая скоростная или из лёгкого ПВХ. Металлические утяжелённые модели подойдут тем, кто уже освоил технику.

Мифы и правда

  • Миф: скакалка портит суставы.
  • Правда: при правильной технике и обуви амортизирующего типа прыжки укрепляют мышцы и связки.
  • Миф: кардио только для похудения.
  • Правда: оно развивает выносливость, тренирует сердце и улучшает обмен веществ.
  • Миф: без скакалки тренировка невозможна.
  • Правда: заменить её можно бегом на месте или прыжками "джампинг-джек".

3 интересных факта

  1. Всего 10 минут прыжков через скакалку по нагрузке равны пробежке на 2 км.

  2. Скакалку используют профессиональные боксёры для развития координации и скорости.

  3. Во время бёрпи работает более 70% мышц всего тела.

Исторический контекст

Скакалка появилась как детская игра ещё в Древнем Египте. В Европе в Средние века её использовали девушки во дворах, а в XX веке она стала полноценным инструментом фитнеса. Сегодня её активно применяют в функциональных тренировках, кроссфите и даже в реабилитационных программах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Персональный тренер Мэдди Биддалф: щадящая кардиотренировка подходит людям с проблемами суставов вчера в 23:03

Кардио, которое спасает суставы: открытие для тех, кто устал от прыжков

15-минутная низкоударная тренировка без прыжков поднимет пульс, ускорит метаболизм и поможет укрепить тело без нагрузки на суставы.

Читать полностью » Тренер Рейчел Сакердоти предложила комплекс из пяти упражнений для укрепления трицепсов и плеч 16.09.2025 в 21:48

Гантели, стул и коврик: всё, что нужно для красивых рук

Пятидвижный комплекс от тренера укрепит спину, плечи и трицепсы, а также поможет сформировать рельеф рук без спортзала.

Читать полностью » ABL-тренировки: упражнения для живота, бёдер и ягодиц в домашних условиях вчера в 19:50

Почему занятия для новичков превращаются в тупик: скрытые пределы ABL

Узнаём, чем полезны ABL-тренировки, каких результатов ждать и почему они стали популярным форматом для новичков в фитнесе.

Читать полностью » Историки: дыхание, растяжка и медитация пришли в фитнес из древних практик Индии и Китая вчера в 19:10

Это не йога и не фитнес: неожиданный способ убрать усталость и зажимы

Простая тренировка для восстановления энергии и снятия стресса. Дыхание, растяжка и массаж помогут почувствовать лёгкость и гармонию.

Читать полностью » Эффективные упражнения с эспандером для спины, рук и ног вчера в 18:50

Фитнес-резинка заменяет спортзал: почему маленькая лента работает как тренажёрный комплекс

Узнайте, как простая резинка способна заменить тренажёрный зал и помочь прокачать мышцы всего тела, даже если у вас мало места для занятий.

Читать полностью » Домашние упражнения для всего тела без гантелей и инвентаря вчера в 18:10

Обычный коврик вместо тренажёра — и тело меняется быстрее, чем вы думаете

Комплекс упражнений без оборудования, который развивает силу, выносливость и баланс. Узнайте, как правильно выполнять движения и избежать ошибок.

Читать полностью » Врачи: регулярная гимнастика укрепляет спину и возвращает подвижность позвоночника вчера в 17:50

Боль в пояснице приходит внезапно: простая гимнастика помогает там, где лекарства бессильны

Эти 12 упражнений помогут облегчить дискомфорт в пояснице, вернуть лёгкость движения и почувствовать себя увереннее.

Читать полностью » Учёные: попытки сжечь калории тренировками снижают метаболизм и повышают риск травм вчера в 17:10

Тортик не отработаешь: миф о спорте, который разрушает здоровье

Кажется логичным компенсировать калорийную еду тренировкой. Но почему такая стратегия может оказаться ловушкой для здоровья и психики?

Читать полностью »

Новости
Туризм

Эксперты объяснили, что происходит с изъятыми на контроле предметами в аэропортах
Садоводство

Правила установки ульев возле забора и соседних участков — рекомендации Никиты Чаплина
Дом

Специальные гели для тёмных тканей признаны эффективными против потери цвета
Еда

Смузи из клубники и банана готовится с использованием ягод и молока для сбалансированного вкуса
Спорт и фитнес

Тренеры о наборе мышечной массы: питание, сон и режим тренировок
Еда

Куриное филе с картофелем в духовке: правила маринада и температура запекания
Культура и шоу-бизнес

Анджелина Джоли возглавила рейтинг знаменитостей с самыми красивыми бровями
Авто и мото

Средняя зарплата автоэлектриков достигла 181 тысячи рублей — данные за август
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet