Почему 90% хозяек неправильно запекают утку — и как это исправить

Хотите удивить гостей? Запеченная утка с медово-горчичной корочкой станет главным украшением стола. Мясо получается нежным, пропитанным ароматами маринада, а золотистая корочка добавит блюду праздничный вид.

Ингредиенты

Утка (2,5 кг)

Белый лук — 1 шт.

Горчица — 2 ст. л.

Мёд — 2 ст. л.

Соевый соус — 100 мл

Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Тушку промойте, обсушите бумажным полотенцем. Удалите остатки перьев, если они есть. Смешайте мёд, горчицу, соевый соус, соль и перец. Пробуйте на вкус — соевый соус уже солёный, поэтому не переборщите.

Натрите утку маринадом внутри и снаружи. Накройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 5 часов. Разогрейте духовку до 150°C. Лук нарежьте полукольцами, нафаршируйте им утку.

Заверните тушку в два слоя фольги, выложите на противень. Запекайте 1-3 часа (время зависит от духовки). За 15 минут до готовности разверните фольгу сверху, чтобы утка подрумянилась.

Подавайте с овощами и зеленью — аромат и вкус покорят всех.