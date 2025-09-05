Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Индейка с репой и смородиновым пюре
Индейка с репой и смородиновым пюре
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:34

Легкий способ приготовить сочную индейку дома — без лишних хлопот и дорогостоящих ингредиентов

Рецепт приготовления индейки с травами и специями обеспечивает нежность мяса

Вспомните те моменты, когда аромат праздника наполняет дом, а на столе красуется идеальное блюдо. Что если я скажу, что приготовить нежную, румяную индейку с маринадом, которая тает во рту, проще, чем кажется? Этот рецепт поможет вам удивить семью на Новый Год или Рождество, а может, и просто на уютный ужин. Мясо останется сочным, а вкус — незабываемым благодаря простым ингредиентам.

Ингредиенты

  • Индейка: 1 шт.
  • Лук репчатый: 0.5 шт.
  • Йогурт натуральный (или майонез): 4 ст. л.
  • Вино красное: 200 мл
  • Корица: 1 ч. л.
  • Паприка: 1 ч. л.
  • Молотый кориандр: 1 ч. л.
  • Тимьян (чабрец): 0.5 ч. л.
  • Перец черный молотый: 1 ч. л.
  • Соль: 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Разморозьте индейку, удалите потроха, промойте под водой и обсушите бумажным полотенцем.

Натрите лук на мелкой терке и смешайте с йогуртом. Добавьте вино, все специи и соль. Перемешайте до однородности. Оттяните кожу от мяса и равномерно нанесите маринад под ней.

Смажьте маринадом всю поверхность индейки. Оберните пленкой и поставьте в холодильник минимум на 1 час (или на сутки для насыщенного вкуса).

Достаньте индейку, поднимите кожицу на спинке и сделайте ножом продольный разрез для карманчика. Проденьте ногу индейки через полоску кожи и скрестите ноги (или перевяжите ниткой).

Положите на противень, накройте фольгой и выпекайте 3 часа при 180°C.

Проверьте готовность: проткните — если сок светлый, готова; розовый — подержите дольше. Или используйте термометр: температура внутри должна быть не менее 75°C.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт салата Оливье с красной рыбой включает майонез и яйца по рекомендациям шеф-поваров сегодня в 0:10

Оливье против традиций: рыба, которая ломает правила и завоевывает сердца

Задумывались ли вы о новом вкусе Оливье с красной рыбой? Этот рецепт освежит классику, добавив нежности и свежести. Попробуйте вариант с форелью или семгой — ингредиенты простые, вкус незабываемый!

Читать полностью » Куриный рулет с клюквой сохраняет сочность после запекания сегодня в 0:05

Секреты сочного рулета: почему сыр и клюква делают блюдо идеальным

Нежный куриный рулет в беконе с сыром и клюквой — хит ужина или праздника. Шаги просты, вкус изысканный. Попробуйте этот рецепт с клюквой и беконом!

Читать полностью » Диетолог Селезнева назвала главные ошибки при употреблении кофе вчера в 23:19

Любимый кофе спасает или вредит: всё зависит от трёх простых правил

Диетолог объяснила, почему кофе полезен только в умеренности: две чашки в первой половине дня без сахара сохраняют пользу, а превышение дозы вредит сердцу и желудку.

Читать полностью » Врач-нутрициолог: поздние сорта малины и ежевики содержат максимум антиоксидантов вчера в 22:26

Лекарство растёт в саду, а не в аптеке: какие ягоды сильнее таблеток для сердца

Нутрициолог рассказала, почему именно малина и ежевика конца лета лучше всего защищают сосуды: антоцианы, витамин С и калий укрепляют сердце и капилляры.

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему белый хлеб и скрытый сахар вызывают быстрый набор веса вчера в 21:17

Здоровый рацион рушится одним кусочком: ошибки в употреблении хлеба

Диетологи назвали 5 ошибок при употреблении хлеба, из-за которых не получается похудеть: от выбора белого батона до поздних перекусов с углеводами.

Читать полностью » Врачи назвали продукты, стимулирующие выработку гормонов счастья вчера в 20:31

Продукты, которые делают нас счастливее: что есть для радости и мотивации

Врачи назвали продукты, усиливающие выработку гормонов счастья: серотонин активируют йогурт и курица, дофамин — тёмный шоколад, окситоцин — кунжут и водоросли.

Читать полностью » Врачи назвали самые полезные и вредные сорта сыра для здоровья вчера в 20:28

Один кусочек сыра укрепляет кости, а другой повышает давление: как не прогадать

Сыр может быть как источником кальция и пробиотиков, так и источником лишней соли и жира. Какие сорта действительно полезны, а какие лучше ограничить?

Читать полностью » Учёные из Университета Южной Австралии опровергли миф о вреде яиц для сосудов вчера в 20:24

Миф разрушен: яйца не вредят сосудам, а настоящая угроза скрыта в другом

Яйца десятилетиями считались источником «плохого» холестерина. Новое исследование показало, что главная угроза сосудам кроется совсем в другом.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Врачи предупреждают: стрижка газона задним ходом приводит к тяжёлым травмам
Красота и здоровье

Педиатр Рамил Шахвеледов напомнил о важности вакцинации детей от гриппа осенью
Спорт и фитнес

Базовые упражнения для бицепса и трицепса дома без тренажёров
Питомцы

Ветеринары: финский шпиц склонен к дисплазии тазобедренного сустава и эпилепсии
Дом

Простые способы разделить комнату на зоны: перегородки, мебель и свет
Садоводство

Делаем грядку для огурцов: как использовать растительные отходы для питательной основы
Туризм

На восточных базарах торг является частью культурной традиции
Спорт и фитнес

Спиннинг: советы тренеров по подготовке к первому занятию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet