Джулия Робертс
Джулия Робертс
© commons.wikimedia.org by U.S. Department of State from United States is licensed under Public domain
Опубликована сегодня в 19:24

Фиона вместо Джулии: что выяснилось о Джулии Робертс спустя десятилетия

Актриса Джулия Робертс напомнила о своём втором имени

Мало кто из поклонников знал, что голливудская звезда Джулия Робертс с рождения носит не одно, а два имени. К своему 58-летию актриса неожиданно напомнила об этом факте, вызвав волну интереса к своей биографии. Её второе имя — Фиона — отсылает к шотландским и ирландским корням семьи и в переводе означает "белая" или "светлая".

Происхождение и игра с именем

На протяжении десятилетий публика знала Джулию только под привычным именем, но сама актриса не раз с улыбкой вспоминала о "Фионе". Во время церемонии "Oscar Wilde: Honoring the Irish in Film”, проходившей в 2011 году, она вручала награду актёру Полу Радду и тогда впервые публично пошутила о своём втором имени.

"Может быть, я стану ирландкой. Мое второе имя — Фиона, и это на шаг ближе к Ирландии, чем Пол Радд", — пошутила актриса Джулия Робертс.

Семейные корни и неожиданное открытие

Родословная Джулии Робертс — настоящий сплав разных культур. Её предки происходили из Англии, Шотландии, Ирландии, Уэльса, Германии и Швеции. Именно поэтому актриса с гордостью рассказывает о своих смешанных корнях, которые, по её словам, помогают ей лучше понимать разные культуры и роли.

В 2023 году актриса приняла участие в телепроекте "В поисках своих корней", где узнала неожиданные подробности семейной истории. Оказалось, что её прапрабабушка родила ребёнка вне брака от мужчины по имени Генри Макдональд Митчелл-младший. Это открытие привело к выводу, что по крови фамилия Джулии вовсе не Робертс, а Митчелл.

"С одной стороны, я действительно в шоке. И это захватывающе. А с другой стороны, моя семья — это моя семья. И я действительно предпочитаю фамилию Робертс", — сказала актриса Джулия Робертс.

Голливудская династия

Имя Робертс давно стало синонимом актёрского таланта. Старший брат Джулии — Эрик Робертс — считается одним из самых продуктивных актёров Голливуда: на его счету более 700 ролей в кино и на телевидении. Он начал карьеру ещё в 1970-х, и, несмотря на сложные периоды, продолжает активно сниматься.

Его дочь, Эмма Робертс, продолжает семейное дело. Она прославилась ролями в фильмах "Мы — Миллеры", "Дикая штучка" и в антологии "Американская история ужасов". Благодаря её участию в популярных проектах фамилия Робертс остаётся одной из самых узнаваемых в индустрии.

Советы шаг за шагом: как найти свои корни

  1. Начните с семьи. Поговорите с родственниками, соберите старые фотографии, письма, документы.

  2. Изучите архивы. Национальные и церковные реестры часто содержат сведения о рождении, браках и переездах.

  3. Используйте ДНК-тесты. Они помогают установить этническое происхождение и даже найти дальних родственников.

  4. Посетите места предков. Поездка в родовые регионы часто помогает почувствовать связь с историей семьи.

  5. Создайте семейное древо. Онлайн-платформы позволяют визуализировать родственные связи и сохранять новые данные.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: доверять только рассказам родственников.
    Последствие: данные могут искажаться с поколениями.
    Альтернатива: сверяйте семейные предания с архивными документами.

  • Ошибка: полагаться лишь на онлайн-источники.
    Последствие: можно столкнуться с ошибками алгоритмов.
    Альтернатива: проверяйте информацию в официальных архивах и библиотеках.

  • Ошибка: игнорировать совпадения фамилий.
    Последствие: упускаются возможные ветви родства.
    Альтернатива: анализируйте географию совпадений и временные периоды.

FAQ

Как узнать значение своего имени?
Используйте специализированные онлайн-словари имён или справочники по ономастике — они часто дают и этимологию, и происхождение.

Сколько стоит ДНК-тест на происхождение?
7 000 до 12 000 рублей в зависимости от сложности теста и количества изучаемых параметров.

Что делать, если найденные данные противоречат семейным историям?
Соберите несколько независимых источников и обратитесь к профессиональным генеалогам, чтобы подтвердить или опровергнуть версии.

Мифы и правда

  • Миф: если фамилия известна, значит, родословная проста.
    Правда: даже известные семьи могут скрывать неожиданные ветви, как у Джулии Робертс.

  • Миф: второе имя не имеет значения.
    Правда: оно часто отражает культуру или традиции семьи, как "Фиона" у актрисы.

  • Миф: происхождение определяет личность.
    Правда: важнее то, кем человек становится, а не фамилия, которую носит.

