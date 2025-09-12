Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Джулия Робертс
Джулия Робертс
© commons.wikimedia.org by Veera Lehto is licensed under CC BY-SA 3.0
Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:01

Уроки воспитания от Джулии Робертс: границы, которые работают

Джулия Робертс рассказала о строгом воспитании детей и ограничении гаджетов

В жизни Джулии Робертс семья всегда занимала центральное место. Несмотря на блестящую карьеру и статус одной из самых узнаваемых актрис Голливуда, она сумела построить гармоничный брак с оператором Дэнни Модером и вырастить троих детей — близнецов Хейзел и Финнеаса, которым сейчас по 20 лет, и младшего сына Генри, которому 18. Их история показывает, что даже в мире кино и постоянных съемок можно сохранить простые, но важные семейные ценности.

Строгость без жесткости

В интервью журналу 72 Magazine Робертс призналась, что с мужем они никогда не стремились к роли "идеальных" родителей, но придерживались четких установок.

"Когда они были маленькими, нас с Дэнни, конечно, считали бы одними из самых строгих родителей", — сказала актриса Джулия Робертс.

Она подчеркнула, что правила не сводились к длинному списку запретов. Важно было другое — границы, которые оставались неизменными. Родители всегда выступали единым фронтом: нельзя было услышать "да" от мамы и тут же выбить "нет" от папы. Именно эта согласованность помогала детям чувствовать стабильность и уверенность.

Роль стабильности в воспитании

Актриса считает, что постоянство — ключевой фактор, позволяющий детям расти в атмосфере безопасности.

"Думаю, именно это создает стабильность, которая позволяет детям чувствовать себя в безопасности без каких-либо условий", — заявила Робертс.

Такой подход дал детям прочный фундамент, на котором они могут строить свою жизнь.

Ограничения на технологии

Звезда "Красотки" также поделилась воспоминаниями о том, как они с мужем относились к гаджетам. Робертс отметила, что их дети оказались среди последних в компании друзей, кто получил собственные телефоны.

"Они были одними из последних детей среди своих сверстников, у кого появились телефоны и тому подобное", — рассказала актриса.

Контроль доступа к интернету, по мнению Робертс, был необходим, чтобы уберечь детей от лишнего давления и дать им возможность дольше оставаться детьми.

Советы коллег

В разговоре актриса вспомнила и слова своего близкого друга и коллеги Джорджа Клуни. У него с супругой Амаль растут восьмилетние близнецы, поэтому тема родительства для него тоже близка.

"Нужно просто держаться, все меняется. Если вы выстоите, когда у них переходный возраст, будьте уверены, что дальше у вас всегда будет все хорошо. Быть частью семьи — это так здорово", — отметил актёр Джордж Клуни.

Его слова, как призналась Робертс, стали для неё своеобразным подтверждением выбранного пути.

Ценность партнерства

Особое внимание актриса уделила тому, что секрет их успешного воспитания во многом заключается в партнерстве с мужем. Их союз оказался не только романтическим, но и практичным в бытовом плане: они оба понимали, что воспитание — это командная работа.

Исторический контекст

Джулия Робертс познакомилась с Дэнни Модером в 2000 году на съемках фильма "Мексиканец". Их брак, заключенный в 2002 году, до сих пор считается одним из самых крепких в Голливуде. На фоне частых разводов среди звезд пара Робертс и Модера выделяется стабильностью и отсутствием громких скандалов.

