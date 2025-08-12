Почему 90% хозяек неправильно запекают утку — и как это исправить
Хотите удивить гостей? Запеченная утка с медово-горчичной корочкой станет главным украшением стола. Мясо получается нежным, пропитанным ароматами маринада, а золотистая корочка добавит блюду праздничный вид.
Ингредиенты
- Утка (2,5 кг)
- Белый лук — 1 шт.
- Горчица — 2 ст. л.
- Мёд — 2 ст. л.
- Соевый соус — 100 мл
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговый рецепт
Тушку промойте, обсушите бумажным полотенцем. Удалите остатки перьев, если они есть. Смешайте мёд, горчицу, соевый соус, соль и перец. Пробуйте на вкус — соевый соус уже солёный, поэтому не переборщите.
Натрите утку маринадом внутри и снаружи. Накройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 5 часов. Разогрейте духовку до 150°C. Лук нарежьте полукольцами, нафаршируйте им утку.
Заверните тушку в два слоя фольги, выложите на противень. Запекайте 1-3 часа (время зависит от духовки). За 15 минут до готовности разверните фольгу сверху, чтобы утка подрумянилась.
Подавайте с овощами и зеленью — аромат и вкус покорят всех.
