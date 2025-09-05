Легкий способ приготовить сочную индейку дома — без лишних хлопот и дорогостоящих ингредиентов

Вспомните те моменты, когда аромат праздника наполняет дом, а на столе красуется идеальное блюдо. Что если я скажу, что приготовить нежную, румяную индейку с маринадом, которая тает во рту, проще, чем кажется? Этот рецепт поможет вам удивить семью на Новый Год или Рождество, а может, и просто на уютный ужин. Мясо останется сочным, а вкус — незабываемым благодаря простым ингредиентам.

Ингредиенты

Индейка: 1 шт.

Лук репчатый: 0.5 шт.

Йогурт натуральный (или майонез): 4 ст. л.

Вино красное: 200 мл

Корица: 1 ч. л.

Паприка: 1 ч. л.

Молотый кориандр: 1 ч. л.

Тимьян (чабрец): 0.5 ч. л.

Перец черный молотый: 1 ч. л.

Соль: 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Разморозьте индейку, удалите потроха, промойте под водой и обсушите бумажным полотенцем.

Натрите лук на мелкой терке и смешайте с йогуртом. Добавьте вино, все специи и соль. Перемешайте до однородности. Оттяните кожу от мяса и равномерно нанесите маринад под ней.

Смажьте маринадом всю поверхность индейки. Оберните пленкой и поставьте в холодильник минимум на 1 час (или на сутки для насыщенного вкуса).

Достаньте индейку, поднимите кожицу на спинке и сделайте ножом продольный разрез для карманчика. Проденьте ногу индейки через полоску кожи и скрестите ноги (или перевяжите ниткой).

Положите на противень, накройте фольгой и выпекайте 3 часа при 180°C.

Проверьте готовность: проткните — если сок светлый, готова; розовый — подержите дольше. Или используйте термометр: температура внутри должна быть не менее 75°C.