Прыжки со скакалкой
© dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:50

Маленький инвентарь, большие результаты: секрет выносливости бегунов

Врачи AAOS: кросс-тренинг со скакалкой снижает риск травм у бегунов

Что, если простой скакалкой можно значительно прокачать беговую выносливость? Многие недооценивают этот снаряд, но именно он способен заменить часть пробежек, снизив нагрузку на суставы и одновременно развивая мышцы, которые напрямую участвуют в беге.

Почему скакалка работает на бег

Во время прыжков активно включаются икры, ягодицы и квадрицепсы, а также верхняя часть тела — плечи, спина и грудь. Именно эти мышцы помогают нам удерживать правильную осанку и придают ускорение при беге. По данным приложения Aaptiv, даже верхний плечевой пояс играет важную роль: движение рук помогает телу двигаться вперёд.

Кроме того, прыжки на скакалке развивают баланс, координацию, скорость и взрывную силу. Для бегунов это особенно ценно: вырабатывается привычка держать спину прямой, а быстрые шаги при прыжках тренируют реакцию стоп — это напрямую сказывается на технике и результатах.

Эффективность и польза для организма

Интересно, что по затратам энергии прыжки сравнимы с бегом. Согласно данным ACE Fitness, человек весом около 68 кг за 10 минут интенсивных прыжков сжигает 136 калорий, что сопоставимо с бегом на милю за 8,5 минуты (130 калорий). При этом нагрузка на суставы ниже, чем при регулярном джоггинге или спринте.

Учёные из International Journal of Sports Physiology and Performance доказали, что всего пять минут прыжков на скакалке перед пробежкой способны увеличить скорость бега.

Как избежать травм

Несмотря на плюсы, у новичков нередко возникают боли в коленях. Причины могут быть простыми: отсутствие разминки, неподходящая обувь или жёсткая поверхность. Специалисты Rope City советуют:

  • всегда разогревать мышцы — помогут выпады и махи ногами;
  • выбирать кроссовки с мягкой подошвой и хорошей фиксацией;
  • избегать бетона и паркета, лучше прыгать на специальном коврике или резиновом покрытии;
  • приземляться на носки, чтобы нагрузка уходила в икры, а не в колени.

Если боль сохраняется, лучше проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом.

Сколько и как прыгать

Для начинающих достаточно 1-3 тренировок в неделю по 1-5 минут. Более опытные могут прыгать 3-5 раз в неделю по 15-30 минут. Постепенное увеличение времени поможет избежать перенапряжения.

Регулярные тренировки дают ощутимый результат уже через месяц: человек весом 70 кг, прыгая по 30 минут, может сжечь около 3 кг жира. При весе 84 кг потери составят до 4 кг.

Кросс-тренинг: ключ к прогрессу бегуна

Американская академия ортопедических хирургов (AAOS) напоминает: кросс-тренинг — это разнообразие. Включение скакалки в программу бега не только повышает выносливость, но и позволяет дать отдых определённым группам мышц, снижая риск "перетренированности". А развитие выносливости в одном виде спорта всегда положительно сказывается на других.

