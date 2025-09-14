Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Джулианна Мур
© commons.wikimedia.org by Jennifer 8. Lee is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:36

Чем старше, тем уязвимее: Джулианна Мур рассказала о страхах, которые раньше игнорировала

Актриса Джулианна Мур: здоровье зависит от тела и требует бережного отношения

С возрастом мы неизбежно начинаем иначе смотреть на то, что раньше казалось само собой разумеющимся. Американская актриса Джулианна Мур открыто признаётся, что чем старше она становится, тем внимательнее относится к своему телу и здоровью. Если в молодости кажется, что энергия бесконечна, то годы и накопленный опыт ясно показывают: время — драгоценный ресурс, и забота о себе становится не роскошью, а необходимостью.

Когда здоровье перестаёт быть "фоном"

В интервью актриса отметила, что в юности люди редко задумываются о самочувствии: нет ощущения уязвимости, и кажется, что болезни касаются только кого-то другого. Но со временем ситуация меняется — появляются близкие, за которых ты отвечаешь, и осознаёшь, насколько многое зависит от состояния организма.

"У вас больше людей, о которых вы заботитесь, у вас больше людей, которых вы любите, и вы понимаете, что зависите от своего тела", — сказала актриса Джулианна Мур.

Она подчёркивает: здоровье напрямую связано со способностью выполнять повседневные дела и реализовывать то, что важно. Именно это осознание побудило её присоединиться к кампании Brain Health Matters, которую запускает компания Eli Lilly and Company.

Урок, полученный на съёмочной площадке

Особое значение забота о теле приобрела для актрисы после травмы. Во время работы над фильмом в 2024 году она повредила колено и впервые остро ощутила, как привычные вещи могут измениться в один момент.

"Потом со мной произошел странный несчастный случай. Я крутился, крутился и падал, я делал это весь день, пока не повредил колено, и я подумал: "Вау, я действительно принимал это как должное, не так ли?"", — призналась актриса Джулианна Мур.

Этот эпизод заставил её иначе взглянуть на физическую активность. Спорт, питание, сон — всё это, по её словам, стало не просто частью рутины, а фундаментом, позволяющим оставаться деятельной.

Почему здоровье мозга не менее важно

Сотрудничество с Lilly связано не только с личным опытом, но и с осознанием важности профилактики когнитивных заболеваний. По словам актрисы, общество много говорит о физической форме, о сердце или уровне сахара в крови, но тема мозга до сих пор недостаточно обсуждается.

"Мы будем очень скрупулезно смотреть на все, потому что мы все понимаем, что профилактика и раннее выявление работают, но мы недостаточно говорим о здоровье мозга", — отметила актриса Джулианна Мур.

Мур считает важным включать в обычные медицинские обследования когнитивные тесты, чтобы вовремя замечать изменения. Её позиция подкреплена личным опытом: в 2014 году она сыграла главную роль в фильме "Всё ещё Элис", где её героиня столкнулась с болезнью Альцгеймера. Подготовка к этой работе открыла ей глаза на масштаб проблемы.

Женское лицо болезни Альцгеймера

Статистика показывает, что почти две трети диагнозов этой болезни приходится на женщин. По словам актрисы, это стало одной из причин, почему она активно поддержала инициативу Brain Health Matters. Для неё важно привлекать внимание к теме, которая может коснуться миллионов людей, находящихся в расцвете сил.

Актриса подчёркивает: болезнь затрагивает не только память, но и способность выполнять привычные задачи, управлять повседневной жизнью и сохранять активность. Именно поэтому разговоры о рисках и профилактике нужно вести не откладывая.

Осознанный подход к будущему

Опыт, роли и жизненные уроки сделали Джулианну Мур активной сторонницей бережного отношения к телу и мозгу. Для неё здоровье — это не набор правил, а инструмент, который позволяет любить, заботиться, работать и радоваться жизни. И чем старше становишься, тем яснее понимаешь, что этим ресурсом нужно распоряжаться с умом.

