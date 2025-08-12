Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Утка по-пекински
Утка по-пекински
© https://www.freepik.com by stockking
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:37

Почему 90% хозяек неправильно запекают утку — и как это исправить

Технология приготовления утки по ГОСТу: требования к температуре и времени запекания

Хотите удивить гостей? Запеченная утка с медово-горчичной корочкой станет главным украшением стола. Мясо получается нежным, пропитанным ароматами маринада, а золотистая корочка добавит блюду праздничный вид.

Ингредиенты

  • Утка (2,5 кг)
  • Белый лук — 1 шт.
  • Горчица — 2 ст. л.
  • Мёд — 2 ст. л.
  • Соевый соус — 100 мл
  • Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Тушку промойте, обсушите бумажным полотенцем. Удалите остатки перьев, если они есть. Смешайте мёд, горчицу, соевый соус, соль и перец. Пробуйте на вкус — соевый соус уже солёный, поэтому не переборщите.

Натрите утку маринадом внутри и снаружи. Накройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 5 часов. Разогрейте духовку до 150°C. Лук нарежьте полукольцами, нафаршируйте им утку.

Заверните тушку в два слоя фольги, выложите на противень. Запекайте 1-3 часа (время зависит от духовки). За 15 минут до готовности разверните фольгу сверху, чтобы утка подрумянилась.

Подавайте с овощами и зеленью — аромат и вкус покорят всех.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт вяленой курицы: приготовление в домашних условиях сегодня в 9:20

Секрет вяленой курицы: почему её вкус не повторит ни один магазинный продукт

Узнайте, как легко приготовить вяленую курицу — вкусную и натуральную закуску для любого стола. Простой рецепт без вредных добавок!

Читать полностью » Как приготовить расстегаи с рыбой по традиционному рецепту сегодня в 8:49

Лодочки счастья: почему расстегаи с рыбой — это больше, чем просто пирожки

Ароматные расстегаи с рыбой и рисом — традиционное блюдо русской кухни. Узнайте, как приготовить их в духовке из нежного дрожжевого теста. Идеально к супам и не только!

Читать полностью » Салат Мимоза с тунцом: ингредиенты и советы по приготовлению сегодня в 8:41

Салат, который скрывает вкус тунца: как обычная Мимоза удивит даже гурманов

Нежный, яркий и очень вкусный — салат "Мимоза" с тунцом покорит вас с первой ложки. Простой рецепт для праздника и семейного ужина!

Читать полностью » Рецепт сабурани с сыром сулугуни и слоёным тестом: пошаговая инструкция сегодня в 7:46

Секретный рецепт кавказских хозяек: как обычный пирог превратить в кулинарный шедевр

Откройте для себя секреты приготовления домашнего сабурани с сыром — идеального блюда для любого стола. Узнайте, как создать этот кулинарный шедевр!

Читать полностью » Как приготовить томатную подливу из фарша за 30 минут сегодня в 7:35

Повара скрывают этот рецепт: подлива, которая покорит даже гурманов

Ароматная томатная подлива из фарша — идеальное блюдо для ужина. Готовится за 30 минут, подходит к любому гарниру и покоряет насыщенным вкусом!

Читать полностью » Рецепт салата с корейской морковью, колбасой и фасолью сегодня в 6:43

Салат-спасатель: как накормить гостей за 10 минут без лишних хлопот

Узнайте, как быстро и вкусно приготовить салат с корейской морковью, колбасой и фасолью. Это идеальное решение для быстрого обеда или ужина!

Читать полностью » Секреты сочных отбивных из индейки: рекомендации по маринованию и жарке сегодня в 6:28

Как отбивные из индейки могут улучшить ваши кулинарные навыки

Приготовьте вкусные и сочные отбивные из индейки на сковороде всего за 20 минут! Идеальный вариант для быстрого семейного ужина с овощами и гарниром.

Читать полностью » Как приготовить крем для тирамису: ингредиенты и пошаговая инструкция сегодня в 5:38

Вкус, от которого замирает сердце: как приготовить идеальный крем

Узнайте, как приготовить нежный крем для тирамису с маскарпоне и сливками. Этот легкий десерт станет настоящим украшением вашего стола!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Диетолог Дианова назвала продукты, помогающие при магнитных бурях
Еда

Рецепт бананового кекса: шаги приготовления и советы от кулинаров
Дом

Как я вычислил соседей, подключённых к моему Wi-Fi
Питомцы

Исследование: 71% домашних кошек регулярно употребляют траву для очистки ЖКТ
Еда

Огурцы в соевом соусе: простой и быстрый способ приготовления
Питомцы

Какие растения опасны для домашних животных: список от ветеринарных специалистов
Туризм

Бали за 7 дней: как выбрать между пляжами и культурным погружением
Наука и технологии

Бактерии на МКС: космический эксперимент укажет путь к новым лекарствам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru